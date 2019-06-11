Гороскоп на сегодня, 11 июня 2019: все знаки Зодиака

1 Гороскоп на 11 июня 2019 Овен Наступает период обдуманной деятельности. Планеты склоняют представителей знака Овен действовать с выгодой для себя. Это прекрасный день для людей пожилого возраста. Можно отправляться в путешествие, общаться, заниматься спортом. Однако остерегайтесь быть излишне доверчивыми, не давайте опрометчивых обещаний.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 11 июня 2019 Телец Многие Тельцы будут вынуждены заниматься семейными проблемами, связанными с собственностью или наследством. Ни в коем случае не теряйте оптимизма и энтузиазма — они понадобятся для преодоления сложных препятствий в вашей жизни. Не следуйте чужим советам, положитесь на свою интуицию.

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 11 июня 2019 Близнецы Настроение может быть испорчено с утра. Отношения с близкими напряженные. Главные причины - ревность, недоверие, неумение понять чужую точку зрения. Любовные приключения поставят вас в неловкое положение. Не стоит откровенничать с новыми знакомыми - ваши слова могут быть использованы против вас.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 11 июня 2019 Рак Не исключены расстройства пищеварения, вызванные как эмоциональными всплесками и волнениями, так и злоупотреблением острой и горячей пищей. Откажитесь от участия в светских мероприятиях и общественной жизни. Воздержитесь от существенных трат, так как впоследствии они покажутся вам досадными и ненужными.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 11 июня 2019 Лев Интриги, зависть, неожиданные препятствия смогут отдалить осуществление ваших планов. Возникнет необходимость в помощи друзей, влиятельных людей. Проведите остаток дня на природе, не обращая внимания на мрачные мысли и плохую погоду. Лягте спать пораньше, чтобы хорошо выспаться.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 11 июня 2019 Дева Не исключена ссора из-за ревности или финансовых проблем. Звезды предупреждают об известии, которое может создать препятствия в исполнении задуманного. Нежелательно отправляться в гости или принимать гостей. Вам придется сконцентрировать всю энергию для самозащиты или отстаивания своих принципов.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 11 июня 2019 Весы Будьте осторожны с информацией. Не давайте ей хода, если не хотите получить неприятности в ближайшем будущем. Займитесь наведением порядка в доме, избавлением от старых вещей.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 11 июня 2019 Скорпион Не исключено, что у вас появится дополнительный источник поступления денежных средств, но и расходы окажутся неоправданно большими. Регулируйте свой бюджет, иначе «прогорите». Не рекомендуется брать деньги в долг.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 11 июня 2019 Стрелец Сегодня не стоит отправляться в путешествие. Это предприятие доставит не столько удовольствие, сколько проблемы. Отдыхайте, как вы привыкли, а если же придется трудиться, лучше выполнять ту работу, которая выбрана самостоятельно. Тогда вы и дело сделаете, и удовольствие получите.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 11 июня 2019 Козерог День чреват неприятностями: встречей с представителями силовых структур или мощным давлением со стороны людей и обстоятельств. Берегите себя, не пускайтесь в необдуманные путешествия и не нарушайте закон. Участие в массовых мероприятиях нежелательно.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 11 июня 2019 Водолей Честолюбие и уверенность в себе принесут материальное вознаграждение. Если вы возьмете на себя роль лидера и организатора в делах, то независимо от рода работы и профессии получите вознаграждение.