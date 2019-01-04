Гороскоп на сегодня, 4 января 2019: все знаки Зодиака

Пятница этой недели окажется весьма насыщенной, при этом легкой и приятной для экспериментов и новых начинаний.

Гороскоп на 4 января 2019 Овен

Противоречивый день. В первой половине дня вы с легкостью сможете реализовать свои планы. Успешными окажутся сотрудничество с партнерами и обращение к начальству. Неблагоприятные тенденции второй половины дня могут поставить вас в неловкое положение или привести к финансовым потерям. Если есть возможность, проведите вечер на природе.

Гороскоп на 4 января 2019 Телец

В профессиональной деятельности рекомендуется действовать старым, проверенным способом и избегать риска, к которому вас будут подталкивать. Для тех, кто еще не успел обзавестись семьей, предпочтительно как можно больше времени уделять своему досугу вне дома, так как не исключено, что именно сегодня вы познакомитесь с человеком, с которым свяжете дальнейшую судьбу.

Гороскоп на 4 января 2019 Близнецы

Благоприятный день. Усиливаются жизненный потенциал, уверенность в себе, сексуальность, личное обаяние. Общение с друзьями, встречи с интересными людьми или творческие искания успешны и принесут удовлетворение.

Гороскоп на 4 января 2019 Рак

Период испытаний заканчивается, звезды вновь возвращают вам свою благосклонность. Благоприятный день для отдыха, духовного преображения, преодоления сомнений. День предвещает вам встречи и интересные знакомства. Появится стремление и возможность выразить свой внутренний мир в доверительной беседе с близким человеком. Обострится способность к глубокому восприятию духовных ценностей.

Гороскоп на 4 января 2019 Лев

Благоприятны контакты с партнерами, реализация идей, которые принесут доход в будущем, решительные действия по укреплению материального положения. За что бы вы ни взялись, вас ожидает успех. Однако не переоценивайте свои силы и возможности, они не безмерны. Сосредоточьте усилия на приоритетных направлениях деятельности.

Гороскоп на 4 января 2019 Дева

Все будет хорошо только в том случае, если вы, прежде чем что-либо сказать, подумайте о последствиях. Сейчас вы можете проявить нетактичность по отношению к собеседнику, и это будет иметь отдаленные последствия.

Гороскоп на 4 января 2019 Весы

Сегодня вероятный визит друзей или родственников даст возможность приятно провести время. У многих Весов может появиться стремление к популярности, к светским развлечениям, к веселью. Во второй половине дня следует быть осторожным, так как может возникнуть конфликт с кем-то из близких. Посвятите этот день домашним хлопотам, семье, детям. В сфере интимных отношений вероятны взаимное удовлетворение и успех.

Гороскоп на 4 января 2019 Скорпион

Вы на пути к гармонии. Возможно получение прибыли при содействии друзей и родственников. Можете строить планы в отношении работы и отдыха. Ждите приятных сюрпризов и подарков. Важные мероприятия лучше назначить на вечер.

Гороскоп на 4 января 2019 Стрелец

День пробуждения, преобразования внутренней энергии, реализации творческого начала. Перед представителями творческих профессий открыты широкие просторы для свободного самовыражения. Препятствия, стоящие перед коммерсантами, будут преодолеваться упорством, основанным на трезвой и всесторонней оценке ситуации. Благоприятный день для женщин. Им предстоят романтические встречи. Мужчины не должны сопротивляться творческим порывам, нестандартному подходу к ситуации, риску. Вполне вероятно, что откроются новые источники заработка.

Гороскоп на 4 января 2019 Козерог

Первая половина дня благоприятна для контактов и встреч. Не торопитесь соглашаться, если друзья или партнеры предложат вам участие в совместном проекте или смену сферы деятельности – предстоящий период не способствует решительным переменам. Те, кто обдумывает новый деловой проект, должны заручиться поддержкой со стороны влиятельных особ. Во второй половине дня жизненный потенциал начинает понижаться, что может неблагоприятно сказаться на самочувствии.

Гороскоп на 4 января 2019 Водолей

Благоприятный во всех отношениях день. Вы сможете преодолеть все испытания и преграды на пути к намеченной цели. Не исключен неожиданный поворот событий в вашу пользу. Вероятно, новое знакомство расширит перспективы деятельности, обогатит вас идеями и откроет перед вами новые возможности. Для того чтобы успеть завершить все задуманные дела, рекомендуется правильно распределить свои силы между работой и домом.

Гороскоп на 4 января 2019 Рыбы

Жизненный потенциал по-прежнему находится на высоте, однако звезды не исключают появления на вашем пути небольших трудностей, особенно если ваши замыслы или намеченные дела относятся к разряду рискованных. Не исключено, что деловые партнеры попытаются вас запутать или обмануть.