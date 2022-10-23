Россияне ощутят мощь фразы "Добро пожаловать в ад": астролог предсказала переломный момент в войне

Участница "Битвы экстрасенсов" отметила, что украинцы воочию увидят поражение оккупантов

Украинский астролог Анна Ефремова назвала дату перелома в войне Украины и россии. Однако это — не дата, когда закончится война.

По ее словам, именно после 28 февраля 2023 года начнется отсчет в изменении ситуации в пользу Украины. Об этом Ефремова сообщила в своем Телеграм-канале.

"Война не закончится, но мы почувствуем себя значительно сильнее и увидим воочию результат", — подчеркнула астролог.

Ефремова также призвала россиян либо убегать, пока еще есть возможность, либо останавливать войну своего кровавого диктатора путина. По ее словам, с переломной даты россияне действительно ощутят всю мощь фразы "Добро пожаловать в ад!".

В свою очередь таролог Людмила Хомутовская заявила, что военные действия в нашей стране закончатся весной 2023 года.

Похожий прогноз был и у ясновидящего и экстрасенса Хаяла Алекперова. По словам астроэксперта, мир в Украине наступит в весенние месяцы будущего года.