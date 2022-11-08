Ноябрьское полнолуние больше всего повлияет на четыре знака Зодиака: их ожидают поворотные события

Тельцу, Льву, Скорпиону и Водолею стоит готовится к особому периоду в жизни

Полное лунное затмение и полнолуние, которые произошли 8 ноября 2022 года, окажут влияние на всех зодиакальных представителей, но больше всего последствия этого важного космического события ощутят четыре знака Зодиака. В их жизни могут произойти поворотные события.

По слова астрологов, к судьбоносным переменам стоит готовиться Тельцам, Львам, Скорпионам и Водолеям. Как пишет bustle, энергия этого затмения сделает наши эмоции достаточно взрывоопасными.

Телец

Это мощное лунное затмение происходит в вашем знаке, Телец. Вы, вероятно, сейчас находитесь на волнах перемен. Для вас важно чувствовать себя в безопасности и стабильно, но события, связанные с этим лунным месяцем, могут вынудить вас выйти из зоны комфорта. Вы учитесь искать безопасность в неожиданных местах и находить опору на зыбкой почве. Помните, что эволюционировать в новую и другую версию себя — это нормально — верьте, что изменения, происходящие в вашей жизни, идут вам на пользу.

Лев

Взрывная энергия этого затмения наиболее ощутимо проявляется в вашей публичной жизни, хотя вы, вероятно, можете почувствовать ее отражение и в личных отношениях. Вас могут попросить принять важное решение по работе касательно продвижения проекта, к примеру. Что бы вы ни выбрали, помните, карьера должна приносить вам удовлетворение, а ваши настоящие таланты должны быть использованы. Не соглашайтесь на то, что кажется вам неправильным из-за страха или неуверенности.

Скорпион

Ожидайте раскрытия важной информации о ваших отношениях. Будьте готовы к удивительным разговорам о чувствах или внезапным решениям, связанным с обязательствами. Увы, но придется отказаться от определенного уровня контроля. Отпустить ситуацию непросто, но во время судьбоносных перипетий затмения это может помочь вам пережить бурю.

Водолей

Домашние обязанности или отношения с соседями могут выйти на первый план. Вы также можете сделать открытия о своей семье и своем прошлом, а еще осознать воспоминания, которые учат вас чему-то важному в настоящем. Обязательно дайте своим эмоциям возможность расширяться, развиваться и выражаться открыто.

Ранее "Телеграф" писал, кого из знаков Зодиака озолотит ноябрьское затмение Луны.