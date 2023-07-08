Находимся в начале середины: в Пентагоне оценили ход украинского контрнаступления

Выводы об успешности контрнаступления можно будет сделать позднее

Контрнаступление Украины сейчас находится в начале середины. Выводы о его успешности делать рано, но уже сейчас ясно, что освобождение Украины от российских оккупантов будет тяжелым.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по политике Колин Каль.

"Итак, все будет тяжело. В настоящей войне все сложно. Иногда все происходит быстрее, чем вы думаете. Как в Харькове прошлой осенью, иногда – как в Херсоне прошлой осенью", – сказал он.

Колин Каль добавил, что минувшей зимой обе стороны не стояли на месте: украинцы с помощью союзников и партнеров "собирали сталь для контрнаступления", а россияне окапывались, создавали минные поля, противотанковые препятствия и барьерные линии траншей.

Представитель Пентагона подчеркнул, что выводы об успешности контрнаступления нужно делать в его конце, а не посередине. Сейчас же по его словам, мы находимся в начале середины.

Как сообщал "Телеграф", начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов заявил, что у Украины есть меньше 10 месяцев времени, чтобы добиться успеха в контрнаступлении.