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Четверг, 03.01.2019
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Гороскоп на сегодня, 3 января 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 3 января 2019: все знаки Зодиака
07:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Это день удачи, покровительства, гостеприимства, благотворительности.

Гороскоп на 3 января 2019 Овен

Умение следовать традициям, устоявшемуся укладу жизни сыграет важную роль в гармоничных отношениях с близкими людьми. Отложенные дела или давние обязательства потребуют немедленного исполнения. Обратите внимание на здоровье, поберегите силы и нервы. Помните – иногда необходимо отдать, чтобы потом получить вдвойне. В делах не исключайте компромиссные решения.

Гороскоп на 3 января 2019 Телец

Благоприятный день, однако не следует заниматься рискованными предприятиями или пускаться в явные авантюры. Хороший день для занятия спортом, физических упражнений, общения, заключения брака, зачатия. Во второй половине дня вероятны неожиданные известия.

Гороскоп на 3 января 2019 Близнецы

Сегодня особенно опасно перенапряжение из-за резкого снижения жизненного потенциала. Недоразумения в отношениях с партнерами могут негативно отразиться на продвижении дел. Мужчинам-Близнецам не следует начинать новые дела – не исключено, что перспективные планы подвергнутся ревизии. Велика вероятность впасть в крайность или принять желаемое за действительное. Возможны осложнения в личной жизни или любовные разочарования.

Гороскоп на 3 января 2019 Рак

Находчивость и трезвая оценка событий позволят справиться с неожиданными известиями, приключениями или нестандартными ситуациями. Очень благоприятное время для семейных отношений, для вступления в брак, положительных изменений в личной жизни, зачатия. Существует вероятность улучшения финансового положения в результате выигрыша или удачной покупки. Сконцентрируйте свое внимание на детях – они так нуждаются в вашей поддержке.

Гороскоп на 3 января 2019 Лев

День отдыха, обретения новых источников энергии. Благоприятный день для совместных мероприятий или коллективного отдыха. В первой половине дня вероятны домашние хлопоты или проблемы личного характера. Плохое известие может довести напряжение до предела. Постарайтесь провести больше времени на открытом воздухе. Вечером вероятны осложнения в отношениях с детьми или ссора между партнерами по браку.

Гороскоп на 3 января 2019 Дева

Звезды предостерегают от неожиданных проблем в личной жизни: ссоры из-за ревности или недоброжелательного отношения со стороны партнеров или соседей. Постарайтесь критически отнестись к собственным недостаткам и не ставить партнеру повышенных требований. Не начинайте новых дел, исключите физические нагрузки. Следите за здоровьем: вероятно ухудшение состояния. Обратите внимание на отношения с детьми – предстоящие финансовые траты связаны с ними.

Гороскоп на 3 января 2019 Весы

Разногласия, излишнее упрямство или клевета недоброжелателя могут нарушить равновесие и доверительную обстановку в семье. Неожиданное известие, новые обязанности или домашние хлопоты потребуют от вас много времени и сил. Исключите новые знакомства или общение с неприятными для вас людьми. Постороннее влияние приведет к негативным результатам. Полагайтесь только на себя – совет или помощь друзей приведет к ошибкам или заставит заниматься ненужной работой.

Гороскоп на 3 января 2019 Скорпион

Благоприятный день для общения с партнерами, решения личных проблем, физических нагрузок. Звезды советуют отказаться от стандартного подхода к любому делу и проявить изобретательность и фантазию. Не исключено, что вы сможете проявить свои таланты и способности на самых различных уровнях, блеснуть в обществе, привлечь внимание лиц противоположного пола. Возможны значительные события в личной жизни. Хорошо заключать браки, веселиться, совершать путешествия.

Гороскоп на 3 января 2019 Стрелец

Неблагоприятное стечение обстоятельств может потребовать от вас максимальной гибкости в общении, умения менять тактику поведения в зависимости от ситуации. Возможен неожиданный поворот событий не в вашу пользу. Будьте готовы к серьезным проблемам с друзьями или близкими людьми. Семейные проблемы или бытовые хлопоты повлекут за собой дополнительные расходы. Вероятны проблемы с детьми – вам придется приложить некоторые усилия, отстаивая свой родительский авторитет.

Гороскоп на 3 января 2019 Козерог

День несет негативные тенденции и пройдет достаточно напряженно: возможны неприятные приключения, катастрофы, болезнь. Если вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Вероятны проблемы, связанные с близким человеком или родственниками. Избегайте повышенного тона в общении с детьми. Не пытайтесь утвердить свою правоту силой. Опасно предаваться чревоугодию или увлекаться спиртными напитками. Не исключено, что придется оказать помощь друзьям или родственникам.

Гороскоп на 3 января 2019 Водолей

Разногласия с близким человеком, нежелание прислушаться к мнению собеседника или клевета недоброжелателя нарушат равновесие и доверительную обстановку в семье. Звезды рекомендуют воздержание, противостояние соблазнам, ограничение контактов с неприятными для вас людьми. Постороннее влияние приведет к негативным результатам. Не рекомендуется рисковать или заниматься дорогостоящими покупками. Снизить отрицательные тенденции дня можно только высокими нравственными поступками.

Гороскоп на 3 января 2019 Рыбы

Первая половина дня обещает пройти в любви, согласии и взаимопонимании. Именно сегодня вы сможете заложить основу для своего финансового взлета. Однако к вечеру у вас может начаться внутреннее беспокойство. Возможны резкие изменения в настроении, эмоциональные срывы или болезнь. Постарайтесь не замыкаться в себе. Вы должны уделить внимание здоровью близких людей, а особенно здоровью детей. Остерегайтесь снов и храните увиденное в тайне.

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