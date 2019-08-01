Гороскоп на завтра, 2 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 2 августа 2019 для Овнов Завтра вероятен всплеск бытового травматизма. Этому будет способствовать рассеянность и несобранность многих Овнов. Покупку электрических бытовых приборов лучше отложить, да и вообще следует соблюдать осторожность при использовании уже имеющихся у вас устройств.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 2 августа 2019 для Тельцов

3 Вам предстоит сделать несколько важных шагов в своей личной жизни. Хорошенько все обдумайте, прежде чем предпринимать какие-либо серьезные решения. Все будет складываться удачно лишь в том случае, если вы будете постоянно держать себя в руках, не давая волю эмоциям. Вечер проведите дома, занимаясь любимым делом. Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 2 августа 2019 для Близнецов Завтра вы выполните двойную работу - свою и работу ваших коллег, которые пока находятся в отпуске. И вы получите серьезное вознаграждение за это! Вас переведут на престижную должность с высокой зарплатой. На этом месте, первое время, вам нужно будет заработать доверие и доказать, что вы достойны быть на этом месте.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 2 августа 2019 для Раков Противостояние аспектов планет может спровоцировать неопределенность на службе. Возможна недальновидность или неуверенность в собственных силах и умениях. В работе отдавайте предпочтение старым, хорошо известным наработкам и методам, не вводите новшеств и изменений.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 2 августа 2019 для Львов По возможности день стоит провести дома. Дайте себе шанс насладиться тишиной и созерцанием окружающего мира. Время идеально подходит для пассивного отдыха. Почитайте книгу или пересмотрите любимый фильм. Вечером приветствуются встречи с близкими друзьями и родственниками. Не стоит в этот день заниматься серьезными делами.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 2 августа 2019 для Дев Вам рекомендуется провести этот день в тихой, спокойной атмосфере. Если на работе у вас сумасшедший график, постарайтесь балансировать отдых и работу. Если вы не будете отдыхать столько, сколько потребует ваше тело, вы рискуете потерять сознание или в целом будете ужасно себя чувствовать, что помешает вам работать.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 2 августа 2019 для Весов Вероятно, что Весы захотят найти человека, которому смогли бы полностью раскрыть свою душу, но из-за врожденной осторожности сделать это им будет не так-то легко. Докажите своему избраннику, что вы честный и надежный партнер и, несмотря на свою внешнюю угрюмость, очень добрый.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 2 августа 2019 для Скорпионов Чтобы удачно завершить начатое дело и получить немалую выгоду не только в финансовом плане, но и в моральном, придется некоторое время побыть тише воды и ниже травы. Не вступайте в конфликты и не принимайте участия в двусмысленных авантюрах. Совсем скоро вы добьетесь своего, и у вас будет достаточно времени насладиться своим триумфом.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 2 августа 2019 для Стрельцов Не отступайте от своего изначального плана. Даже если вам придется столкнуться со сложностями, вы не должны подстраиваться под ситуацию и менять план действий. Вспомните, ради чего вы работали так много и просто переждите бурю.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 2 августа 2019 для Козерогов Завтра Козероги проявят себя хорошими консультантами, ценными советчиками, хотя сами неохотно будут прислушиваться к советам. К работе и к отдыху у них будет рациональный подход. Всегда действуйте рассудительно и не изменяйте себе.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 2 августа 2019 для Водолеев День как нельзя лучше подходит для того, чтобы совершить небольшое путешествие вместе с любимым человеком или близкими друзьями. Хорошо будет несколько разнообразить свою жизнь новыми впечатлениями. Вечером можно утроить себе и своим родственникам небольшой "праздник живота". Вкусный ужин окажется прекрасным завершением дня.