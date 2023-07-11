"Мы на втором этапе": чего ждать от контрнаступления ВСУ, рассказал известный аналитик

ВСУ не использовали еще большую часть оружия, заготовленного для операции

Масштабное контрнаступление Украины можно условно поделить на четыре этапа. Сейчас мы переживаем второй из них.

Об этом заявил известный иностранный военный аналитик и морской офицер Андерс Нильсен.

По его мнению, украинское контрнаступление будет проходить поэтапно:

попытка совершить манёвр для прорыва русской обороны (потерпел неудачу);

фаза истощения русской артиллерии;

фаза истощения живой силы (здесь на сцену выходят кассетные боеприпасы);

повторная попытка совершить манёвр для прорыва русской обороны.

Сейчас, отмечает эксперт, Украина находится во второй фазе этой кампании.

При этом, Нильсен считает, что ВСУ не будут особо спешить с проведением наступления, поскольку:

погодные условия будут способствовать проведению наступательных операций еще три месяца, до октября;

если попытаться перейти к восстановительным попыткам совершить маневр без должного истощения россиян, эта попытка может оказаться такой же неудачной.

Кроме того, по данным аналитика, ВСУ не использовали еще большую часть оружия, заготовленного для операции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минобороны рассказали об успехах ВСУ на фронте за первую неделю июля.

Также мы сообщали, что в Генштабе поделились хорошими новостями с фронта.