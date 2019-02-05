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Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2019: все знаки Зодиака
07:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Получив ключ к решению предстоящих задач, вы избежите многие неприятности и преодолеете все трудности.

Гороскоп на 5 февраля 2019 Овен

Хороший день для занятия хозяйством, наведения порядка в бумагах, для начала ремонта дома. В этот день хорошо делать электропроводку, чинить трубы. Прекрасный день для укрепления организма.

Гороскоп на 5 февраля 2019 Телец

Не пускайте дела на самотек, вникайте в проблемы, чтобы они не росли как снежный ком. Не стоит брать кредиты, участвовать в финансовых операциях.

Гороскоп на 5 февраля 2019 Близнецы

Старайтесь быть терпимее к тем, кто имеет другие взгляды и вкусы. Вы можете потерять благосклонность начальства и расположение коллег. Не проявляйте грубости, это может привести к проблемам с противоположным полом и даже к расставанию.

Гороскоп на 5 февраля 2019 Рак

Сегодня вам свойственен напор, вы слишком активны и можете переусердствовать. Будьте рассудительны, постарайтесь ограничить свои задачи на этот день, чтобы сделать их хорошо и не распыляться.

Гороскоп на 5 февраля 2019 Лев

Благоприятный период для любви, выступлений, посещения театра или кино. Самое время очаровать кого-нибудь из противоположного пола, новые знакомства обещают быть долгими и приятными.

Гороскоп на 5 февраля 2019 Дева

Удачный день для решения мелких проблем. Возможны неожиданные встречи и знакомства. Хорошее время для поездок и общения с друзьями.

Гороскоп на 5 февраля 2019 Весы

В общении с противоположным полом не будьте слишком закомплексованы и сдержанны, ведь от вас ждут более решительных действий. Уверенность в себе, такт и уважение к партнеру — залог вашего успеха.

Гороскоп на 5 февраля 2019 Скорпион

Отличный день для бракосочетания, для создания партнерского союза. Великолепный день для развития бизнеса, приобретения недвижимости, торговли. Могут появиться новые источники заработка, включите фантазию.

Гороскоп на 5 февраля 2019 Стрелец

Чудесный день для начала партнерских отношений, как в делах, так и в личной жизни. Есть шансы стабилизировать свое финансовое положение, воспользуйтесь случаем. Возможно, вам придется обратиться за помощью к авторитетному человеку.

Гороскоп на 5 февраля 2019 Козерог

В этот день у вас будет множество соблазнов, но слишком мало возможностей их реализовать. Прекрасное романтическое знакомство может оказаться просто флиртом или обманом. Не стоит говорить лишнего и давать обещания.

Гороскоп на 5 февраля 2019 Водолей

Изысканное поведение и хорошие манеры смогут открыть вам многие двери и помогут в решении важных задач. Прислушивайтесь к интуиции, обращайте внимание на приметы.

Гороскоп на 5 февраля 2019 Рыбы

Придется уделить семье и дому больше внимания, чем обычно. Вы можете быть чересчур эмоциональны и обидчивы, принимать все близко к сердцу. Поэтому общайтесь только с теми, кто вам приятен.

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