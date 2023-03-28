"10 лет на восстановление": астролог рассказал, что ждет Украину после войны с оккупантом

По словам Бадияна, к 2025 году власть в нашей стране измениться "под ноль"

Украинский астролог Владимир Бадиян рассказал, что ожидает Украину после войны с российским агрессором.

В интервью tsn.ua астроэксперт заявил, что для нашей страны откроется "окно возможностей", власть изменится. Именно 2025 года будет важным для Украины.

"Нашей стране понадобится лет 10 для восстановления. К середине 2025 года власть должна измениться "под ноль". Это "окно" величайших интеграционных изменений в нашей стране. Закончится война и должна коренным образом измениться власть в стране. 2025 год будет важным для Украины, именно в этот период должна измениться и судебная ветвь власти", — сказал Владимир Бадиян.

По словам астролога, Украина остается важным элементом для россии и Китая как рычаг влияния на Европу. Чтобы обеспечить победу в войне с российским агрессором, Украине предстоит заручиться большой поддержкой союзника. "И такое единение произойдет", – считает астролог.

Ранее известный астролог Влад Росс рассказал, как умрет президент россии владимир путин. По словам астроэксперта, он может повторить судьбу Гитлера.