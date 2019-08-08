Гороскоп на сегодня, 8 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 8 августа 2019 для Овнов Предстоят большие расходы. Причем скорее всего внеплановые. Вам вдруг захочется чего-то красивого, большого, дорогого, и побороть искушение вы будете не в силах. Не отказывайте себе в невинном удовольствии. Разве не обидно, что самые лучшие возможности всегда подворачиваются в самый неподходящий момент?!

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 8 августа 2019 для Тельцов Тельцы проявят себя как неплохие руководители. Что касается ваших интересов, то вы скорее всего предпочтете заниматься тем, что требует умственных усилий и интеллектуальной базы. Следите за тем, чтобы все счета были оплачены вовремя и не было бы долгов.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 8 августа 2019 для Близнецов Сегодня многие близнецы будут хозяевами своей собственной судьбы. Даже если некоторые ваши идеи нельзя осуществить на практике, вам следует отдать должное, поскольку вы будете стараться продвигаться вперед. Некоторые ваши попытки увенчаются успехом. Если вы хотите действовать нечестно, это ваше дело, но в таком случае вы должны быть готовыми к осуждению!

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 8 августа 2019 для Раков Сегодня вы склонны распылять свою энергию, вместо того чтобы сконцентрироваться на какой-нибудь определенной задаче. Вы можете потерпеть финансовую неудачу, поэтому должны быть внимательными с деловыми бумагами.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 8 августа 2019 для Львов В любви вы можете быть поспешными и нетерпеливыми. Вы живете настоящим и надеетесь на немедленный результат. Вам нужно изменить свои планы и замедлить ход действий, создавая фундамент, некую стартовую площадку для будущих крупных успехов.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 8 августа 2019 для Дев Сегодня вы можете быть нетерпеливы, импульсивны, много болтать и вести себя опрометчиво. Спокойно реагируйте на критику. Может быть, кто-то считает вас мошенником и симпатичным жуликом, но жизнь была бы скучной, если бы рядом с нами не было такого человека.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 8 августа 2019 для Весов Можно ждать успешного сотрудничества с партнерами, но не бескорыстного. Научитесь твердо говорить"нет", если какое-либо предложение или просьба явно вредят вашему делу.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 8 августа 2019 для Скорпионов Сегодня вам едва ли удастся разобраться со всеми проблемами — ваша жизнь полна неопределенности."Не верьте данайцам, дары приносящим!" Неплохо бы вспомнить эту гомеровскую мудрость, когда вам пообещают большой куш взамен на участие в некоем якобы беспроигрышном деле.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 8 августа 2019 для Стрельцов Этот день имеет большое значение в жизни Стрельцов: вероятны события, которые всколыхнут их эмоции, возникнут непредвиденные обстоятельства, неожиданная информация приятного характера. Возвышайте личные отношения, превращайте каждый факт человеческого сотрудничества в захватывающее приключение, которое открывает неожиданные возможности для самореализации.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 8 августа 2019 для Козерогов Этот день благоприятствует общению. Козероги могут пригласить на вечеринку сразу в несколько мест. Лучше не идти на вечеринку а позвать гостей к себе домой. Таким образом вы избежите разногласий с друзьями. Приятное общение поможет вам снять душевное напряжение последних дней и расслабиться.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 8 августа 2019 для Водолеев День символизирует осторожность, уступчивость, трусость. Вас нельзя назвать трусом, поэтому возьмите себя в руки и не стоит жаловаться всем и вся при малейшей боли или неприятностях.