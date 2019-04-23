Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на 23 апреля 2019 Овен
День символизирует переоценку ценностей. Поиск новых путей. Состоявшиеся люди, сумевшие понять суть работы и смысл своего существования, определенно добьются больших успехов. Долгосрочные планы едва ли принесут результат. И все же движение и свобода куда радостнее самоуглубленного застоя!
Гороскоп на 23 апреля 2019 Телец
Вы сегодня обаятельны и общительны, сможете наслаждаться своей семейной и общественной жизнью и посвятите свободное время тому, что вас интересует. Успех сопутствует тем, кто верит в свои прекрасные мечты, но если вы не будете разборчивыми в знакомствах, то можете навредить своей репутации.
Гороскоп на 23 апреля 2019 Близнецы
Нынешний день должен стабилизировать ситуацию и состояние духа. Сегодня многие осознают, что при поддержке близких действительно можно добиться многого. В повседневной суете поменьше задумывайтесь о смысле домашних хлопот и делайте то, что должны сделать, наилучшим образом.
Гороскоп на 23 апреля 2019 Рак
Вы сегодня предпочтете активный образ жизни, и у вас с окружающими будет много общих интересов. Ни в коем случае нельзя жить прошлым. Не экономьте деньги, отказывая себе во всем, а научитесь их зарабатывать.
Гороскоп на 23 апреля 2019 Лев
Острый ум, прекрасная память на числа и умение воспользоваться малейшей предоставленной возможностью помогут Львам выпутаться из финансовых неприятностей. Вам нужно проявить свою врожденную находчивость и там, где надо, взять инициативу на себя. В таком случае большой доход в недалеком будущем вам обеспечен.
Гороскоп на 23 апреля 2019 Дева
Девы многим интересуются и ведут активный образ жизни, и в этот день им скучать не придется. В прямом и переносном смысле распахните настежь окна, впуская новые идеи, новые впечатления и солнечный свет. Остались позади семейные неприятности последнего времени, с ними покончено.
Гороскоп на 23 апреля 2019 Весы
Сегодня Весы способны многим заинтересовать объект своего внимания. Между ними установится прочный контакт. Многие будут восхищаться инициативностью и находчивостью Весов. Вам следует воодушевлять близких, давать импульс движению, продвигаться вперед. Те, кто живет сегодняшним днем и почти не задумывается о будущем, сильно рискуют своим благосостоянием в зрелые годы.
Гороскоп на 23 апреля 2019 Скорпион
Финансовые проекты большинства Скорпионов будут реализовываться медленнее, чем планировалось ранее, и хотя денежная прибыль будет иметь место, но особенно резкого взлета в сфере материального благополучия не предвидится. Вы должны быть очень внимательными с деньгами, вам не стоит слишком рисковать, пускаться в авантюры и выделяться среди окружения.
Гороскоп на 23 апреля 2019 Стрелец
Сегодня могут возникнуть дополнительные трудности для ведения бизнеса и выполнения договоренностей и совместных проектов. Для достижения цели Стрельцам нужно объединять свои силы с другими людьми, привлекая их к совместным планам, чтобы действовать более эффективно и наверняка.
Гороскоп на 23 апреля 2019 Козерог
День благоприятен для творчества, которое Козероги способны проявить в любом деле. Многих ждет неожиданная встряска и даже своего рода переворот в судьбе, как результат прошлых долгов, невыполненных обязательств и допущенной в прошлом небрежности. Ваши обычные, повседневные усилия скорее всего приведут к обычным же среднестатистическим результатам, то внезапные прорывы и оправданный риск могут оказаться куда результативнее.
Гороскоп на 23 апреля 2019 Водолей
День символизирует перемены, перестановки, смену места жительства. На службе вероятны кадровые перестановки, в связи с чем вам могут предложить повышение. Новость вроде бы хорошая, однако вы можете попасть в весьма щекотливое положение. Если эту должность прежде занимал ваш коллега и хороший приятель, то, ответив согласием, вы рискуете лишиться друга. На положение дел в настоящее время вам грех жаловаться, но надо провести пунктир в будущее и предположить, чем все это для вас закончится.
Гороскоп на 23 апреля 2019 Рыбы
У многих Рыб сегодня активизируется деловая и политическая жизнь, расширится культурный обмен. Им станет понятно, в каком направлении нужно прикладывать свои усилия для развития дела. Вам выгодно работать рядом с практичными людьми, которые привыкли планировать стою работу, - они будут гарантами вашего успеха.