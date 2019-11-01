Гороскоп на сегодня, 1 ноября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 1 ноября 2019 для Овнов Станьте ближе к природе. Хорошо, если у вас есть возможность побывать где-то за пределами городской среды, подышать чистым воздухом и насладиться красивыми пейзажами.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 1 ноября 2019 для Тельцов Сегодня к вам могут постучаться непрошеные гости. Приготовьтесь к их визиту, не дайте захватить себя врасплох. Сегодня вам стоит попытаться подружиться с прошлым вашего любимого человека. Возможно, этим прошлым станут его друзья детства.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 1 ноября 2019 для Близнецов Не беритесь за общественные заботы. Сосредоточьтесь на том, что беспокоит и волнует исключительно вас. В дальнейшем будут и время, и подходящие обстоятельства для прочих дел, а пока займитесь собственной жизнью.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 1 ноября 2019 для Раков В этот день не стоит проявлять излишнюю требовательность к себе. Предстоит действовать в новой для себя сфере. Пока вы ещё только формируете подход, который позволит добиться максимальной эффективности.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 1 ноября 2019 для Львов Расслабьтесь после бурной деятельности, и насладитесь её плодами. Наверняка вас будут хвалить. Это заслуженно и справедливо. Для Львов нынче важно выслушать авторитетное мнение, пусть даже и пользоваться рекомендациями вы не станете.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 1 ноября 2019 для Дев Нежелательно проводить денежные операции. В этот период лучше избегать людей и контактировать с ними только в случае необходимости. Общение с окружающими рискует обернуться ссорой или разрывом отношений. День подходит для небольшой уединенной поездки или прогулки за городом.

7 Весы (28 сентября – 24 октября) Гороскоп на 1 ноября 2019 для Весов Все силы нужно направить на выполнение важных дел. Необходимо избегать выяснения отношений с людьми. Это благоприятный день для разрешения конфликтов. В это время не рекомендуется небрежно тратить деньги.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 1 ноября 2019 для Скорпионов Это хорошее время для знакомств с людьми, перехода на новый уровень отношений с любимым человеком, общения с семьей. В общении необходимо контролировать свои эмоции. День как раз подходит для визита к специалисту, тем более, если вас начали беспокоить какие-либо проблемы.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 1 ноября 2019 для Стрельцов Нынче ищите в окружающем вас мире положительные моменты, так как они зарядят вас нужной энергией и помогут справиться с легким недомоганием, возникновение которого сейчас очень вероятно.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 1 ноября 2019 для Козерогов Этот день вы проведете со случайными и малознакомыми людьми, что вам либо очень понравится, либо очень не понравится. В любом случае, равнодушным к происходящему вы явно не останетесь. Равно как и ваш любимый человек: он будет либо в восторге, либо не в восторге от происходящего.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 1 ноября 2019 для Водолеев Излишний оптимизм может покоробить близких вам людей. Поэтому не стоит на все их фразы о том, как им плохо, безапелляционно заявлять, что жизнь прекрасна. Лучше сначала вникните в их проблемы, или хотя бы сделайте вид, что вникаете. А потом о прекрасности жизни расскажете аргументированно.