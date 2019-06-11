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Гороскоп на сегодня, 11 июня 2019: все знаки Зодиака

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Гороскоп на сегодня, 11 июня 2019: все знаки Зодиака
07:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

На первый план стоит поставить сегодня дружеские отношения. Пора найти время и пообщаться с верными друзьями, вы многое пропускаете, посвящая жизнь работе и дому.

  • 1

    Гороскоп на 11 июня 2019 Овен

    Наступает период обдуманной деятельности. Планеты склоняют представителей знака Овен действовать с выгодой для себя. Это прекрасный день для людей пожилого возраста. Можно отправляться в путешествие, общаться, заниматься спортом. Однако остерегайтесь быть излишне доверчивыми, не давайте опрометчивых обещаний.

  • 2

    Телец (21 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 11 июня 2019 Телец

    Многие Тельцы будут вынуждены заниматься семейными проблемами, связанными с собственностью или наследством. Ни в коем случае не теряйте оптимизма и энтузиазма — они понадобятся для преодоления сложных препятствий в вашей жизни. Не следуйте чужим советам, положитесь на свою интуицию.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 11 июня 2019 Близнецы

    Настроение может быть испорчено с утра. Отношения с близкими напряженные. Главные причины - ревность, недоверие, неумение понять чужую точку зрения. Любовные приключения поставят вас в неловкое положение. Не стоит откровенничать с новыми знакомыми - ваши слова могут быть использованы против вас.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 11 июня 2019 Рак

    Не исключены расстройства пищеварения, вызванные как эмоциональными всплесками и волнениями, так и злоупотреблением острой и горячей пищей. Откажитесь от участия в светских мероприятиях и общественной жизни. Воздержитесь от существенных трат, так как впоследствии они покажутся вам досадными и ненужными.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 11 июня 2019 Лев

    Интриги, зависть, неожиданные препятствия смогут отдалить осуществление ваших планов. Возникнет необходимость в помощи друзей, влиятельных людей. Проведите остаток дня на природе, не обращая внимания на мрачные мысли и плохую погоду. Лягте спать пораньше, чтобы хорошо выспаться.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 11 июня 2019 Дева

    Не исключена ссора из-за ревности или финансовых проблем. Звезды предупреждают об известии, которое может создать препятствия в исполнении задуманного. Нежелательно отправляться в гости или принимать гостей. Вам придется сконцентрировать всю энергию для самозащиты или отстаивания своих принципов.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 11 июня 2019 Весы

    Будьте осторожны с информацией. Не давайте ей хода, если не хотите получить неприятности в ближайшем будущем. Займитесь наведением порядка в доме, избавлением от старых вещей.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 11 июня 2019 Скорпион

    Не исключено, что у вас появится дополнительный источник поступления денежных средств, но и расходы окажутся неоправданно большими. Регулируйте свой бюджет, иначе «прогорите». Не рекомендуется брать деньги в долг.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

    Гороскоп на 11 июня 2019 Стрелец

    Сегодня не стоит отправляться в путешествие. Это предприятие доставит не столько удовольствие, сколько проблемы. Отдыхайте, как вы привыкли, а если же придется трудиться, лучше выполнять ту работу, которая выбрана самостоятельно. Тогда вы и дело сделаете, и удовольствие получите.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 11 июня 2019 Козерог

    День чреват неприятностями: встречей с представителями силовых структур или мощным давлением со стороны людей и обстоятельств. Берегите себя, не пускайтесь в необдуманные путешествия и не нарушайте закон. Участие в массовых мероприятиях нежелательно.

  • 11

    Водолей (21 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 11 июня 2019 Водолей

    Честолюбие и уверенность в себе принесут материальное вознаграждение. Если вы возьмете на себя роль лидера и организатора в делах, то независимо от рода работы и профессии получите вознаграждение.

  • 12

    Рыбы (21 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 11 июня 2019 Рыбы

    Ваша активность непременно привлечет внимание начальства и сослуживцев. Наиболее успешны будут те Рыбы, которые занимают подчиненное положение. Не оставляйте без внимания поступающие предложения, используйте все возможности для того, чтобы научиться чему-нибудь новому.

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