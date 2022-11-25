"Не последний сюрприз от врага": известный астролог посоветовала, как украинцам пережить зиму

По прогнозам Анны Ефремовой, зима для украинцев будет нелегкой, однако отчаиваться не стоит

Украинцы, которые ранее интересовались сроками окончания войны с российским оккупантом, все чаще задают вопрос о том, как пережить наступающую зиму. Ведь россияне продолжают обстреливать критическую инфраструктуру нашей страны, вследствие чего исчезает электричество, без которого не так просто существовать в холодную пору.

Астролог Анна Ефремова дала прогноз на ближайшее время и рассказала, как лучше пережить зимние месяцы украинцам, в своем Телеграм-канале.

"Зима будет сложной и я надеюсь многие смогли подготовиться тем или иным способом. Все, кто остался в сложной ситуации, надеюсь не останутся без поддержки и помощи своих сограждан. Самое темное время перед рассветом!! И он обязательно наступит и на нашей земле!", — отметила астроэксперт.

Ефремова заявила, что, какие бы тягости не преследовали украинцев в войне с россией, победа все равно будет за нами, главное — не отчаиваться.

"Наберите воды побольше при первой возможности. И питьевой и технической (можно в ванную), зарядите все устройства! Свечи, батарейки, тёплые стельки, (те что самонагревающиеся) подготовьте заранее. Это не последний сюрприз от врага (но у нас нет другого выбора кроме как ПОБЕДА!)", — добавила астролог.

Ранее таролог Людмила Хомуловская дала прогноз насчет того, когда в Украине прекратятся отключения электричества. По ее словам, ждать осталось совсем недолго.