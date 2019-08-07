Гороскоп на завтра, 8 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 8 августа 2019 для Овнов Даже привычная работа может даваться труднее, чем обычно. Вам придется часто отвлекаться, исправлять чужие ошибки, помогать тем, кто не может справиться самостоятельно. К тому же требуют внимания семейные дела. Иногда для решения бытовых проблем нужны значительные расходы - это вам совсем не по душе. Вскоре, однако, появится возможность пополнить бюджет. Например, заключив выгодную сделку. Во второй половине дня даже Овны, которые прежде были далеки от коммерции, продемонстрируют редкие таланты в области бизнеса.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 8 августа 2019 для Тельцов Напряженный и довольно бестолковый день. Очень многое идет не по плану, часто осуществить задуманное вам мешают какие-то недоразумения, глупые происшествия. Вы стараетесь сохранять самообладание, но иногда все же теряете равновесие. О словах, сказанных сгоряча, вскоре приходится пожалеть. Если вы собираетесь в поездки, будьте готовы к задержкам в пути и не поленитесь убедиться, что взяли с собой все необходимое. Важно не опаздывать на деловые встречи: трудно будет заинтересовать своими идеями тех, кому придется вас ждать.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 8 августа 2019 для Близнецов День непростой, но все же плодотворный. Вы не отступаете, если на пути возникают преграды, добиваетесь своего даже в неблагоприятных обстоятельствах. Настойчивость помогает достичь успеха в ситуациях, которые другим кажутся безнадежными. У некоторых Тельцов к тому же появляются блестящие идеи. Отношения с коллегами и руководством могут складываться напряженно, но вы не допустите серьезного конфликта, постараетесь достичь компромисса даже там, где это кажется невозможным. Небольшие семейные проблемы решатся к концу дня.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 8 августа 2019 для Раков Насыщенный плодотворный день. Он дает шанс достичь многих целей, поставленных раньше. Однако вы должны быть очень внимательны, особенно если рассчитываете на чью-то помощь. Даже проверенные союзники могут подвести, поставить вас в сложное положение. Иногда приходится исправлять чужие ошибки, вас это очень раздражает. Пригодится старый опыт. Вовремя вспомнив о промахах, совершенных раньше, вы не допустите их повторения. День обещает порадовать удачными совпадениями, приятными встречами и романтическими сюрпризами.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 8 августа 2019 для Львов Это не самый простой день, но преграды не останавливают вас, а порой возникающие трудности не заставляют усомниться в своих силах. Можно браться за масштабные и сложные дела, в том числе такие, с которыми не смогли справиться другие. Вы быстро ориентируетесь в ситуации, никому не позволяете сбить вас с толку или запутать. Не исключены какие-то необычные происшествия, странные совпадения, из которых вы извлечете пользу. Вторая половина дня обещает интересные знакомства. Вам легко будет произвести хорошее впечатление, показать себя с лучшей стороны.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 8 августа 2019 для Дев Многие дела даются труднее, чем обычно. Не стоит рассчитывать на легкие успехи в работе, быструю победу над соперниками. Чаще обычного возникают разногласия с коллегами и руководством. Не исключено, что вы лишитесь поддержки людей, на которых привыкли полагаться. Старайтесь сглаживать острые углы, не допускать серьезных конфликтов. В ваших силах сохранить хорошие отношения со всеми. Часто оказываются удачными нестандартные решения, поэтому не бойтесь экспериментировать. Творческий потенциал высок. Не исключено, что вы найдете неожиданное применение своим талантам.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 8 августа 2019 для Весов Начало дня подходит для разных дел, в том числе сложных и новых для вас. Вам легко сосредоточиться, разобраться, что важно, а что - нет, запомнить все, что нужно. Вероятны успехи в учебе. Важные дела лучше не откладывать на потом, потому что со временем влияние негативных тенденций становится заметнее. Проблемы могут возникать тогда, когда нужно договориться с кем-то о совместных действиях. Вас то понимают неправильно, то подозревают в попытках манипулировать и хитрить. Сомневаются в вашей честности даже те, кто прежде доверял.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 8 августа 2019 для Скорпионов Первая половина дня будет нервной и напряженной. Часто происходит то, чего вы не могли ожидать, приходится принимать решения в спешке, и тут вы рискуете допустить ошибку. Многим Скорпионам, даже привыкшим действовать самостоятельно, будет не хватать поддержки окружающих. К тому же многие ваши слова и поступки вызывают недоумение; то и дело приходится что-то объяснять или оправдываться. Позже наступит более простое и плодотворное время. Вы сможете завершить то, что начали раньше. Вероятны хорошие новости и интересные предложения. Приятные события в семье поднимут настроение надолго.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 8 августа 2019 для Стрельцов Не торопитесь. Первая половина дня может быть сложной и напряженной, но все проблемы, которые появятся в это время, вскоре будут решены. Не стоит беспокоиться и о порой возникающих разногласиях; вы обязательно найдете общий язык с окружающими. Не исключены знакомства, которые получат романтическое продолжение. Вечер порадует необычными предложениями, а также встречами с людьми, которые вам дороги. Это подходящее время для того, чтобы поговорить с близкими о каких-то важных вещах. Даже если прежде возникали разногласия, сейчас есть шанс найти решение, которое устроит всех.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 8 августа 2019 для Козерогов Проведите утро с пользой: это самая благоприятная часть дня. Будет возможность завершить начатое раньше, закончить работу над какими-то масштабными проектами, а также сосредоточиться на том, от чего вас долго отвлекали. Имейте в виду: влияние позитивных тенденций постепенно идет на спад, поэтому стоит поторопиться. Во второй половине дня возможны недомогания. Не исключено, что из-за них вам придется изменить планы, перенести назначенные встречи. Нежелательно отправляться в далекие поездки в одиночку.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 8 августа 2019 для Водолеев В начале дня вряд ли удастся избежать недоразумений, неприятных происшествий. Часто из-за них приходится менять планы, откладывать какие-то дела на потом. Некоторые Водолеи к тому же вынуждены исправлять ошибки - и не только свои. Но с каждым часом влияние позитивных тенденций становится все заметнее, вы чувствуете себя увереннее. Открываются новые возможности, появляется шанс реализовать какие-то давние замыслы, добиться того, к чему вы давно стремились. Вечер обещает хорошие новости. Скорее всего, они будут касаться кого-то из близких.