Очередной "жест доброй воли" в 2023-м: Влад Росс рассказал, что будет с Крымским мостом

В марте Украину ждет большой успех

Известный астролог Влад Росс рассказал, когда будет разрушен Крымский мост и российские оккупанты начнут убегать с полуострова.

В интервью для "Главреда" астроэксперт заявил, что россия будет вынуждена пойти на очередной "жест доброй воли". Именно март 2023 года станет для Украины весьма удачным периодом, когда можно будет успешно нанести удар по мосту.

"В начале весны мост будет окончательно добит. И тогда украинским войскам даже не нужно будет заходить на территорию Крыма и завоевывать его не придется, поскольку будет то же, что и с Херсоном — россия решится на очередной "жест доброй воли", то есть мы заставим противника покинуть Крым" , – отметил Влад Росс.

Ранее о судьбе Крыма в 2023 году говорила таролог Ирина Клевер. По ее прогнозам, победа Украины над россией ожидается совсем скоро, но с Крымом вопрос будет решаться дольше.

Напомним, что украинский таролог Елена Бюн рассказала, что зимой ВСУ продолжат контрнаступление. В этот период оккупантов ждут провалы.