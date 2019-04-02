Выборы Президента 2019
Скачать
Вторник, 02.04.2019
Наблюдатели ENEMO отметили положительные изменения в работе избирательных участков
Наблюдатели ENEMO отметили положительные изменения в работе избирательных участков
Итоги 1 апреля: Результаты выборов, зарплаты у военных, конец "дружбы" с РФ
Итоги 1 апреля: Результаты выборов и зарплаты у военных
Надежда Киченок зачехлила ракетку в Чарльстоне
Надежда Киченок зачехлила ракетку в Чарльстоне
Приметы и обряды на 2 апреля – День Фотиньи Колодезницы
Приметы и обряды на 2 апреля – День Фотиньи Колодезницы

Гороскоп на сегодня,2 апреля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня,2 апреля 2019: все знаки Зодиака
07:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2019 года, предусматривает спокойный день.

Гороскоп на 2 апреля 2019 Овен

Недоразумения на службе или в отношениях с партнерами могут негативно отразиться на состоянии дел. Сегодня особенно опасно перенапряжение из-за резкого снижения жизненного потенциала. Мужчинам-Овнам не следует начинать новые дела, работать с документами, быстро ездить. Вероятны осложнения в личной жизни или любовные разочарования. Вам нужно справиться с эмоциями и переосмыслить свои поступки. Не отказывайтесь от помощи и поддержки близких и друзей.

Гороскоп на 2 апреля 2019 Телец

Тяжелый и опасный день. Отношения с партнерами, друзьями и близкими людьми будут проверяться на устойчивость. Накопившиеся проблемы потребуют немедленного разрешения. Постарайтесь собраться и не растрачивайте жизненную энергию по пустякам. Лучше отказаться от новых проектов и заключения договоров. Запаситесь терпением до более благоприятного периода.

Гороскоп на 2 апреля 2019 Близнецы

Вероятно плохое известие. Возможно, завистник попробует навредить вам. Проявите врожденное благородство и не поддайтесь искушению отомстить – и вы еще только выиграете от этого в глазах окружающих. Появится возможность переосмыслить прошлое и создать удачные планы на будущее. Если сегодня вам предложат поездку – соглашайтесь: в пути вас ждут удача, приключения, творческие, личные или деловые победы. Вдали от дома откроются источники дополнительного заработка – спешите воспользоваться этой возможностью.

Гороскоп на 2 апреля 2019 Рак

Сегодня стоит внимательно отнестись к своему здоровью. Исключите физические нагрузки: не следует перенапрягаться, суетиться, браться за несколько дел сразу. Спокойный отдых с книгой, умеренные занятия любимым видом спорта, общение с близким человеком дадут необходимый запас прочности вашему организму и наполнят его зарядом бодрости для дальнейших свершений.

Гороскоп на 2 апреля 2019 Лев

Напряженный день, поскольку придется тратить время и силы на решение проблем в отношениях с коллегами или близкими людьми. День связан с серьезными провокациями, потерями, обманом. Вероятны эмоциональные срывы и нервные перегрузки, что грозит Львам обострением хронических заболеваний. Возможны резкие смены настроения, раздражительность. Мужчины-Львы могут стать на тропу критиканства. Постарайтесь уходить от конфликта, переключаясь на другие дела и проблемы. Ваши близкие люди ждут от вас понимания и выражения любви.

Гороскоп на 2 апреля 2019 Дева

Жизненный потенциал снижен. Неблагоприятное расположение звезд может привести к проблемам со здоровьем. Особенно это касается мужчин-Дев. Сегодня вы можете почувствовать головные боли, боли в коленных суставах. Не исключено острое инфекционное заболевание. Ваши упрямство и нежелание следовать советам врача могут придать болезни затяжной характер.

Гороскоп на 2 апреля 2019 Весы

Сегодня вам грозят недоразумения в отношениях с окружающими, но если будете вовремя сдерживать себя, ничего серьезного не произойдет. Звезды не советуют гнаться за новизной и переменами. Во второй половине дня вероятны романтическая встреча или новое знакомство.

Гороскоп на 2 апреля 2019 Скорпион

Во избежание финансовых потерь или нервного стресса лучше отказаться от активной деятельности. Противопоказана поспешность в принятии решений. Переговоры с партнерами будут затруднены и, вероятно, не принесут ощутимых результатов. Вероятны финансовые проблемы, связанные с покупкой или домашними хлопотами. Возможны досадные недоразумения с близкими людьми.

Гороскоп на 2 апреля 2019 Стрелец

Вероятные конфликты или недоразумения отнимут часть энергии. Может быть, ваша потребность в признании создаст вам много проблем. Бизнесменам рекомендуется довести до конца ранее начатое дело. Не исключено, что при определенном стечении обстоятельств придется проявить мужество и твердость.

Гороскоп на 2 апреля 2019 Козерог

Неблагоприятный в физическом плане день. Сегодня вероятны проблемы со здоровьем: травма или эмоциональный стресс. Контролируйте свои эмоции. Звезды рекомендуют браться только за те дела, в которых вы полностью разбираетесь. Избегайте риска, работы с режущими инструментами, электроприборами – действуйте только проверенными способами. Сны могут быть вещими. Ненастье во сне или наяву – признак приближающейся опасности.

Гороскоп на 2 апреля 2019 Водолей

День испытаний и эмоционального обновления. Неудержимый порыв к успеху принесет достойные результаты. В общении с окружающими проявляйте сдержанность и осмотрительность: здравый смысл поможет определить, кто друг, а кто враг. Не исключено, что вы попадете в немилость к руководству или к коллегам. Вам придется сделать выбор между приятным и необходимым. Вторую половину дня проведите в кругу семьи. Отдавайтесь любви целиком и будете вознаграждены, так как любимый человек вполне достоин этого.

Гороскоп на 2 апреля 2019 Рыбы

Неблагоприятный день. Все будет даваться тяжело, денежные проблемы выйдут на первый план. Судьба посылает вам испытание на целеустремленность и собранность. Постороннее влияние, ложный совет или субъективная оценка ситуации могут отрицательно сказаться на результатах деловых встреч и контактов.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (01.04 - 07.04)

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (01.04 - 07.04.2019)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Астрология, Зодиак, Гороскоп на сегодня, Все знаки зодиака, Гороскоп на 2 апреля, 2 апреля, Астропрогноз, Ежедневный гороскоп, Гороскопы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Обработаны 90% протоколов: официальные результаты выборов
02 В МИД ФР назвали президентскую кампанию в Украине "грубой и грязной"
03 Центризбирком уже принял бумажные протоколы от 3 окружных комиссий
04 МВД Украины блокирует попытки РФ получить доступ к системе ЦИК
05 Центризбирком обработал 95,59% протоколов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Первая область Украины закончила подсчет голосов
Первая область Украины закончила подсчет голосов
Сутки в ООС: оккупанты 18 раз открывали огонь, трое военных ранены
Сутки в ООС: оккупанты 18 раз открывали огонь, трое военных ранены
Аваков рассказал, что он думает о Зеленском
Аваков рассказал, что он думает о Зеленском
Рецепт дня: постные котлеты из тыквы
Рецепт дня: постные котлеты из тыквы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь