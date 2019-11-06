Гороскоп на 7 ноября: Скорпионам лучше провести немного времени в тишине, а Водолеев могут ожидать неприятности

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 7 ноября 2019 для Овнов Овнам завтра не желательно отвергать советы друзей. Возможно, кому-то из них удастся увидеть нюанс, который вы упустили в каком-то ответственном деле (мероприятии). Четверг, скорее всего, прине. Предвидятся звонки и сообщения от старинных знакомых. Можно начать новогоднюю подготовку (например, выбрать подарки для самых близких людей). Овнам старшего возраста есть смысл заняться укреплением иммунитета.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 7 ноября 2019 для Тельцов У Тельцов в этот день появится возможность заявить о себе. Нельзя исключать, что речь о каком-то выгодном шансе, связанном с бизнесом или карьерой. В личных делах особой динамики, вероятно, не будет. Тем, кто состоит в продолжительных отношениях, следует подумать о том, как внести в них немного разнообразия. Используйте нетривиальные способы (например, совместный экстрим, поездку на охоту или посещение уникальной экскурсии). Берегите эмоциональное равновесие.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 7 ноября 2019 для Близнецов Близнецам в этот день противопоказаны повышенные нагрузки. В процессе повседневных трудов и при выполнении профессионального долга руководствуйтесь принципом: "лучше меньше, да лучше". Оставшись в окружении близких членов семьи, есть смысл обсудить наболевший вопрос, связанный с продолжением рода, с переездом или с какой-то покупкой. Близнецам-одиночкам не следует давать отказ на приглашения в гости или на какое-то развлекательное мероприятие.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 7 ноября 2019 для Раков Раки в этот день не застрахованы от шокирующих неожиданностей. Возможно, что-то кардинально изменится в личной или в профессиональной судьбе. Нельзя исключать, что юные Раки решат поменять выбранный путь (точней – учебное заведение, круг общения или любимое хобби). Не рекомендуется щеголять без головного убора, употреблять фаст-фуд и алкоголь, а также делиться сокровенными мыслями с незнакомцами противоположного пола. Соблюдайте осторожность в ходе поездок.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 7 ноября 2019 для Львов Львам 7 ноября могут пригодиться навыки дипломатии. Предвидятся диалоги со сложными собеседниками, на которых не рекомендуется слишком давить. Двигайтесь плавно к намеченной цели, не забывая активно использовать львиное обаяние. Вечером можно потешить своё самолюбие (например, примерить самый эффектный наряд и отправиться на охоту за вниманием представителей противоположного пола). Не желательно переедать и допускать сквернословие.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 7 ноября 2019 для Дев Девам в этот день будет полезно больше передвигаться пешком. Если выбрать не изнурительный ритм, это гарантирует отменное самочувствие. Не желательно позволять, чтобы опытный манипулятор сделал вас своей марионеткой. Лучше игнорировать посторонние просьбы, а также не давать деньги в долг и не злоупотреблять чьим-то доверием. Одиноким Девам противопоказан разгульный досуг. Есть риск, что посещение злачного заведения сильно навредит репутации.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 7 ноября 2019 для Весов Многие Весы завтра проявят особую прыть в профессиональных делах. Возможно, удастся укрепить служебный статус и/или авторитет. Тем, кто работает на себя, не следует конфликтовать с подчинёнными или с партнёром по бизнесу. Имеется риск, что размолвка, начавшаяся из-за сущего пустяка, станет крахом деловых отношений. В любви не предвидится драм и тревог. При этом будет не лишним проявить чуть больше терпения по отношению к своему партнёру по браку.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 7 ноября 2019 для Скорпионов Скорпионов в этот день может вывести из себя даже сущий пустяк. Чтобы непонятная раздражительность не стала причиной конфликтов, будет полезно какое-то время провести в тишине. Сократите количество любого рода контактов. Тем, кто занят работой с людьми, тем более стоит как можно скорей успокоиться. Этот день при определённых стараниях может принести позитивные итоги в личных делах. Удача предвидится в ходе сделок с недвижимостью и при оформлении любого рода страховок.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 7 ноября 2019 для Стрельцов Для Стрельцов единственным моментом этого дня может стать непогода (другой незначительный фактор, властвовать над которым практически невозможно). Все остальные дела, скорее всего, будут выполнены на твёрдую пять. Есть шанс обзавестись контактами человека, который способен решить какой-то важный вопрос (например, помочь в трудоустройстве). Стрельцам старшего возраста не желательно бывать на сквозняках, а также на слово верить всему, что говорят врачи-шарлатаны.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 7 ноября 2019 для Козерогов Козероги 7 ноября 2019 решат пойти вопреки мнению большинства. Вероятно, на работе возникнет какой-то спорный вопрос, и он разделит трудовой коллектив на два противоборствующих лагеря. И эту, и все прочие острые ситуации следует обходить стороной. Лучше отсидеться в тени, пока другие активно "воюют". Напор может потребоваться в финансового рода делах. Не позволяйте, чтобы кто-то украл законный успех (возможно, речь об атаке со стороны конкурентов личного бизнеса).

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 7 ноября 2019 для Водолеев Некоторые Водолеи в течение этого дня будут не однократно сетовать на судьбу. Посылая Вселенной подобный посыл, действительно не далеко от неприятностей. Рекомендуется собраться, мобилизовать свои силы, определить самую главную цель и незамедлительно найти пути её достижения. Можно обращаться за помощью, но исключительно к тем, кому полностью доверяете. День плохо подходит для стилистических перемен, для приобретения мебели и для экспериментов с дизайном.