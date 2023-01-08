Победит Украина, но есть нюанс: таролог рассказала о судьбе Крыма в 2023 году

Вопрос полуострова будет решаться дольше

Украинский таролог Ирина Клевер рассказала, когда закончиться война в Украине и ждать ли возращения Крыма в 2023 году.

Своим астропрогнозом эксперт в области тарологии поделилась с ведущим YouTube-канала "ТОР". Согласно раскладу карт Таро, победа нашей страны над россией ожидается в этом году. Но есть один нюанс, то, что останется "за кадром", и это касается возвращения Крымского полуострова.

"Мы его вернем так или иначе… Так, чтобы в 2023 году на всех документах, нет… Но он будет снова украинским", — заявила Ирина Клевер. Вероятнее всего таролог имела в виду, что этот впрос будет решаться дольше.

Ранее таролог Елена Бюн рассказала, что зимой ВСУ продолжат контрнаступление. В этот период оккупантов ждут провалы.