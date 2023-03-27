"Они просто покажут пятки": таролог рассказала, как ВСУ будут выгонять оккупантов с Крыма

Хомутовская ответила, что россияне не смогут сорвать контрнаступление ВСУ на полуостров

Известный украинский таролог Людмила Хомутовская рассказала о судьбе Крыма, который был оккупирован россиянами. По прогнозам астроэксперта, от захватчиков следует ожидать очередной "жест доброй воли", который ранее прогнозировал астролог Влад Росс.

В интервью tsn.ua Людмила Хомутовская заявила, что у россиян на полуострове есть ресурсы, чтобы сопротивляться украинскому контрнаступлению, однако они быстро истощатся. Это произойдет за несколько месяцев.

"Враг там не "голый". Ему даже удалось кое-что накопить. Другая история о том, что не хватает слишком много ресурса. Но защищать все это они будут. В таком состоянии они недолго смогут продержаться, потому что очень быстро с такими действиями иссякнут ресурсы. Речь идет о нескольких месяцах. Следует ожидать от россиян "жеста доброй воли". Они просто покажут пятки", — рассказала таролог.

Ранее таролог Ирина Клевер рассказала, ждать ли возращения Крыма в Украину в 2023 году. По ее прогнозам, победа нашей страны над россией обязательно будет, но вопрос полуострова пока останется "за кадром".