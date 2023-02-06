"Его там просто уберут": астролог ответила, закончится ли война со смертью путина

По прогнозам Хомутовской, путин умрет не своей смертью

Известный украинский астролог и таролог Людмила Хомутовская рассказала, как умрет путин и закончится ли война в Украине с окончанием его власти.

В интервью YouTube-каналу TOP астроэксперт ответила на вопрос о том, ждать ли завершения полномасштабного вторжения при кровавом диктаторе, или оно сойдет на нет уже при другом главе россии.

"Я все-таки думаю, что закончится путин — закончится его власть. Это будет одновременно, его там просто уберут… Нам могут сказать, что он сам умер, но не сам… Оно вместе идет (завершение правления путина и окончание войны — ред.)", — заявила Хомутовская.

Ранее астролог Анна Вергелес рассказала, когда сложатся благоприятные условия для переговорного процесса по войне с россией. По ее прогнозам, для Украины в этот период будет хороший астрологический аспект, а россию ждут сложные времена.