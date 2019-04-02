Гороскоп на сегодня,2 апреля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2019 года, предусматривает спокойный день.

Гороскоп на 2 апреля 2019 Овен

Недоразумения на службе или в отношениях с партнерами могут негативно отразиться на состоянии дел. Сегодня особенно опасно перенапряжение из-за резкого снижения жизненного потенциала. Мужчинам-Овнам не следует начинать новые дела, работать с документами, быстро ездить. Вероятны осложнения в личной жизни или любовные разочарования. Вам нужно справиться с эмоциями и переосмыслить свои поступки. Не отказывайтесь от помощи и поддержки близких и друзей.

Гороскоп на 2 апреля 2019 Телец

Тяжелый и опасный день. Отношения с партнерами, друзьями и близкими людьми будут проверяться на устойчивость. Накопившиеся проблемы потребуют немедленного разрешения. Постарайтесь собраться и не растрачивайте жизненную энергию по пустякам. Лучше отказаться от новых проектов и заключения договоров. Запаситесь терпением до более благоприятного периода.

Гороскоп на 2 апреля 2019 Близнецы

Вероятно плохое известие. Возможно, завистник попробует навредить вам. Проявите врожденное благородство и не поддайтесь искушению отомстить – и вы еще только выиграете от этого в глазах окружающих. Появится возможность переосмыслить прошлое и создать удачные планы на будущее. Если сегодня вам предложат поездку – соглашайтесь: в пути вас ждут удача, приключения, творческие, личные или деловые победы. Вдали от дома откроются источники дополнительного заработка – спешите воспользоваться этой возможностью.

Гороскоп на 2 апреля 2019 Рак

Сегодня стоит внимательно отнестись к своему здоровью. Исключите физические нагрузки: не следует перенапрягаться, суетиться, браться за несколько дел сразу. Спокойный отдых с книгой, умеренные занятия любимым видом спорта, общение с близким человеком дадут необходимый запас прочности вашему организму и наполнят его зарядом бодрости для дальнейших свершений.

Гороскоп на 2 апреля 2019 Лев

Напряженный день, поскольку придется тратить время и силы на решение проблем в отношениях с коллегами или близкими людьми. День связан с серьезными провокациями, потерями, обманом. Вероятны эмоциональные срывы и нервные перегрузки, что грозит Львам обострением хронических заболеваний. Возможны резкие смены настроения, раздражительность. Мужчины-Львы могут стать на тропу критиканства. Постарайтесь уходить от конфликта, переключаясь на другие дела и проблемы. Ваши близкие люди ждут от вас понимания и выражения любви.

Гороскоп на 2 апреля 2019 Дева

Жизненный потенциал снижен. Неблагоприятное расположение звезд может привести к проблемам со здоровьем. Особенно это касается мужчин-Дев. Сегодня вы можете почувствовать головные боли, боли в коленных суставах. Не исключено острое инфекционное заболевание. Ваши упрямство и нежелание следовать советам врача могут придать болезни затяжной характер.

Гороскоп на 2 апреля 2019 Весы

Сегодня вам грозят недоразумения в отношениях с окружающими, но если будете вовремя сдерживать себя, ничего серьезного не произойдет. Звезды не советуют гнаться за новизной и переменами. Во второй половине дня вероятны романтическая встреча или новое знакомство.

Гороскоп на 2 апреля 2019 Скорпион

Во избежание финансовых потерь или нервного стресса лучше отказаться от активной деятельности. Противопоказана поспешность в принятии решений. Переговоры с партнерами будут затруднены и, вероятно, не принесут ощутимых результатов. Вероятны финансовые проблемы, связанные с покупкой или домашними хлопотами. Возможны досадные недоразумения с близкими людьми.

Гороскоп на 2 апреля 2019 Стрелец

Вероятные конфликты или недоразумения отнимут часть энергии. Может быть, ваша потребность в признании создаст вам много проблем. Бизнесменам рекомендуется довести до конца ранее начатое дело. Не исключено, что при определенном стечении обстоятельств придется проявить мужество и твердость.

Гороскоп на 2 апреля 2019 Козерог

Неблагоприятный в физическом плане день. Сегодня вероятны проблемы со здоровьем: травма или эмоциональный стресс. Контролируйте свои эмоции. Звезды рекомендуют браться только за те дела, в которых вы полностью разбираетесь. Избегайте риска, работы с режущими инструментами, электроприборами – действуйте только проверенными способами. Сны могут быть вещими. Ненастье во сне или наяву – признак приближающейся опасности.

Гороскоп на 2 апреля 2019 Водолей

День испытаний и эмоционального обновления. Неудержимый порыв к успеху принесет достойные результаты. В общении с окружающими проявляйте сдержанность и осмотрительность: здравый смысл поможет определить, кто друг, а кто враг. Не исключено, что вы попадете в немилость к руководству или к коллегам. Вам придется сделать выбор между приятным и необходимым. Вторую половину дня проведите в кругу семьи. Отдавайтесь любви целиком и будете вознаграждены, так как любимый человек вполне достоин этого.

Гороскоп на 2 апреля 2019 Рыбы

Неблагоприятный день. Все будет даваться тяжело, денежные проблемы выйдут на первый план. Судьба посылает вам испытание на целеустремленность и собранность. Постороннее влияние, ложный совет или субъективная оценка ситуации могут отрицательно сказаться на результатах деловых встреч и контактов.