Гороскоп на сегодня, 11 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 11 августа 2019 для Овнов Дел и забот будет много, но вряд ли появятся проблемы, которые вы не сможете решить. Неплохо проходят деловые переговоры, но все достигнутые договоренности носят предварительный характер, позже их условия могут уточняться. Вам это окажется только на руку: будет шанс достичь более выгодных условий. В личной жизни едва ли произойдут значительные перемены, если только вы сами не проявите инициативу. Не стоит следовать всем советам, которые щедро дают вам окружающие. Чужие слова могут сбить с толку юных Овнов, которые слишком многое принимают близко к сердцу.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 11 августа 2019 для Тельцов Будьте внимательны. День нельзя назвать безнадежно плохим, но для достижения нужного результата вам придется приложить больше усилий, чем обычно. Неудачные решения могут иметь серьезные последствия, поэтому любой ваш шаг должен быть хорошо обдуман. Особенно важна осторожность там, где дело касается денег. Держитесь подальше от тех, кто склонен к авантюрам и часто заключает сомнительные сделки. Вряд ли удастся избежать разногласий с близкими, но не допустить серьезного конфликта в ваших силах. Прислушивайтесь к тем, кто вам дорог.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 11 августа 2019 для Близнецов День очень насыщенный и противоречивый. Масса дел требует вашего внимания, часто приходится переключаться с одного на другое. В таких обстоятельствах трудно избежать ошибок, но вам удается их вовремя заметить и исправить. Не исключено, что на помощь вам придет человек, от которого этого никто не ожидал. Некоторые Близнецы смогут подружиться с недавними соперниками. Возможны заметные перемены к лучшему в личных отношениях. Тут многое будет зависеть от того, прислушаетесь ли вы к интуиции, проявите ли инициативу именно тогда, когда нужно.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 11 августа 2019 для Раков Подходящий день для того, чтобы строить планы на будущее. Вам удается правильно оценить и свои силы, и сложившуюся ситуацию, поставить перед собой реальные цели. Можно делать первые шаги в выбранном направлении, но важно не спешить и не ждать немедленных результатов. Удача улыбается терпеливым. Лучше не обсуждать с близкими серьезные вопросы, не вспоминать о давних спорах и разногласиях. Приятные беседы, незамысловатые развлечения и совместный отдых - как раз то, что нужно, чтобы изменить отношения к лучшему.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 11 августа 2019 для Львов В начале дня сложно будет удержаться от необдуманных слов и поступков. Проявите разборчивость в общении, старайтесь избегать долгих разговоров с теми, кто легко выводит вас из равновесия. Хорошо, если рядом будут единомышленники или просто люди, которые не сомневаются в ваших талантах и способностях. Вторая половина дня будет посвящена полезным делам, с которыми вы отлично справитесь. Вы не упустите возможность помочь людям, оказавшимся в сложном положении, поддержать тех, кто столкнулся с трудностями.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 11 августа 2019 для Дев Удачный день, спокойный и плодотворный. Дел будет больше, чем обычно, но ни одно из них не покажется вам слишком сложным. Вы способны справиться с тем, что оказалось не по силам другим, но вряд ли кто-то позавидует вашему успеху или попытается навредить вам. Наоборот, недавние соперники могут встать на вашу сторону. Можно укрепить старые деловые связи и найти новых союзников. Не исключены знакомства, которые получат романтическое продолжение. Вы легко завоевываете симпатии, нравитесь даже тем, кто обычно настроен скептически.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 11 августа 2019 для Весов Плодотворный день, сейчас у вас может получиться то, что прежде казалось почти невозможным. Вероятны полезные знакомства, встречи с людьми, которые со временем станут вашими самыми надежными союзниками. Не упустите шанс обсудить какой-то важный вопрос в неформальной обстановке - после этого он решится самым удачным для вас образом. Вероятны денежные поступления, удачные покупки. День подходит для решения финансовых вопросов: тут вы не делаете ошибок, даже если располагаете лишь минимумом информации.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 11 августа 2019 для Скорпионов Вас ждет непростой день. Появляется много новых дел, часто - срочных и сложных одновременно. При этом рассчитывать можно только на собственные силы. Если кто-то и предложит вам помощь, то только после того, как вы справитесь с большей частью работы. Ладить с близкими будет труднее, чем обычно: они не проявляют ни малейшей снисходительности к вашим слабостям. Старайтесь не принимать критические замечания близко к сердцу: чаще всего их делают те, кому вы по-настоящему дороги. В конце дня вероятны хорошие новости.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 11 августа 2019 для Стрельцов Многим вашим начинаниям сопутствует удача. Стоит воспользоваться благоприятным моментом, чтобы взяться за что-то важное. Благодаря поддержке союзников вы сможете достичь даже лучших результатов, чем ожидали. Будет возможность исправить ошибки, которые вы допустили раньше, изменить что-то в жизни к лучшему. Вероятны необычные деловые предложения. Некоторым Стрельцам предложат заняться именно тем, о чем представители знака долго мечтали. Не исключено начало служебных романов. Новые отношения будут развиваться стремительно, вас это порадует.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 11 августа 2019 для Козерогов В начале дня вероятны неожиданные встречи. Не всегда они приятны; например, вы можете столкнуться с человеком, о котором предпочли бы не вспоминать. Но даже такие происшествия не испортят настроения надолго. Часто вы просто закрываете глаза на то, что вам не нравится, но замечаете даже самые мелкие поводы для радости. День принесет интересные события, многих Козерогов посетит вдохновение. Сначала появляются отличные идеи, а затем - и люди, которые помогут воплотить задуманное в жизнь. Важно верить в свой успех. Если вас все же посещают сомнения, не делитесь ими ни с кем.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 11 августа 2019 для Водолеев Начало дня будет удачным и плодотворным. В это время можно браться за сложные дела: скорее всего, вы с ними отлично справитесь. Некоторые трудности вероятны лишь там, где речь идет о деньгах. Вам хочется скорее улучшить свое финансовое положение, из-за этого вы делаете ошибки. Не стоит доверять всем, кто обещает золотые горы. Во второй половине дня вам придется много спорить, отстаивать свои позиции, защищаться от тех, кто попытается оказать на вас давление. Это утомительно, но если сейчас вы проявите твердость, то позже не раз похвалите себя за это.