Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2018: все знаки Зодиака

Суббота этой недели - самое время для новых начинаний и планов.

Гороскоп на 22 декабря 2018 Овен

Активный, творческий день, проходит под знаком любви, прощения и молитвы. Ваша помощь не словом, а делом будет по достоинству оценена. Сегодня не следует принимать кардинальных решений. Главное – сохранить внутреннее равновесие и оградиться от искушений. Звезды по-прежнему благоприятствуют творческой работе.

Гороскоп на 22 декабря 2018 Телец

Первая половина дня несет позитивные тенденции, однако свои планы и намерения нужно держать при себе, иначе во второй половине дня они будут перечеркнуты. Суетливость, легкомыслие или невыполненные обязательства могут создать множество проблем в будущем. Остерегайтесь травмы из-за беспечности. Нельзя употреблять спиртные напитки, мясные продукты.

Гороскоп на 22 декабря 2018 Близнецы

Напряженный день, требующий серьезного отношения к делам. Благоприятное расположение планет позволит реализовать коммерческие идеи и намерения предыдущих суток. Распределите приоритеты и смело идите к заданной цели, но старайтесь не проявлять излишних амбиций или, наоборот, самоуничижения. Необдуманные решения или импульсивные поступки могут привести к непредсказуемым результатам. От вашей гибкости и практичности будет зависеть многое.

Гороскоп на 22 декабря 2018 Рак

Сегодня ваша внутренняя сущность отражается на окружающем мире. Пришло время с новыми силами браться за работу. Возможно, что у вас появятся новые планы на ближайшее будущее, которые сулят неплохие денежные доходы. Говорить о своих замыслах не следует, так это может привлечь к вам внимание недоброжелателей. Новые люди, вошедшие в вашу жизнь, могут стать источником многих неприятностей. Во второй половине дня остерегайтесь травм и несчастных случаев.

Гороскоп на 22 декабря 2018 Лев

В первую половину дня вы сможете ощущать себя на высоте во всех отношениях. Возможны деловые предложения, удачное завершение дел. Ваше обаяние покорит окружающих. Чтобы удержать удачу, определите границы своих достижений, дабы не отвлекаться на мелочи. Возможно, вы вдруг почувствуете вкус к экстравагантным поступкам. Желательно сдержать неуемные траты. День неблагоприятен для покупок.

Гороскоп на 22 декабря 2018 Дева

Во вторую половину дня обратите внимание на ваше здоровье: возможны обострение хронических заболеваний, травматизм, несчастные случаи. Не злоупотребляйте спиртными напитками. Хороший день для путешествий, пеших прогулок, физических упражнений.

Гороскоп на 22 декабря 2018 Весы

День перемен и перемещений. Он обещает значительно изменить вашу жизнь. Приготовьтесь к переменам. Осмотрительно относитесь к любым коллективным действиям. Не полагайтесь на чужое мнение – оно ошибочно. Принимайте решения самостоятельно. Во второй половине дня существует вероятность конфликтной ситуации в семье. Будьте внимательны и великодушны к близким людям.

Гороскоп на 22 декабря 2018 Скорпион

Сегодня может возникнуть необходимость непредвиденных крупных финансовых затрат. Возможно, что события дня будут развиваться не так, как вам хотелось бы. Звезды рекомендуют вам быть внимательными и осторожными, стараться избегать ненужных контактов, споров, конфликтов. Отбросьте все сомнения и позвольте чувству уверенности овладеть вами. Смело идите к поставленной цели. Вечер этого дня лучше всего провести в кругу семьи.

Гороскоп на 22 декабря 2018 Стрелец

Сегодня вероятны сильные головные боли, нервные срывы на почве переутомления. Поэтому заранее спланируйте день, чередуя работу и отдых. Старайтесь не взваливать на себя непосильные нагрузки. Возросшая эмоциональность и чувственность могут стать причиной ссор. Ложитесь спать пораньше, во всяком случае вашему организму потребуется на отдых больше времени.

Гороскоп на 22 декабря 2018 Козерог

Этот день может оказаться достаточно сложным. Все ваши дела сегодня так или иначе будут связаны с финансами: придется отдавать и снова брать долги, заниматься поисками новых заработков, помогать близким родственникам. Ваши осмотрительность и сдержанность помогут определить позиции в постоянно изменяющихся обстоятельствах. Возможно, вы сможете даже перейти к новым делам и завязать новые знакомства, которые окажутся удачными.

Гороскоп на 22 декабря 2018 Водолей

Сегодня вероятны разногласия с окружающими вас людьми, в результате чего вы будете вынуждены отказаться от контактов с многими из них. Возможно, вы почувствуете нарастающее беспокойство. Поделитесь своими тревогами с близким человеком, не стоит замыкаться в себе. Возможны вялость и обострение хронических заболеваний. Займитесь укреплением здоровья.

Гороскоп на 22 декабря 2018 Рыбы

Не исключено, что вы попадете в немилость к руководству или к коллегам. Вам придется сделать выбор между приятным и необходимым. Планеты рекомендуют не обращать внимания на препятствия на вашем пути. Избегайте скопления народа и темноты. Вторую половину дня проведите в кругу семьи, где ваши жизненные силы не только возобновятся, но и станут крепче. Отдавайтесь любви целиком – и будете вознаграждены, так как любимый человек вполне достоин этого.