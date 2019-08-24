Гороскоп на сегодня, 24 августа 2019: все знаки Зодиака

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 24 августа 2019 для Овнов
Именно сейчас многие Овны ощутят подъем, прилив сил и вдохновения; словом, перед ними откроются новые горизонты. Рискуйте, стройте самые невероятные планы и приступайте к их осуществлению — судьба на вашей стороне.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 24 августа 2019 для Тельцов
Проявите внимание и заботу по отношению к близким людям. Вам следует больше времени проводить рядом с теми, кто поддержит вас в любой неприятной ситуации. Вот только избегайте излишней откровенности, поскольку это может привести к небольшому конфликту интересов. Вечер постарайтесь провести уединенно.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 24 августа 2019 для Близнецов
Сегодня у вас есть все шансы склонить на свою сторону даже самого несговорчивого из потенциальных союзников. Случай редкостный, рекомендуется воспользоваться, хотя бы просто так, про запас.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 24 августа 2019 для Раков
Одиноким Ракам, озабоченным поисками "своей половинки", а также тем, кто давно собирается узаконить отношения с возлюбленными, звезды дают добро: марш Мендельсона, который прозвучит для вас сегодня, сулит долгий счастливый брак. Те, кто не уверен в себе и своем избраннике, должны проверить временем свои чувства.
Лев (23 июля – 24 августа)
Гороскоп на 24 августа 2019 для Львов
День благоприятен для любых новых начинаний. Хорошенько подумайте, чего именно вы хотите добиться в самое ближайшее время. Звезды предоставляют вам возможность кардинально повлиять на собственную жизнь. Не бойтесь использовать обстоятельства. Окружающие с радостью окажут посильную помощь и поддержку в любой непростой ситуации.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 24 августа 2019 для Дев
Сегодня вы будете довольно вялы и безынициативны. Вам останется надеяться лишь на то, что ваш любимый человек возьмется за все ваши общие дела с удвоенной энергией и согласится порешать некоторые ваши проблемы. В противном случае так они и останутся нерешенными еще долгое-долгое время…
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 24 августа 2019 для Весов
В отношениях с начальством, с властями у многих Весов возможны проблемы. Отступать не следует, но открытых конфликтов желательно избегать. Лучше всего сейчас смириться и затаиться.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 24 августа 2019 для Скорпионов
Сегодня не удастся даже немного расслабиться, поскольку на протяжении всего дня окружающие будут обращаться к вам с просьбами о помощи в самых разных вопросах. Отказывать им не стоит, поскольку в будущем они смогут оказать вам незаменимую поддержку в сложной ситуации.
Стрелец (23 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 24 августа 2019 для Стрельцов
В этот день вам очень захочется услышать комплимент из уст вашего любимого человека. Настолько, что вы ради того, чтобы услышать доброе слово, будете готовы буквально на все и даже немного больше. Впрочем, откровенно напрашиваться не стоит: эффект может быть и обратным.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 24 августа 2019 для Козерогов
Этот день располагает к коллективной деятельности. Козероги могут ощутить плечо друга в самый тяжелый момент. Успех ждет вас в том случае, если вы будете действовать в коллективе, под чьим-то началом, не выдвигая себя на первый план.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 24 августа 2019 для Водолеев
В этот день вы будете иметь огромный успех у противоположного пола. Особо этим не обольщайтесь, поскольку звезды предрекают, что все завязанные в это время знакомства будут кратковременными. Постарайтесь получить максимум удовольствия и переключите свое внимание на более важные проблемы.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 24 августа 2019 для Рыб
Если на сегодня вы наметили подписание важного договора или контракта, то могут возникнуть непредвиденные ситуации, по причине которых вам снова придется все отложить. Естественно, время - это деньги, но постарайтесь отнестись к этому спокойнее, нежели обычно.