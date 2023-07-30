ВСУ наступают на нескольких направлениях и имеют успех: свежие карты боев

Наступательные операции захватчиков все чаще оказываются провальными

В Украине 522-ой день продолжается полномасштабная война. За последние сутки ВСУ провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и на отдельных участках продвинулись вперед. В то же время российские оккупанты также предпринимают попытки наступательных действия на некоторых направлениях.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Луганская область

Захватчики продолжили наступательные действия на линии Святово-Кременная и продвинули на некоторых участках. В то же время оккупанты провели безуспешные наступательные операции в районе н. п. Новоегоровка (16 км к юго-западу от Сватово), Серебрянское лесничество южнее Кременной и Белогоровка (12 км к югу от Кременной).

По данным министерства обороны россии, части Западной группировки войск вели наступательные действия в районе н. п. Куземовка (15 км к северо-западу от Сватово).

Один из российских блогеров утверждал, что что подразделения 21-й ОМСБр (2-й общевойсковой армии Центрального военного округа) захватили Новоегоровку и сейчас "зачищают" близлежащие территории.

Также "военкор" сообщал, что оккупационные войска рф отвергли украинские силы с высот между Новоегоровкой и Надеждой (15 км к западу от Сватового). Еще один военный блоггер утверждал, что российские войска проводили штурм у Надежды, но не уточнили результаты.

Донецкая область

Российские и украинские войска провели ограниченные наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк и 29 июля не продвинулись вперед. За последние сутки ВСУ продолжили контрнаступательные действия вдоль западной границы Донецка и восточной части Запорожской области и продвинулись в этом районе.

Украинские силы продолжили контрнаступательные операции в районе Бахмута и продвинулись вперед к северо-западной окраине н. п. Курдюмовка (11 км к юго-западу от Бахмута).

По данным российских блогеров, ВСУ продолжали наступление в районе Клещиевки (7 км юго-западнее Бахмута), но российская оборона выстояла. Еще один военный блогер заявлял, что украинские войска снизили интенсивность своих атак на Клещиевку из-за плохой погоды в этом районе.

Успешные контрнаступательные действия украинских защитников были проведены действия вдоль западной границы Донецка и восточной части Запорожской области. Им удалось продвинуться в этом районе (севернее н. п. Приютное (14 км к юго-западу от н. п. Большая Новоселка).

Также, по данным Генштаба, продолжаются наступательные действия на бердянском (Донецко-Запорожская область) направлении.

Российские силы продолжали ограниченные наземные атаки вдоль западной границы Донецка и восточной части Запорожской области и не продвинулись вперед.

Несколько российских блогеров заявили, что российские войска контратаковали в районе г. Ровнополь (10 км к юго-западу от Великой Новоселки), Старомайорское, Урожайное и Прюютное, но не уточнили исхода.

Запорожская, Херсонская и Николаевская области

Российские силы провели тактическую ротацию в западной части Запорожской области. Хотя военный блогер не сообщил деталей, оккупанты, вероятно, провели тактическую ротацию на месте с другим подразделением того же формирования, а не заменяли свежими подразделениями в этом районе.

Один из российских военных блогеров заявил, что на запорожском направлении действуют подразделения 292-го самоходно-артиллерийского полка.

По данным еще одного блогера из рф, неуказанные части российской 810-й гвардейской бригады морской пехоты (ЧФ) продолжают действовать вблизи Работино. В то же время сообщается, что 19-я мотострелковая дивизия и 810-я бригада морской пехоты обороняли этот район с начала контрнаступления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известный аналитик и морской офицер Андерс Нильсен проанализировал контрнаступление ВСУ и заявил, что оно будет проходить в четыре этапа.