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Гороскоп на сегодня, 20 июня 2019: все знаки Зодиака

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Гороскоп на сегодня, 20 июня 2019: все знаки Зодиака
07:30 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

20 июня 2019 года не стоит заключать сделки с собственной совестью. Ни к чему хорошему это, однозначно, не приведет.

  • 1

    Овен (21 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 20 июня 2019 Овен

    День стимулирует эмоциональную привязанность ко всем, кто рядом с вами. Овны откроются навстречу новому чувству и будут готовы завязать тесные отношения с теми, кто давно ждет их расположения. Благоприятны поездки, денежные обмены, новые знакомства и контакты. Нельзя оставаться равнодушным, безразличным к событиям, которые происходят вокруг вас.

  • 2

    Телец (21 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 20 июня 2019 Телец

    Для финансовых дел и карьеры в жизни большинства представителей этого знака это достаточно благополучный и безопасный день, когда можно рисковать и играть по-крупному, не встречая на своем пути серьезных препятствий и проблем. Ваши стремления должны простираться далеко. Любуйтесь их красотой, верьте в них и следуйте за ними, куда бы они вас ни повели.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 20 июня 2019 Близнецы

    Очень сложным будет этот день: ожидается ряд крупных скандалов и разоблачений, что может привести к отставкам Близнецов, а также дать толчок революционным и оппозиционным выступлениям. Вам нужно поработать над укреплением своих «тылов», используя с этой целью родственные и семейные связи.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 20 июня 2019 Рак

    Значительно меняется окружение многих Раков, появляется возможность путешествий, которые будут весьма удачными. А интуитивность и коммуникабельность позволят им выходить на контакты с самыми разными необычными людьми. У вас есть таланты, вы можете многого достичь, но есть и недостатки. Если вы сможете с ними совладать и найдете себе работу по душе, то ваша карьера будет стремительно развиваться.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 20 июня 2019 Лев

    День символизирует рост, развитие. Львы должны знать, что сегодня любые начинания предполагают серьезное развитие и будут иметь далеко идущие последствия. Ошибка этого дня будет стоить вам очень дорого.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 20 июня 2019 Дева

    День символизирует соблазн, искушение. От заманчивых предложений голова Девы может пойти кругом. Будет очень трудно верно сориентироваться и выбрать то, что наиболее важно. Медитация и молитва поможет обрести внутреннюю гармонию. Держитесь! Скоро откроется второе дыхание. Не возбраняется попробовать себя на новом поприще.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 20 июня 2019 Весы

    Вполне вероятно изменение цели, общей ориентации бизнеса, которое пройдет достаточно болезненно, но впоследствии даст неплохой результат. Деловые люди, родившиеся под этим знаком, могут начать реорганизацию своего дела. Для достижения своих профессиональных целей не стесняйтесь использовать связи с вышестоящими инстанциями.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 20 июня 2019 Скорпион

    День благоприятен для общения. Новые приятели заинтересуют вас чем-то необычным. Увлекшись не на шутку, вы рискуете забыть обо всем на свете. Будьте благоразумны, планируйте время, чтобы успеть всюду. Учтите, близким сейчас особенно необходимо ваше внимание.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

    Гороскоп на 20 июня 2019 Стрелец

    Севодня возможно наступит очень сложный момент, когда многим из вас покажется, что почва уходит из-под ног. Затормозятся дела, могут ухудшиться отношения с окружающими, с близкими и коллегами, да и настроение упадет до нуля. Только без паники! Планы, которые в этот период рухнут, не стоит оплакивать: звезды указывают, что они были нежизнеспособны, так что самое разумное — поблагодарить судьбу и реорганизовать свое дело.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 20 июня 2019 Козерог

    День символизирует смирение, подчинение, порядок. Могут возникнуть ситуации, в которых интересы близких людей будут находиться в разных плоскостях. Вероятно непонимание, стремление подчинить всех своей воле. Семейным Гозерогам астролог может посоветовать не «давить» на своих близких, ибо отпор скорее всего будет вполне достойным, а ссоры только поспособствуют дальнейшему охлаждению отношений.

  • 11

    Водолей (21 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 20 июня 2019 Водолей

    Многие Водолеи сегодня получат неплохую возможность развивать свою деятельность за рубежом, и в связи с этим возможны переезд или длительная поездка. Если вы возьмете с собой в поездку близкого человека, то, возможно, сможете соединить полезное с приятным.

  • 12

    Рыбы (21 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 20 июня 2019 Рыбы

    Вероятно, что Рыбы, имеющие собственный бизнес, получат ряд интересных предложений от партнеров из других регионов страны или из-за рубежа. Впоследствии это может вывести дело на более высокий уровень. Оговаривая условия будущего сотрудничества, необходимо быть крайне внимательными к бумагам и документам, так как в противном случае из-за них могут возникнуть проблемы.

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