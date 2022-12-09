"Больше страха, чем самих обстрелов": таролог обнадежила украинцев прогнозом на декабрь

Эксперт спрогнозировала, будут ли в декабре массированные обстрелы Украины

После массированных обстрелов россией энергетической инфраструктуры Украины, одними из самых волнующих вопросов для украинцев стали — ждет ли нас глобальный блэкаут, и будут ли еще подобные ракетные терроры. Если на первый вопрос ранее ответили ведические астрологи Алексей и Анна Сухановы, но на второй попыталась дать ответ таролог Ольга Стогнушенко.

В интервью YouTube-каналу "Прогноз" таролог рассказала, что, увы, но до конца декабря обстрелы будут, но они отнюдь не такие страшные, какими украинцы будут их ждать. Более того, возможность ракетного террора у страны-агрессора с каждым днем все уменьшается, и ВСУ тут играют не последнюю роль.

"Будет лететь что-то с воздуха, будет паника, будет много пугающей информации. Я уверена в том, что будет больше страха, чем самих обстрелов. Более того, ВСУ очень хорошо им сокращают эту возможность. Я не знаю, как это будет демонстрироваться в публичном пространстве, но то, что у них потери, это 100%", — отметила астроэксперт.

Также ранее астролог Влад Росс также сообщал, что в декабре уже не будет столь жестких и ужасающих ракетных обстрелов со стороны россии. По его словам, последний месяц 2022 года обещает быть "более мягким месяцем", чем предыдущие.