Скачать
Вторник, 05.03.2019
Донбасс: боевики обстреляли населенные пункты, погиб украинский военный
Донбасс: боевики обстреляли населенные пункты, погиб украинский военный
Итоги 4 марта: Увольнение Гладковского, Трамп продлил антироссийские санкции и смерть вокалиста The Prodigy
Итоги 4 марта: Увольнение Гладковского и смерть вокалиста The Prodigy
Хирн оценил перспективы Усика в хевивейте
Хирн оценил перспективы Усика в хевивейте
Приметы и обряды на 5 марта – День епископа Льва Катанского
Приметы и обряды на 5 марта – День епископа Льва Катанского

Гороскоп на сегодня, 5 марта 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 5 марта 2019: все знаки Зодиака
07:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Гороскоп на сегодня, 5 марта 2019 года, предусматривает благоприятный день для любой умственной работы, а вот за тяжелые физические задачи стоит браться постепенно.

Гороскоп на 5 марта 2019 Овен

Сегодня у многих Овнов может появиться стремление к популярности, светским развлечениям, веселью. Вероятный визит друзей или родственников даст возможность приятно провести время и проявить свои таланты. Благоприятный для путешествий, пеших прогулок, общения день. Посвятите его домашним хлопотам, семье, детям. В сфере интимных отношений вероятны взаимное удовлетворение и успех. Нельзя рубить деревья, рвать бумагу, есть животную пищу. Сны исполняются. Разлитая вода или молоко – знак крушения надежд.

Гороскоп на 5 марта 2019 Телец

Этот день откроет перед вами широкие возможности для активности в сфере профессиональной деятельности, творчества и самовыражения. Вас будут отличать уравновешенность, дружелюбие, сострадание и умение следовать общепринятым нормам. Смело беритесь за любое дело, так как везде вы сможете добиться успехов. В своей деятельности опирайтесь на помощь союзников – рациональная организация дела принесет высокие результаты. Прекрасный день для любви и романтических приключений. В результате вы испытаете обновление чувств, вплоть до новой влюбленности.

Гороскоп на 5 марта 2019 Близнецы

Благоприятный день для активного поиска новой сферы приложения сил, интеллекта и капитала. Полезны решительные действия по укреплению материального положения. За что бы вы ни взялись, в будущем вас ожидает успех. Однако не переоценивайте свои силы и возможности – они не безмерны. Не отвергайте помощь друзей и близких – в ней ключ к решению многих проблем. Будьте осторожны! Возможны неожиданные встреча или известие, которые могут круто изменить ситуацию.

Гороскоп на 5 марта 2019 Рак

Благоприятный день для любовных приключений, свиданий, достижения успеха у лиц противоположного пола. Находчивость и неординарность мышления позволят справиться с неожиданными известиями или нестандартными ситуациями. Очень благоприятное время для семейных отношений, вступления в брак, положительных изменений в личной жизни, зачатия. Существует вероятность выигрыша или удачной покупки.

Гороскоп на 5 марта 2019 Лев

Вместо отдыха целый день придется заниматься выполнением обременительных обязанностей – суета и заботы не дадут присесть ни на секунду. Зато вечером появится возможность приятно провести время среди друзей или в кругу семьи. Отдых, интересная беседа, легкий флирт в конце дня станут лучшим лекарством от усталости.

Гороскоп на 5 марта 2019 Дева

Благоприятный день, особенно для женщин-Дев. В вашей жизни намечается выход на иной уровень развития. Вероятно, новый знакомый окажет значительное влияние на ваше мировоззрение. Не исключено возникновение серьезных, длительных отношений. Мужчинам-Девам следует проявить решительность в достижении цели. Будьте отважны – делайте то, что считаете необходимым, и не думайте о последствиях.

Гороскоп на 5 марта 2019 Весы

Приготовьтесь к переменам – появятся новые перспективные планы, которые сулят неплохие денежные доходы. Задуманное в этот день может в скором времени воплотиться. Осмотрительно относитесь к любым коллективным действиям. Не полагайтесь на чужое мнение – оно ошибочно. Принимайте решения самостоятельно. Не исключено, что сегодня ваша личная жизнь удивительным образом переплетется с профессиональной работой, что повлечет за собой определенные перемены в вашем положении.

Гороскоп на 5 марта 2019 Скорпион

Вероятно, любая работа потребует от вас гораздо больше усилий и времени, чем вы предполагали, однако результаты вашего труда уже скоро принесут хорошие плоды. Вечером возможно неприятное известие. Воспринимайте его спокойно, без лишних эмоций: скоро все станет на свои места.

Гороскоп на 5 марта 2019 Стрелец

Ваше беспокойство и тайные страхи в сфере любовных отношений неоправданны – смело идите вперед. Характерные для вас терпение и творческая фантазия помогут достичь цели при помощи другой стратегии. Вероятно, что сегодня вы получите известие, которое может на многое повлиять и в корне изменить ваше текущее положение. Не упустите свой шанс.

Гороскоп на 5 марта 2019 Козерог

Благоприятный день. Общение с друзьями, встречи с интересными людьми и любовные отношения успешны и принесут удовлетворение. Занятия творчеством могут привести к внутренним открытиям или указать на дополнительный источник заработка. Желательно отправиться в гости или принять гостей у себя. Следует заниматься только неотложными житейскими делами.

Гороскоп на 5 марта 2019 Водолей

В первой половине дня сотрудничество с партнерами и обращения к начальству окажутся успешными. Вы с легкостью сможете реализовать свои планы и намерения. Не исключено, что одинокие Водолеи именно сегодня познакомятся с человеком, с которым свяжут дальнейшую судьбу. Если есть возможность, вторую половину дня проведите на природе.

Гороскоп на 5 марта 2019 Рыбы

Сегодня вас ожидают личные свидания или дружеские встречи. День благоприятен для путешествий, физических нагрузок, операций с недвижимостью, крупных покупок. Звезды благоприятствуют представителям творческих профессий. Их жизненный потенциал на высоком уровне, усиливаются энергичность, сексуальность, дар предвидения. Девиз дня – любовь, спокойствие и согласие. Постарайтесь больше времени провести с любимым человеком, это благотворно скажется на вас обоих.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (04.03 - 10.03.2019)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (04.03 - 10.03)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Астрология, Зодиак, Гороскоп на сегодня, Все знаки зодиака, Гороскоп на 5 марта, 5 марта, Астропрогноз, Ежедневный гороскоп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Печальные новости: умер звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210"
02 Полторак принял нового посла Японии: что обсуждали стороны
03 Задержание Климента: МИД обратился к международному сообществу
04 Камалия в трауре: певица потеряла близкую подругу
05 Российский омбудсмен собралась в Киев на суд Вышинского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Глава Amazon опять стал самым богатым человеком в мире
Глава Amazon опять стал самым богатым человеком в мире
Корь в Украине: Минздрав фиксирует снижение заболеваемости
Заболеваемость корью в Украине пошла на спад
До 15° тепла: в Украину придет весеннее тепло, но возможны дожди
До 15° тепла: в Украину придет весеннее тепло
Рецепт дня: блины в горошек с соусом &quot;Коровка&quot;
Рецепт дня: блины в горошек с соусом "Коровка"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь