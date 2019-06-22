Гороскоп на сегодня, 22 июня 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 22 июня 2019 Овен Сегодня большинство Овнов будут все свое внимание уделять внутренним духовным проблемам, возрастет их тяга и способность к индивидуальному творчеству. При необходимости постарайтесь приобрести дополнительные навыки. Это значительно улучшит качество выполняемой вами работы, и тогда можно будет рассчитывать на более высокое материальное вознаграждение.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 22 июня 2019 Телец Благоприятен день для Тельцов, способных действовать самостоятельно, без чьей-либо помощи и излишнего контроля. Постарайтесь затратить минимум усилий на достижение максимального результата.

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 22 июня 2019 Близнецы Этот день удачен для накопления денег, для продолжения ранее начатых дел и достижения целей, для покупки недвижимости, работы с землей. Весьма вероятно также укрепление деловых и любовных связей. Нельзя терять чувство реальности, поскольку многие планы видятся вам в розовом цвете, а легкая удача приводит к неосмотрительности.

4 Рак (22 июня – 22 июля) У некоторых Раков могут появиться новые члены семьи (зятья, невестки или внуки). Отношения между родственниками будут хорошими, если они будут строиться на доверии. Помните о своих обязательствах и бескорыстно служите ближнему.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 22 июня 2019 Лев Сегодня самое уязвимое место в организме Львов — позвоночник. В таких случаях рекомендуется не глотать обезболивающие препараты, а как можно скорее обратиться к хорошему массажисту или мануальному терапевту. Не менее действенную помощь Львам может оказать физиотерапия.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 22 июня 2019 Дева Не исключено, что Девам сегодня будет нужно выговориться, рассказать кому-то о самом сокровенном в надежде получить совет, как поступать в той или иной ситуации, связанной с личной жизнью. Имейте в виду: сейчас лучший советчик для Девы — она сама; никто не поможет вам разобраться в себе и в запутанных любовных отношениях, пока вы сами их не распутаете.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 22 июня 2019 Весы Сегодня удачнее сложится жизнь тех Весов, деятельность которых мало зависит от других людей и сиюминутных обстоятельств, тех, кто занят индивидуальным трудом, научной, литературной и подобной деятельностью. Не растрачивайте себя по мелочам: ставьте перед собой высокую планку, ведь низкую вы всегда сможете одолеть.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 22 июня 2019 Скорпион Не исключено, что попытки выделиться, обратить нa себя внимание ничем хорошим не кончатся. Вас ждут зависть недоброжелателей, происки коллег, денежные затруднения. Вам следует поумерить свой пыл и стать образцами скромности; такое поведение спасет вас от провалов и неудач.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 22 июня 2019 Стрелец Сегодня многие Стрельцы получат возможность начать свое дело или обучение какому-то мастерству. Если со старой компанией у вас дела не клеились, используйте благоприятную возможность сменить партнеров или место работы.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 22 июня 2019 Козерог Сегодня Козероги, нуждающиеся в финансовых средствах, могут судорожно искать способы заработать. Все их мысли будут подчинены этой цели. Бедствование — ниже вашего достоинства, но и работа только ради денег не стоит вашего времени и усилий. Серьезно обогатиться все равно не получится, а времени и сил потратите немало. Уместней не приобретать вещи, а обзаводиться новыми впечатлениями.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 22 июня 2019 Водолей Многие Водолеи сегодня будут на подъеме. Предыдущий период был для большинства из них успешным во всех смыслах. Но вот только не увлекайтесь накопительством: слишком сытая жизнь обернется для вас душевным дискомфортом. Сейчас вам нужно спокойно оценить свои достижения, разобраться, какие из начатых проектов надо реализовать в первую очередь, словом, создать базу для спокойной и размеренной жизни.