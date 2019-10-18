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Гороскоп на сегодня, 18 октября 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 18 октября 2019: все знаки Зодиака
07:22 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 18 октября 2019 года, предусматривает день, удачный для посещения людных мест.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 18 октября 2019 для Овнов 

    Этот день нельзя назвать неудачным, но он потребует максимальной концентрации сил. Хоть возникающие вопросы и не будут жизненно важными, но на их решение уйдет много времени и энергии. Компенсацией может послужить новое романтическое увлечение.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 18 октября 2019 для Тельцов 

    Постарайтесь сегодня не уснуть непосредственно на рабочем месте. Да, вы устали, но это нельзя демонстрировать окружающим. Желаете отдохнуть — рисуйте на веках открытые глаза и старайтесь не храпеть.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 18 октября 2019 для Близнецов 

    Звезды советуют Близнецам сходить на свидание со своим любимым человеком или же, если они пока одиноки, — выбраться куда-нибудь с намерением завести романтическое знакомство. Однако вам следует избегать привычных, насиженных мест!

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 18 октября 2019 для Раков

    Могут поступить новые интересные предложения, касающиеся работы. Однако прежде чем отрезать, семь раз отмерьте. Возьмите таймаут и принимайте решение в конце дня. Однако его нужно хорошо обдумать.

  • 5

    Лев (23 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 18 октября 2019 для Львов   

    Если срочно не придумаете что-то новенькое и оригинальное, то дело, над которым вы сейчас работаете, скорее всего, потерпит полное фиаско. Вам надо очень хорошо постараться, чтобы найти такое неординарное решение, которое сразу же привлечет внимание к вашему проекту.

  • 6

    Дева (27 августа – 28 сентября)

    Гороскоп на 18 октября 2019 для Дев  

    В этот день вы можете пребывать в плохом расположении духа. Но постарайтесь не давать воли своим негативным эмоциям. Это может обернуться для вас не слишком хорошо.

  • 7

    Весы (28 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 18 октября 2019 для Весов 

    Сегодня ваш начальник обязательно пойдет вам навстречу, если вы обоснуете для него необходимость того или иного действия, движения вперед или назад в вашем общем деле. Основная ваша задача — быть убедительным и настойчивым, иначе ничего у вас не выйдет.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 18 октября 2019 для Скорпионов 

    Хороший день. Попробуйте сегодня как-нибудь по-новому взглянуть на вашу личную жизнь. Возможно, вашему взору откроется масса интересных и неожиданных вещей.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 18 октября 2019 для Стрельцов 

    Сейчас идет очень удачное время. Вы сможете с новыми силами взяться за любые дела. Старайтесь больше времени проводить со своим любимым человеком. От общения вы получите дополнительный заряд положительных эмоций.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 18 октября 2019 для Козерогов

    День будет очень успешен для организации деловых поездок и ведения переговоров. Чем лучше вы проявите себя, тем значительнее будут ваши шансы получить хорошее вознаграждение.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 18 октября 2019 для Водолеев 

    Водолей должен смело идти вперед, и будь что будет! Только один совет: в делах любовных не следует путать решительность с безрассудством. Сегодня отличный день для претворения в жизнь хорошо продуманных планов, которые вы вынашивали уже давно.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 18 октября 2019 для Рыб

    Никаких грандиозных событий и происшествий не будет. В профессиональном отношении значимым данный период назвать сложно. Выяснять отношения с теми, кто вам дорог, не следует.

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