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Четверг, 01.08.2019
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Гороскоп на сегодня, 1 июля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2019: все знаки Зодиака
07:45 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2019 года, предусматривает удачный день для родившихся под водными знаками.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 1 июля 2019 для Овнов 

    Сегодня Овны будут склонны витать в облаках и наполеоновские планы, не прилагая никаких усилий для их реализации. Люди из окружения Овнов будут ждать от них конкретных действий. В отношениях сейчас важен не романтический настрой, а взаимное дружеское участие и поддержка.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 1 июля 2019 для Тельцов

    Без сомнения, этот период — самый благополучный для Тельцов. Он принесет удачу в личной жизни, общении, финансах и профессиональной деятельности. Главное — правильно распорядиться предоставленными шансами!

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 1 июля 2019 для Близнецов

    Не исключено, что сегодня многие из вас откроют в себе новые качества и таланты. Для полноты счастья вам обеспечена популярность у противоположного пола. Влюбляйтесь, вам непременно ответят взаимностью.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 1 июля 2019 для Раков 

    День благоприятен для любых начинаний как в деловой сфере, так и в личной. Вы давно собирались что-то предпринять, но откладывали? Все как-то духу не хватало? Самое время приступать к реализации задуманного!

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 1 июля 2019 для Львов

    Не исключено, что сегодня Львы, занятые творческой, научной и исследовательской деятельностью, а также спортом, добьются успеха и признания. Главное — обращать на себя внимание быть на виду.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 1 июля 2019 для Дев

    Несмотря на сезон отпусков, для вас август — месяц профессионального успеха. Ваше время пришло, без промедления беритесь за дело. Смело принимайте любое предложение — оно выгодно.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 1 июля 2019 для Весов

    Этот день даст Весам возможность начать новую жизнь, продвинуться в карьере и устроить свои семейные дела. В этом периоде стоит рассчитывать только на себя и опираться на традиционные ценности.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 1 июля 2019 для Скорпионов 

    Скорпионам предстоит пережить непростой, достаточно противоречивый день. Скорее всего придется много работать, а вот результаты ваших усилий окажутся несколько беднее, чем ожидалось. Не стоит сейчас рассчитывать на справедливое награждение — ни моральное, ни материальное. Просто работайте и знайте, рано или поздно награда найдет героя.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 1 июля 2019 для Стрельцов

    Стрельцам-спортсменам этот день сулит множество лавровых венков: вас ждут блестящие победы, высокие награды и оглушительные аплодисменты. Удача будет сопутствовать тем, у кого развито чувство спортивного соперничества, кто способен к работе над собой и самопожертвованию.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 1 июля 2019 для Козерогов

    Кстати, если вы планируете переезд, вас можно только поздравить: это сулит новые прекрасные перспективы. Будьте готовы к такому повороту событий, очень вероятно, что вы получите предложение, от которого не сможете отказаться. И придется-таки паковать чемоданы.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 1 июля 2019 для Водолеев

    Это успешное время для Водолеев, особенно для тех, кто активно участвует в общественной жизни, ориентирован на карьеру и профессиональный рост. Не занижайте самооценку. С достоинством пожинайте плоды своих усилий.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 1 июля 2019 для Рыб

    Этот день благоприятен для обмена информацией, опытом, наработками и планами. Рыбы могут оказаться в центре внимания. Тем, чья работа связана с литературой или журналистикой, следует сосредоточиться на иностранных авторах: работа с ними или с их текстами принесет немалую прибыль.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (29.07 - 04.08.2019)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (29.07 - 04.08)

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