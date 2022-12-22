Астролог предсказала разрушительное будущее россии в 2023 году

Валентина Виттрок предсказала роковые события в рф

Следующий год будет полон роковых событий не только в Украине, но и в самой стране-агрессорше — россии. Астрологи предсказывают раскол российской армии уже в ближайшее время, а также разрушения путинского режима.

О том, чем закончится начатая президентом рф владимиром путиным война в Украине, рассказала эксперт в области астрологии Валентина Виттрок в Фейсбуке.

"Плутон в марте меняет знак и переходит в Водолей, а значит будет оказывать сильное влияние на события в россии. С 18-го века такое положение Плутона впервые, и мы станем свидетелями мощных разрушительных тенденций коррупционных режимов", — отметила она.

Ранее таролог Елена Бюн рассказала, что зимой ВСУ продолжат контрнаступление. В этот период оккупантов ждут провалы.