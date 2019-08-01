Гороскоп на сегодня, 1 июля 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 1 июля 2019 для Овнов Сегодня Овны будут склонны витать в облаках и наполеоновские планы, не прилагая никаких усилий для их реализации. Люди из окружения Овнов будут ждать от них конкретных действий. В отношениях сейчас важен не романтический настрой, а взаимное дружеское участие и поддержка.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 1 июля 2019 для Тельцов Без сомнения, этот период — самый благополучный для Тельцов. Он принесет удачу в личной жизни, общении, финансах и профессиональной деятельности. Главное — правильно распорядиться предоставленными шансами!

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 1 июля 2019 для Близнецов Не исключено, что сегодня многие из вас откроют в себе новые качества и таланты. Для полноты счастья вам обеспечена популярность у противоположного пола. Влюбляйтесь, вам непременно ответят взаимностью.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 1 июля 2019 для Раков День благоприятен для любых начинаний как в деловой сфере, так и в личной. Вы давно собирались что-то предпринять, но откладывали? Все как-то духу не хватало? Самое время приступать к реализации задуманного!

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 1 июля 2019 для Львов Не исключено, что сегодня Львы, занятые творческой, научной и исследовательской деятельностью, а также спортом, добьются успеха и признания. Главное — обращать на себя внимание быть на виду.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 1 июля 2019 для Дев Несмотря на сезон отпусков, для вас август — месяц профессионального успеха. Ваше время пришло, без промедления беритесь за дело. Смело принимайте любое предложение — оно выгодно.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 1 июля 2019 для Весов Этот день даст Весам возможность начать новую жизнь, продвинуться в карьере и устроить свои семейные дела. В этом периоде стоит рассчитывать только на себя и опираться на традиционные ценности.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 1 июля 2019 для Скорпионов Скорпионам предстоит пережить непростой, достаточно противоречивый день. Скорее всего придется много работать, а вот результаты ваших усилий окажутся несколько беднее, чем ожидалось. Не стоит сейчас рассчитывать на справедливое награждение — ни моральное, ни материальное. Просто работайте и знайте, рано или поздно награда найдет героя.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 1 июля 2019 для Стрельцов Стрельцам-спортсменам этот день сулит множество лавровых венков: вас ждут блестящие победы, высокие награды и оглушительные аплодисменты. Удача будет сопутствовать тем, у кого развито чувство спортивного соперничества, кто способен к работе над собой и самопожертвованию.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 1 июля 2019 для Козерогов Кстати, если вы планируете переезд, вас можно только поздравить: это сулит новые прекрасные перспективы. Будьте готовы к такому повороту событий, очень вероятно, что вы получите предложение, от которого не сможете отказаться. И придется-таки паковать чемоданы.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 1 июля 2019 для Водолеев Это успешное время для Водолеев, особенно для тех, кто активно участвует в общественной жизни, ориентирован на карьеру и профессиональный рост. Не занижайте самооценку. С достоинством пожинайте плоды своих усилий.