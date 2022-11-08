Листопадова повня найбільше вплине на чотири знаки Зодіаку: на них чекають поворотні події

Тельцю, Леву, Скорпіону та Водолію варто готуватися до особливого періоду в житті

Повне місячне затемнення і повня, які відбулися 8 листопада 2022 року, вплинуть на всіх зодіакальних представників, але найбільше наслідки цієї важливої космічної події відчують чотири знаки Зодіаку. У їхньому житті можуть відбутися поворотні події.

За словами астрологів, до доленосних змін варто готуватися Тельцям, Левам, Скорпіонам і Водоліям. Як пише bustle, енергія цього затемнення зробить наші емоції досить вибухонебезпечними.

Телець

Це потужне місячне затемнення відбувається у вашому знаку, Телець. Ви, мабуть, зараз перебуваєте на хвилях змін. Для вас важливо почуватися в безпеці та стабільно, але події, пов’язані з цим місячним місяцем, можуть змусити вас вийти із зони комфорту. Ви вчитеся шукати безпеку в несподіваних місцях і знаходити опору на хисткому ґрунті. Пам’ятайте, що еволюціонувати в нову та іншу версію себе – це нормально – вірте, що зміни, які відбуваються у вашому житті, йдуть вам на користь.

Лев

Вибухова енергія цього затемнення найбільше відчутно проявляється у вашому суспільному житті, хоча ви, ймовірно, можете відчути її відображення і в особистих відносинах. Вас можуть попросити прийняти важливе рішення у роботі щодо просування проєкту, наприклад. Що б ви не обрали, пам’ятайте, кар’єра має приносити вам задоволення, а ваші справжні таланти мають бути використані. Не погоджуйтесь на те, що здається вам неправильним через страх чи невпевненість.

Скорпіон

Чекайте на розкриття важливої інформації про ваші відносини. Будьте готові до дивовижних розмов про почуття або раптові рішення, пов’язані з зобов’язаннями. На жаль, доведеться відмовитися від певного рівня контролю. Відпустити ситуацію непросто, але під час доленосних перипетій затемнення це допоможе вам пережити бурю.

Водолій

Домашні обов’язки чи стосунки із сусідами можуть вийти на перший план. Ви також можете зробити відкриття про свою сім’ю та своє минуле, а ще усвідомити спогади, які вчать вас чомусь важливому в сьогоденні. Обов’язково дайте своїм емоціям можливість розширюватися, розвиватися та висловлюватись відкрито.

Раніше "Телеграф" писав, кого із знаків Зодіаку озолотить листопадове затемнення Місяця.