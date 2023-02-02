"Начнется мирный процесс": астролог обнадежила прогнозом по войне

Астролог рассказала, когда сложатся благоприятные условия для переговорного процесса по войне с рф

Российско-украинская война все еще продолжается, поэтому в год Черного Водяного Кролика украинцам придется трудно в любом случае. В начале 2023 года ожидаются активные боевые действия, однако в апреле-июне сложатся благоприятные условия для переговорного процесса по войне с россией.

Об этом в интервью YouTube-каналу "Прогноз" заявила астролог Анна Вергелес. По ее прогнозам, для Украины в этот период будет хороший астрологический аспект, а россию ждут сложные времена.

"Касательно завершения войны я бы выделила три точки: вероятнее всего, начнется мирный процесс весной, даже ближе к лету — конец апреля, мая и первая половина июня", — говорит Вергелес.

Другую фазу в войне астролог назвала дипломатической. Она начнется с апреля-мая. Последняя точка выхода из военных действий — апрель-май следующего года, то есть по самому оптимистичному сценарию началом завершения войны станет весна 2023-го. Тогда уже будут решаться гуманитарные вопросы.

Ранее о победе Украины над россией заявила таролог Ирина Клевер. Также таролог Людмила Хомутовская заявила, что военные действия в Украине закончатся весной 2023 года.