Гороскоп на сегодня, 24 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 24 августа 2019 для Овнов Именно сейчас многие Овны ощутят подъем, прилив сил и вдохновения; словом, перед ними откроются новые горизонты. Рискуйте, стройте самые невероятные планы и приступайте к их осуществлению — судьба на вашей стороне.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 24 августа 2019 для Тельцов Проявите внимание и заботу по отношению к близким людям. Вам следует больше времени проводить рядом с теми, кто поддержит вас в любой неприятной ситуации. Вот только избегайте излишней откровенности, поскольку это может привести к небольшому конфликту интересов. Вечер постарайтесь провести уединенно.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 24 августа 2019 для Близнецов Сегодня у вас есть все шансы склонить на свою сторону даже самого несговорчивого из потенциальных союзников. Случай редкостный, рекомендуется воспользоваться, хотя бы просто так, про запас.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 24 августа 2019 для Раков Одиноким Ракам, озабоченным поисками "своей половинки", а также тем, кто давно собирается узаконить отношения с возлюбленными, звезды дают добро: марш Мендельсона, который прозвучит для вас сегодня, сулит долгий счастливый брак. Те, кто не уверен в себе и своем избраннике, должны проверить временем свои чувства.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 24 августа 2019 для Львов День благоприятен для любых новых начинаний. Хорошенько подумайте, чего именно вы хотите добиться в самое ближайшее время. Звезды предоставляют вам возможность кардинально повлиять на собственную жизнь. Не бойтесь использовать обстоятельства. Окружающие с радостью окажут посильную помощь и поддержку в любой непростой ситуации.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 24 августа 2019 для Дев Сегодня вы будете довольно вялы и безынициативны. Вам останется надеяться лишь на то, что ваш любимый человек возьмется за все ваши общие дела с удвоенной энергией и согласится порешать некоторые ваши проблемы. В противном случае так они и останутся нерешенными еще долгое-долгое время…

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 24 августа 2019 для Весов В отношениях с начальством, с властями у многих Весов возможны проблемы. Отступать не следует, но открытых конфликтов желательно избегать. Лучше всего сейчас смириться и затаиться.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 24 августа 2019 для Скорпионов Сегодня не удастся даже немного расслабиться, поскольку на протяжении всего дня окружающие будут обращаться к вам с просьбами о помощи в самых разных вопросах. Отказывать им не стоит, поскольку в будущем они смогут оказать вам незаменимую поддержку в сложной ситуации.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 24 августа 2019 для Стрельцов В этот день вам очень захочется услышать комплимент из уст вашего любимого человека. Настолько, что вы ради того, чтобы услышать доброе слово, будете готовы буквально на все и даже немного больше. Впрочем, откровенно напрашиваться не стоит: эффект может быть и обратным.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 24 августа 2019 для Козерогов Этот день располагает к коллективной деятельности. Козероги могут ощутить плечо друга в самый тяжелый момент. Успех ждет вас в том случае, если вы будете действовать в коллективе, под чьим-то началом, не выдвигая себя на первый план.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 24 августа 2019 для Водолеев В этот день вы будете иметь огромный успех у противоположного пола. Особо этим не обольщайтесь, поскольку звезды предрекают, что все завязанные в это время знакомства будут кратковременными. Постарайтесь получить максимум удовольствия и переключите свое внимание на более важные проблемы.