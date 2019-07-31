Гороскоп на сегодня, 31 июля 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 31 июля 2019 для Овнов Коммерческие поездки сложатся особенно удачно, если их запланировать на начало этого дня. Ваши дела пойдут достаточно успешно. Во второй половине дня сегодня вас будут поддерживать партнеры и друзья, которые будут готовы даже чем-то жертвовать ради вас. Вам придется искать покровительство. Не наделайте ошибок!

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 31 июля 2019 для Тельцов Профессиональные дела в этот период начнут стремительно развиваться. Материальное положение улучшится. Многие Тельцы получат мощную финансовую поддержку партнеров; время также благоприятно для получения кредита. Вы в прекрасной физической форме. Так держать!

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 31 июля 2019 для Близнецов Во взаимоотношениях между родителями и детьми все сложится отлично. Близнецы сделают многое, чтобы помочь своему ближнему, и завоюют его доверие. В семье все должно быть гармонично, если каждый будет помнить о своих обязательствах.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 31 июля 2019 для Раков

5 День символизирует эгоизм, самодостаточность. Многие Раки получат удовлетворение, главным образом в процессе активности (по сути примитивной), вызванной стремлением возвыситься над другими людьми. Постарайтесь завоевать истинное расположение своего окружения, в противном случае вы легко попадете под влияние любого льстеца, действующего в собственных интересах. Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 31 июля 2019 для Львов Велика вероятность того, что Львы получат вознаграждение за усилия. В результате этого жизнь многих станет активной и интересной. Вам необходимо научиться направлять любую комбинацию обстоятельств в желаемое русло, иначе вы растратите свои силы на пустячные дела.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 31 июля 2019 для Дев День символизирует воздушность, легкость общения, изменчивость. Стремление уехать «на природу», к свежему воздуху. Многие Девы решатся на смену рода деятельности, места жительства, имиджа и цвета волос. Этот период благоприятен для перемен. Не упустите время!

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 31 июля 2019 для Весов У многих сегодня появится возможность участвовать в важных делах или обладать (в любой сфере) неограниченной властью, непререкаемым авторитетом. Ваша задача — пробуждать в людях истинный энтузиазм.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 31 июля 2019 для Скорпионов

9 Многие Скорпионы будут скептически относиться к любым рекомендациям, полагаясь лишь на свой опыт и знания. В первую очередь это будет касаться здоровья. Состояние здоровья в немаловажной степени зависит от образа жизни, поведения, но нельзя пренебрегать рекомендациями, вытекающими из индивидуальных особенностей, а именно стихии и зодиакального знака рождения. Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 31 июля 2019 для Стрельцов Такое положение планет расположит Стрельцов к выражению своей независимости, индивидуальности и талантов. В погоне за яркими жизненными впечатлениями не забудьте о своих друзьях и близких людях, увлеките их за собой на путь захватывающих событий и самопознания.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 31 июля 2019 для Козерогов Благоприятный день для восстановления здоровья, общественного положения и связей, которые дадут возможность Козерогам впредь действовать с минимумом ограничений. Неблагоприятный период заканчивается. Вы можете перевести дух и настроиться на лучшее.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 31 июля 2019 для Водолеев Болезнь этого дня психосоматического характера, и ее лечение требует коррекции внутреннего состояния. Важные условия выздоровления: чистый воздух, такой же должна быть пища и все, что принимается внутрь. Очень большое значение имеет ваше поведение — хамство, сквернословие, грубость лишь затянут лечение.