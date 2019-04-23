Выборы Президента 2019: второй тур
Скачать
Вторник, 23.04.2019
Обострение на Донбассе: один боец ВСУ погиб и трое получили ранения
Обострение на Донбассе: один боец ВСУ погиб и трое получили ранения
Итоги 22 апреля: украинцы пришли к Порошенко, результаты выборов и цена на газ
Итоги 22 апреля: украинцы пришли к Порошенко и результаты выборов
Результаты выборов президента Украины
Результаты выборов президента Украины
Приметы и обряды на 23 апреля – День Солнцезахода
Приметы и обряды на 23 апреля – День Солнцезахода

Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2019: все знаки Зодиака
07:15 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2019 года, предусматривает удачный день для решения финансовых вопросов.

Гороскоп на 23 апреля 2019 Овен

День символизирует переоценку ценностей. Поиск новых путей. Состоявшиеся люди, сумевшие понять суть работы и смысл своего существования, определенно добьются больших успехов. Долгосрочные планы едва ли принесут результат. И все же движение и свобода куда радостнее самоуглубленного застоя!

Гороскоп на 23 апреля 2019 Телец

Вы сегодня обаятельны и общительны, сможете наслаждаться своей семейной и общественной жизнью и посвятите свободное время тому, что вас интересует. Успех сопутствует тем, кто верит в свои прекрасные мечты, но если вы не будете разборчивыми в знакомствах, то можете навредить своей репутации.

Гороскоп на 23 апреля 2019 Близнецы

Нынешний день должен стабилизировать ситуацию и состояние духа. Сегодня многие осознают, что при поддержке близких действительно можно добиться многого. В повседневной суете поменьше задумывайтесь о смысле домашних хлопот и делайте то, что должны сделать, наилучшим образом.

Гороскоп на 23 апреля 2019 Рак

Вы сегодня предпочтете активный образ жизни, и у вас с окружающими будет много общих интересов. Ни в коем случае нельзя жить прошлым. Не экономьте деньги, отказывая себе во всем, а научитесь их зарабатывать.

Гороскоп на 23 апреля 2019 Лев

Острый ум, прекрасная память на числа и умение воспользоваться малейшей предоставленной возможностью помогут Львам выпутаться из финансовых неприятностей. Вам нужно проявить свою врожденную находчивость и там, где надо, взять инициативу на себя. В таком случае большой доход в недалеком будущем вам обеспечен.

Гороскоп на 23 апреля 2019 Дева

Девы многим интересуются и ведут активный образ жизни, и в этот день им скучать не придется. В прямом и переносном смысле распахните настежь окна, впуская новые идеи, новые впечатления и солнечный свет. Остались позади семейные неприятности последнего времени, с ними покончено.

Гороскоп на 23 апреля 2019 Весы

Сегодня Весы способны многим заинтересовать объект своего внимания. Между ними установится прочный контакт. Многие будут восхищаться инициативностью и находчивостью Весов. Вам следует воодушевлять близких, давать импульс движению, продвигаться вперед. Те, кто живет сегодняшним днем и почти не задумывается о будущем, сильно рискуют своим благосостоянием в зрелые годы.

Гороскоп на 23 апреля 2019 Скорпион

Финансовые проекты большинства Скорпионов будут реализовываться медленнее, чем планировалось ранее, и хотя денежная прибыль будет иметь место, но особенно резкого взлета в сфере материального благополучия не предвидится. Вы должны быть очень внимательными с деньгами, вам не стоит слишком рисковать, пускаться в авантюры и выделяться среди окружения.

Гороскоп на 23 апреля 2019 Стрелец

Сегодня могут возникнуть дополнительные трудности для ведения бизнеса и выполнения договоренностей и совместных проектов. Для достижения цели Стрельцам нужно объединять свои силы с другими людьми, привлекая их к совместным планам, чтобы действовать более эффективно и наверняка.

Гороскоп на 23 апреля 2019 Козерог

День благоприятен для творчества, которое Козероги способны проявить в любом деле. Многих ждет неожиданная встряска и даже своего рода переворот в судьбе, как результат прошлых долгов, невыполненных обязательств и допущенной в прошлом небрежности. Ваши обычные, повседневные усилия скорее всего приведут к обычным же среднестатистическим результатам, то внезапные прорывы и оправданный риск могут оказаться куда результативнее.

Гороскоп на 23 апреля 2019 Водолей

День символизирует перемены, перестановки, смену места жительства. На службе вероятны кадровые перестановки, в связи с чем вам могут предложить повышение. Новость вроде бы хорошая, однако вы можете попасть в весьма щекотливое положение. Если эту должность прежде занимал ваш коллега и хороший приятель, то, ответив согласием, вы рискуете лишиться друга. На положение дел в настоящее время вам грех жаловаться, но надо провести пунктир в будущее и предположить, чем все это для вас закончится.

Гороскоп на 23 апреля 2019 Рыбы

У многих Рыб сегодня активизируется деловая и политическая жизнь, расширится культурный обмен. Им станет понятно, в каком направлении нужно прикладывать свои усилия для развития дела. Вам выгодно работать рядом с практичными людьми, которые привыкли планировать стою работу, - они будут гарантами вашего успеха.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (22.04 - 28.04.2019)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (22.04 - 28.04)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Астрология, Зодиак, Гороскоп на сегодня, Все знаки зодиака, Гороскоп на 23 апреля, 23 апреля, Астропрогноз, Ежедневный гороскоп, Гороскопы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оригинальное поздравление Зеленского от Елены Кравец
02 ​Порошенко: Мы вернемся на Банковую после следующих выборов
03 Куда подевалась прежняя красотка: что случилось с дочерью Дональда Трампа
04 Порошенко поговорил с премьером Израиля Нетаньяху
05 Послы G7 сделали заявление о результатах выборов в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Трамп летом посетит Британию
СМИ: Трамп летом посетит Британию
Наступление на Триполи: Армия Хафтара готовит новую атаку
Армия Хафтара готовит новую атаку на Триполи
Госдеп США готов работать с Зеленским
Госдеп США готов работать с Зеленским
Рецепт дня: постные свекольные котлеты
Рецепт дня: постные свекольные котлеты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь