3 способи загадати бажання в повню 5 лютого, щоб воно здійснилось

Повня — найкращий час для проведення різних обрядів

У неділю, 5 лютого 2023 року о 20:28 по Києву відбудеться чудове явище – повня у знаку Лев. Це найкращий час для проведення різних обрядів, ритуалів та змов. Вважається, що саме вони в цей час набувають особливої сили та ефективності.

У повню можна робити все для того, щоб направити своє життя в кращу сторону, пише "Клубер". Астрологи радять скористатися шансом загадати своє заповітне бажання. Саме на повний Місяць воно має більше шансів втілитись у життя.

3 способи загадати бажання в повню

Поставте свічку на підвіконня так, щоб Місяць опинився в полум’ї свічки. Вимовте своє бажання, поки Місяць не змінив свого положення. Потім загасіть свічку і лягайте спати. Напишіть на папері те, чого ви хочете. Потім спаліть листок за допомогою свічки, а попіл, що утворився, — закопайте в землю недалеко від будинку. Наберіть у прозору склянку чистої питної води та дочекайтеся настання повні. Підійдіть до вікна і, дивлячись на Місяць, нашепчіть воді в склянці бажання. Потім залиште склянку на підвіконні до ранку і після пробудження відразу ж випийте всю рідину.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити в повню 5 лютого. Це заборони, які слід дотримуватися, щоб удача не залишила вас.