Очередной подрыв Крымского моста не за горами

По словам украинского экстрасенса Романа Шептицкого, в августе ВСУ планируют вытеснить оккупантов из множества населенных пунктов. Он уверяет, что контрнаступление будет успешным и продолжится весьма удачно.

В интервью unian астроэксперт рассказал, что в заключительные недели лета украинские защитники освободят Запорожскую область и обеспечат безопасность атомной электростанции. В ходе этого они также вытеснят противника из нескольких городов, включая Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, а также левобережье Херсонщины.

Также Шептицкий указал на возможное событие "бавовны" в Крыму, а также — на взрыв Крымского моста. Еще не за горами обмен пленными.

"Однако самыми сложными будут оставаться такие направления, как Купянское, Сватово, Кременная. Сейчас там обострение. Враги могут подтягивать свои резервы и пытаться пробиваться. Однако у нас есть большой шанс удержать эти города и отбить атаки", — рассказал экстрасенс.

Ранее украинский астролог Влад Росс сделал прогноз и ответил на вопрос, сорвет ли россия контрнаступление Вооруженных сил Украины. По его словам, у оккупантов остался единственный вариант.

Решать вам, верить или не верить астрологам и экстрасенсам в вопросах реальной войны, где каждый день гибнут невинные украинцы и храбрые воины ВСУ.