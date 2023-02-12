"Железо бьет мясо": Влад Росс назвал условие, при котором россияне проиграют в войне быстрее

По словам астролога, ВСУ нужно ударить по Москве

Полномасштабная война в Украине может закончиться уже в ближайшие месяцы, уверен известный украинский астролог Влад Росс. При условии, что мир и дальше будет помогать нашей стране тяжелым оружием.

Астролог отметил в комментарии unian, что пока россия будет пытаться забросать фронт "пушечным мясом", ВСУ будут уничтожать оккупантов "железом". "Нам на "Рамштайне" еще дадут самолеты. Железо бьет мясо, сколько бы путин не отправлял мяса в Украину, наше железо будет его уничтожать", — заявил Влад Росс.

По словам астролога, война в Украине может закончиться уже в марте этого года. Однако для этого украинским защитникам нужно нанести удар по рф. "Нам нужно разбить Москву. Тогда начнет заканчиваться война", — подытожил астролог.

Ранее астролог Анна Вергелес рассказала, когда сложатся благоприятные условия для переговорного процесса по войне с россией. По ее прогнозам, для Украины в этот период будет хороший астрологический аспект, а россию ждут сложные времена.