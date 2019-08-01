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Гороскоп на завтра, 2 августа 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на завтра, 2 августа 2019: все знаки Зодиака
19:07 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

2 августа 2019 года запрещены любого рода капризы.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 2 августа 2019 для Овнов

    Завтра вероятен всплеск бытового травматизма. Этому будет способствовать рассеянность и несобранность многих Овнов. Покупку электрических бытовых приборов лучше отложить, да и вообще следует соблюдать осторожность при использовании уже имеющихся у вас устройств.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 2 августа 2019 для Тельцов

  • 3

    Вам предстоит сделать несколько важных шагов в своей личной жизни. Хорошенько все обдумайте, прежде чем предпринимать какие-либо серьезные решения. Все будет складываться удачно лишь в том случае, если вы будете постоянно держать себя в руках, не давая волю эмоциям. Вечер проведите дома, занимаясь любимым делом.

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 2 августа 2019 для Близнецов

    Завтра вы выполните двойную работу - свою и работу ваших коллег, которые пока находятся в отпуске. И вы получите серьезное вознаграждение за это! Вас переведут на престижную должность с высокой зарплатой. На этом месте, первое время, вам нужно будет заработать доверие и доказать, что вы достойны быть на этом месте.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 2 августа 2019 для Раков

    Противостояние аспектов планет может спровоцировать неопределенность на службе. Возможна недальновидность или неуверенность в собственных силах и умениях. В работе отдавайте предпочтение старым, хорошо известным наработкам и методам, не вводите новшеств и изменений.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 2 августа 2019 для Львов

    По возможности день стоит провести дома. Дайте себе шанс насладиться тишиной и созерцанием окружающего мира. Время идеально подходит для пассивного отдыха. Почитайте книгу или пересмотрите любимый фильм. Вечером приветствуются встречи с близкими друзьями и родственниками. Не стоит в этот день заниматься серьезными делами.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 2 августа 2019 для Дев

    Вам рекомендуется провести этот день в тихой, спокойной атмосфере. Если на работе у вас сумасшедший график, постарайтесь балансировать отдых и работу. Если вы не будете отдыхать столько, сколько потребует ваше тело, вы рискуете потерять сознание или в целом будете ужасно себя чувствовать, что помешает вам работать.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 2 августа 2019 для Весов

    Вероятно, что Весы захотят найти человека, которому смогли бы полностью раскрыть свою душу, но из-за врожденной осторожности сделать это им будет не так-то легко. Докажите своему избраннику, что вы честный и надежный партнер и, несмотря на свою внешнюю угрюмость, очень добрый.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 2 августа 2019 для Скорпионов

    Чтобы удачно завершить начатое дело и получить немалую выгоду не только в финансовом плане, но и в моральном, придется некоторое время побыть тише воды и ниже травы. Не вступайте в конфликты и не принимайте участия в двусмысленных авантюрах. Совсем скоро вы добьетесь своего, и у вас будет достаточно времени насладиться своим триумфом.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 2 августа 2019 для Стрельцов

    Не отступайте от своего изначального плана. Даже если вам придется столкнуться со сложностями, вы не должны подстраиваться под ситуацию и менять план действий. Вспомните, ради чего вы работали так много и просто переждите бурю.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 2 августа 2019 для Козерогов

    Завтра Козероги проявят себя хорошими консультантами, ценными советчиками, хотя сами неохотно будут прислушиваться к советам. К работе и к отдыху у них будет рациональный подход. Всегда действуйте рассудительно и не изменяйте себе.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 2 августа 2019 для Водолеев

    День как нельзя лучше подходит для того, чтобы совершить небольшое путешествие вместе с любимым человеком или близкими друзьями. Хорошо будет несколько разнообразить свою жизнь новыми впечатлениями. Вечером можно утроить себе и своим родственникам небольшой "праздник живота". Вкусный ужин окажется прекрасным завершением дня.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 2 августа 2019 для Рыб

    Сегодня ваш внешний вид может вызвать зависть в окружающих. Пусть это вас не смущает - выглядеть красиво и стильно нужно в любом возрасте. Тем более, когда финансы это позволяют. Все таки приятно быть примером для других.

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