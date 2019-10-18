Гороскоп на сегодня, 18 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 18 октября 2019 для Овнов Этот день нельзя назвать неудачным, но он потребует максимальной концентрации сил. Хоть возникающие вопросы и не будут жизненно важными, но на их решение уйдет много времени и энергии. Компенсацией может послужить новое романтическое увлечение.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 18 октября 2019 для Тельцов Постарайтесь сегодня не уснуть непосредственно на рабочем месте. Да, вы устали, но это нельзя демонстрировать окружающим. Желаете отдохнуть — рисуйте на веках открытые глаза и старайтесь не храпеть.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 18 октября 2019 для Близнецов Звезды советуют Близнецам сходить на свидание со своим любимым человеком или же, если они пока одиноки, — выбраться куда-нибудь с намерением завести романтическое знакомство. Однако вам следует избегать привычных, насиженных мест!

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 18 октября 2019 для Раков Могут поступить новые интересные предложения, касающиеся работы. Однако прежде чем отрезать, семь раз отмерьте. Возьмите таймаут и принимайте решение в конце дня. Однако его нужно хорошо обдумать.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 18 октября 2019 для Львов Если срочно не придумаете что-то новенькое и оригинальное, то дело, над которым вы сейчас работаете, скорее всего, потерпит полное фиаско. Вам надо очень хорошо постараться, чтобы найти такое неординарное решение, которое сразу же привлечет внимание к вашему проекту.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 18 октября 2019 для Дев В этот день вы можете пребывать в плохом расположении духа. Но постарайтесь не давать воли своим негативным эмоциям. Это может обернуться для вас не слишком хорошо.

7 Весы (28 сентября – 23 октября) Гороскоп на 18 октября 2019 для Весов Сегодня ваш начальник обязательно пойдет вам навстречу, если вы обоснуете для него необходимость того или иного действия, движения вперед или назад в вашем общем деле. Основная ваша задача — быть убедительным и настойчивым, иначе ничего у вас не выйдет.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 18 октября 2019 для Скорпионов Хороший день. Попробуйте сегодня как-нибудь по-новому взглянуть на вашу личную жизнь. Возможно, вашему взору откроется масса интересных и неожиданных вещей.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 18 октября 2019 для Стрельцов Сейчас идет очень удачное время. Вы сможете с новыми силами взяться за любые дела. Старайтесь больше времени проводить со своим любимым человеком. От общения вы получите дополнительный заряд положительных эмоций.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 18 октября 2019 для Козерогов День будет очень успешен для организации деловых поездок и ведения переговоров. Чем лучше вы проявите себя, тем значительнее будут ваши шансы получить хорошее вознаграждение.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 18 октября 2019 для Водолеев Водолей должен смело идти вперед, и будь что будет! Только один совет: в делах любовных не следует путать решительность с безрассудством. Сегодня отличный день для претворения в жизнь хорошо продуманных планов, которые вы вынашивали уже давно.