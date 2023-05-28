Укр

"Абсолютный коррупционер": астролог Влад Росс рассказал, почему шойгу не светят никакие военные победы

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
министр войны рф сергей шойгу и кровавый диктатор владимир путин Новость обновлена 28 мая 2023, 09:34
министр войны рф сергей шойгу и кровавый диктатор владимир путин. Фото asiaplustj.info

Известный астроэксперт заявил, что министр обороны рф никогда не выиграет ни одну войну

Известный украинский астролог Влад Росс сделал прогноз на министра обороны рф сергея шойгу и рассказал, почему армия оккупантов обречена на поражение с этим человеком.

В интервью "Главреду" специалист в области астрологии заявил, что шойгу зациклен на деньгах, они для него являются главным в жизни. "Он чисто по "бабкам". Абсолютный Телец, ведь и Солнце, и Луна у него в Тельце. Супер-коррупционер. Все, что делает шойгу, он делает ради денег, ради миллиардов. У него в загашнике больше миллиардов, чем у любого олигарха в россии. Он богаче, чем Роман Абрамович", – заверил Влад Росс.

Астролог убежден, что любая государственная и военная карьера для мужчины — проигрышна, поскольку гороскоп шойгу не располагает к этим профессиям: "Все может прогнить. Именно благодаря шойгу российская армия в удручающем состоянии, и при нем она обречена быть второй в мире с конца – он украл в российской армии все, что было возможно".

Также Росс уверен в поражении армии, которой управляет этот министр обороны рф. "Если он будет возглавлять армию, его войско никогда не выиграет ни одну войну. Поэтому к счастью для нас шойгу – абсолютный коррупционер, для которого деньги – это самое главное в жизни. Это мелкая душонка, очень меркантильный человек. Он не болеет и не ратует за победу своей армии. Кету в соединении с Марсом говорит о том, что его армия проиграет, это однозначно", – заверил астролог.

Ранее Влад Росс рассказал, когда и отчего скончается президент россии путин. По словам астролога, российский диктатор постоянно сидит на наркотиках.

Теги:
#Война #Сергей Шойгу #Астрология #Влад Росс