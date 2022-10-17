Гороскоп на 17 жовтня: Скорпіони можуть когось образити, а Козерогам підставлять плече близькі

Сьогодні несприятливий час для сварок та зміни сфери діяльності

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні через відсутність гармонії між нічними світилами на Овнів може напасти апатія. Астрологи також попереджають людей цього знаку Зодіаку, що у першій половині дня можливі різкі перепади настрою. Експерти не радять зривати агресію на близьких.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цього понеділка у Тельців може виникнути бажання відгородитися від усього, побути на самоті. Сьогодні, як зазначають астрологи, чудовий день для переосмислення того, що відбувається в житті. Експерти рекомендують дослухатися до внутрішнього голосу.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Астрологи зазначають, що сьогодні Близнюкам можна зайнятися рішеннями юридичних проблем. Крім того, цього понеділка буде корисно провести день із друзями чи родичами. Людям цього знака Зодіаку краще не залишатися на самоті. Зазначимо, що у жовтні Близнюки легко вирішать свої проблеми.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні Раки мають дуже сприятливий день для того, щоб взяти підробіток, зайнятися домашніми справами. Цього понеділка нічні світила у сприятливому положенні, тому астрологи прогнозують отримання хороших новин на роботі та у бізнесі, у любовній сфері.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам сьогодні не можна ігнорувати прохання колег та родичів про допомогу. Завершити день астрологи радять із легкого прибирання у будинку, наведення порядку на робочому місці. Астрологи зазначають, що у людей цього знака Зодіаку з’явиться момент, що виб'є з колії.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні астрологи рекомендують Дівам присвятити свій час пошукам нових прагнень, захоплень. У підсвідомості людей цього знака Зодіаку у понеділок можуть розпочатися приховані позитивні процеси. Це означає, що цього дня з’являться нові ідеї для творчості. До речі, Діви нерідко стають багатими людьми.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Нічні світила рекомендують Терезам цього понеділка не виходити із зони комфорту без зайвої необхідності. Астрологи попереджають, що сьогодні також краще не змінювати сфери діяльності та плани на життя. Кардинальні зміни цього дня не вітаються.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Астрологи радять Скорпіонам сьогодні бути обережнішими в словах та вчинках. Цього понеділка представники знаку Зодіаку можуть ненароком образити когось з оточення. День ідеально підходить для покупки рослин та заведення домашніх тварин.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Для досягнення цілей Стрільцям сьогодні доведеться докласти максимум зусиль. Астрологи зазначають, що чекати швидких результатів цього понеділка не варто. Зірки і планети не в настрої, тому людям цього знака Зодіаку варто бути економнішими і не давати нікому в борг.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цей понеділок у житті Козерогів пройде бадьоро. У складних ситуаціях люди цього знаку Зодіаку можуть сподіватися на підтримку близьких людей. Астрологи не радять зволікати з діями: удача посміхнеться тим, хто не відкладатиме нових починань.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Нічні світила сьогодні не в настрої, тож цього понеділка є можливість посваритися з колегами чи близькими людьми. Астрологи не рекомендують людям цього знака Зодіаку критикувати когось. Краще бути гранично обережними та добродушними з навколишніми. Додамо, що Водоліїв у жовтні атакує лінь.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Багатьом Рибам сьогодні зірки та планети подарують сильне бажання щось змінити у своїй долі. Астрологи рекомендують представникам знака Зодіаку використати цю енергію на користь. Сприятливий цього понеділка розумний ризик — він принесе удачу.