Гороскоп на сегодня, 5 марта 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 5 марта 2019 года, предусматривает благоприятный день для любой умственной работы, а вот за тяжелые физические задачи стоит браться постепенно.

Гороскоп на 5 марта 2019 Овен

Сегодня у многих Овнов может появиться стремление к популярности, светским развлечениям, веселью. Вероятный визит друзей или родственников даст возможность приятно провести время и проявить свои таланты. Благоприятный для путешествий, пеших прогулок, общения день. Посвятите его домашним хлопотам, семье, детям. В сфере интимных отношений вероятны взаимное удовлетворение и успех. Нельзя рубить деревья, рвать бумагу, есть животную пищу. Сны исполняются. Разлитая вода или молоко – знак крушения надежд.

Гороскоп на 5 марта 2019 Телец

Этот день откроет перед вами широкие возможности для активности в сфере профессиональной деятельности, творчества и самовыражения. Вас будут отличать уравновешенность, дружелюбие, сострадание и умение следовать общепринятым нормам. Смело беритесь за любое дело, так как везде вы сможете добиться успехов. В своей деятельности опирайтесь на помощь союзников – рациональная организация дела принесет высокие результаты. Прекрасный день для любви и романтических приключений. В результате вы испытаете обновление чувств, вплоть до новой влюбленности.

Гороскоп на 5 марта 2019 Близнецы

Благоприятный день для активного поиска новой сферы приложения сил, интеллекта и капитала. Полезны решительные действия по укреплению материального положения. За что бы вы ни взялись, в будущем вас ожидает успех. Однако не переоценивайте свои силы и возможности – они не безмерны. Не отвергайте помощь друзей и близких – в ней ключ к решению многих проблем. Будьте осторожны! Возможны неожиданные встреча или известие, которые могут круто изменить ситуацию.

Гороскоп на 5 марта 2019 Рак

Благоприятный день для любовных приключений, свиданий, достижения успеха у лиц противоположного пола. Находчивость и неординарность мышления позволят справиться с неожиданными известиями или нестандартными ситуациями. Очень благоприятное время для семейных отношений, вступления в брак, положительных изменений в личной жизни, зачатия. Существует вероятность выигрыша или удачной покупки.

Гороскоп на 5 марта 2019 Лев

Вместо отдыха целый день придется заниматься выполнением обременительных обязанностей – суета и заботы не дадут присесть ни на секунду. Зато вечером появится возможность приятно провести время среди друзей или в кругу семьи. Отдых, интересная беседа, легкий флирт в конце дня станут лучшим лекарством от усталости.

Гороскоп на 5 марта 2019 Дева

Благоприятный день, особенно для женщин-Дев. В вашей жизни намечается выход на иной уровень развития. Вероятно, новый знакомый окажет значительное влияние на ваше мировоззрение. Не исключено возникновение серьезных, длительных отношений. Мужчинам-Девам следует проявить решительность в достижении цели. Будьте отважны – делайте то, что считаете необходимым, и не думайте о последствиях.

Гороскоп на 5 марта 2019 Весы

Приготовьтесь к переменам – появятся новые перспективные планы, которые сулят неплохие денежные доходы. Задуманное в этот день может в скором времени воплотиться. Осмотрительно относитесь к любым коллективным действиям. Не полагайтесь на чужое мнение – оно ошибочно. Принимайте решения самостоятельно. Не исключено, что сегодня ваша личная жизнь удивительным образом переплетется с профессиональной работой, что повлечет за собой определенные перемены в вашем положении.

Гороскоп на 5 марта 2019 Скорпион

Вероятно, любая работа потребует от вас гораздо больше усилий и времени, чем вы предполагали, однако результаты вашего труда уже скоро принесут хорошие плоды. Вечером возможно неприятное известие. Воспринимайте его спокойно, без лишних эмоций: скоро все станет на свои места.

Гороскоп на 5 марта 2019 Стрелец

Ваше беспокойство и тайные страхи в сфере любовных отношений неоправданны – смело идите вперед. Характерные для вас терпение и творческая фантазия помогут достичь цели при помощи другой стратегии. Вероятно, что сегодня вы получите известие, которое может на многое повлиять и в корне изменить ваше текущее положение. Не упустите свой шанс.

Гороскоп на 5 марта 2019 Козерог

Благоприятный день. Общение с друзьями, встречи с интересными людьми и любовные отношения успешны и принесут удовлетворение. Занятия творчеством могут привести к внутренним открытиям или указать на дополнительный источник заработка. Желательно отправиться в гости или принять гостей у себя. Следует заниматься только неотложными житейскими делами.

Гороскоп на 5 марта 2019 Водолей

В первой половине дня сотрудничество с партнерами и обращения к начальству окажутся успешными. Вы с легкостью сможете реализовать свои планы и намерения. Не исключено, что одинокие Водолеи именно сегодня познакомятся с человеком, с которым свяжут дальнейшую судьбу. Если есть возможность, вторую половину дня проведите на природе.

Гороскоп на 5 марта 2019 Рыбы

Сегодня вас ожидают личные свидания или дружеские встречи. День благоприятен для путешествий, физических нагрузок, операций с недвижимостью, крупных покупок. Звезды благоприятствуют представителям творческих профессий. Их жизненный потенциал на высоком уровне, усиливаются энергичность, сексуальность, дар предвидения. Девиз дня – любовь, спокойствие и согласие. Постарайтесь больше времени провести с любимым человеком, это благотворно скажется на вас обоих.