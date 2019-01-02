Гороскоп на сегодня, 2 января 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на 2 января для всех знаков зодиака предполагает более удачный и полный счастливыми моментами день.

Гороскоп на 2 января 2019 Овен

Сегодня жизненный потенциал начинает повышаться, что благоприятно скажется на общении у женщин-Овнов. Вас будут замечать повсюду, где бы вы ни появились. Уверенность в своей неотразимости, остроумие и оптимизм сделают вас центром любой компании. Отношения с близким человеком будут гармоничны и доверительны. Мужчинам-Овнам следует приближать к себе только достойных их внимания людей, иначе вероятны затруднения в делах. Звезды указывают на опасность для вашего здоровья. Избегайте физических перегрузок, деятельности, связанной с риском. Вам необходим отдых.

Гороскоп на 2 января 2019 Телец

Сегодня благоприятны контакты с чиновниками, деловые встречи, оформление документов, обращение в вышестоящие инстанции. В первой половине дня вероятны мелкие недоразумения, возникшие из-за опрометчивых высказываний или ложно истолкованных обещаний. Бурное проявление эмоций может усугубить положение.

Гороскоп на 2 января 2019 Близнецы

Переменчивый день. Сегодня радостные события будут чередоваться с неприятностями, а успех соседствовать с неудачей. Бесполезно форсировать события или стараться справиться с негативными тенденциями дня – обстоятельства не зависят от вашей воли и желания.

Гороскоп на 2 января 2019 Рак

Благоприятный день. К Ракам творческих профессий придет вдохновение, однако для самореализации необходимы уединение и покровительство высших сил. Для достижения поставленной цели Ракам-коммерсантам придется объединить свои силы с новыми партнерами. Государственным служащим сегодня предстоит показать все свои способности и, в зависимости от ситуации, проявить то исполнительность, то твердость. В отношениях с близкими людьми возможно полное взаимопонимание.

Гороскоп на 2 января 2019 Лев

Для женщин-Львов велика вероятность нового знакомства или кратковременных романтических приключений. Мужчинам-Львам звезды рекомендуют использовать любую возможность для того, чтобы изменить к лучшему свою личную жизнь. Сон может быть пророческим и исполниться на следующий день. Огород, овощи во сне – исполнение желания.

Гороскоп на 2 января 2019 Дева

Благоприятный день, сулящий поддержку высших сил, покровителей, партнеров. Возрастут жизненный потенциал, везение, деловитость. Без особенных усилий вы сможете осуществить множество выгодных деловых операций или добиться расположения интересующего вас человека.

Гороскоп на 2 января 2019 Весы

Благоприятный день. Возможны положительные перемены в финансовом положении, однако непредвиденные расходы или накопившиеся долги поглотят всю прибыль. Сегодня у вас появится возможность блеснуть талантами и способностями.

Гороскоп на 2 января 2019 Скорпион

Звезды рекомендуют вам полностью посвятить себя работе, поскольку благоприятное расположение звезд обещает принести быстрый и весомый результат всем начинаниям последнего времени. Целенаправленная деятельность успешно завершится долгожданным известием или встречей с партнером.

Гороскоп на 2 января 2019 Стрелец

Благоприятный день для общения с сотрудниками или начальством, обращения в учреждения или организации. Смело пускайтесь в любые предприятия, даже связанные с риском, – звезды сулят удачу.

Гороскоп на 2 января 2019 Козерог

Звезды готовы помочь вам в попытке достичь наиболее честолюбивых замыслов и целей. Положительные тенденции первой половины дня обеспечат успех в заключении сделок или в коммерческих операциях. Хорошо обращаться к начальству или в органы правосудия. Не исключено, что женщин ждет сюрприз, приятная новость или подарок от близкого человека.

Гороскоп на 2 января 2019 Водолей

Благоприятный день для начала нового дела. Сегодня у мужчин появится возможность блеснуть талантами, проявить все свои способности. Однако те, кто обдумывает новый деловой проект, должны заручиться поддержкой партнеров или одобрением влиятельных покровителей. Принимая решения, будьте осторожны. Во второй половине дня вероятна встреча со старыми друзьями. Постарайтесь не вспоминать про былые ссоры, взаимное непонимание, размолвки.

Гороскоп на 2 января 2019 Рыбы

В сфере профессиональной деятельности вероятен успех, однако звезды предостерегают от стремления любой ценой выделиться или поставить свое мнение выше мнения других – вероятна ошибка, которая может повлечь за собой финансовые потери или падение авторитета.