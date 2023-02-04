3 способа загадать желание в полнолуние 5 февраля, чтобы оно исполнилось

Полнолуние — лучшее время для проведения разных обрядов

В воскресенье, 5 февраля 2023 года в 20:28 по Киеву состоится замечательное явление – полнолуние в знаке Лев. Это лучшее время для проведения различных обрядов, ритуалов и заговоров. Считается, что именно они в это время приобретают особую силу и эффективность.

В полнолуние можно делать все для того, чтобы направить свою жизнь в лучшую сторону, пишет "Клубер". Астрологи советуют воспользоваться шансом, чтобы загадать свое заветное желание. Именно в полную Луну у него есть больше шансов воплотиться в жизнь.

3 способа загадать желание в полнолуние

Поставьте свечу на подоконник так, чтобы Луна оказалась в пламени свечи. Произнесите свое желание, пока Луна не изменила свое положение. Затем затушите свечу и ложитесь спать. Напишите на бумаге о том, чего вы хотите. Затем сожгите листок при помощи свечи, а образовавшийся пепел — закопайте в землю недалеко от дома. Наберите в прозрачный стакан чистой питьевой воды и дождитесь наступления полнолуния. Подойдите к окну и, глядя на Луну, нашепчите воде в стакане желание. Затем оставьте стакан на подоконнике до утра и, после пробуждения, сразу же выпейте всю жидкость.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя делать в полнолуние 5 февраля. Это запреты, которые следует соблюдать, чтобы удача не покинула вас.