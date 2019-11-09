Гороскоп на сегодня: у Тельцов проблемы на работе, Козероги смогут узнать много нового

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 9 ноября 2019 для Овнов День полон неожиданностей. Многое идет не так, как вы ожидали, поэтому далеко не все планы удается осуществить. Часто приходится импровизировать, принимать решения на ходу. Действовать нужно быстрее, чем вам хотелось бы. Сначала это заставит нервничать, потом появится азарт и к вам вернется уверенность. Обратите внимание на состояние финансовых дел: тут важно навести порядок, вовремя вернуть все долги, сделать обязательные платежи. Небрежность, проявленная сейчас, может привести к проблемам в будущем. Во второй половине дня вероятны приятные новости.

2 Гороскоп на 9 ноября 2019 для Тельцов В начале дня возможны рабочие проблемы, задержки в делах. Это время не подходит для переговоров, особенно серьезных: вам трудно будет сосредоточиться, есть опасность что-то упустить из виду. К тому же сложно сопротивляться давлению, которое на вас могут оказывать. Со временем ситуация меняется к лучшему, влияние позитивных тенденций становится все более заметным, вам чаще везет. Вероятны приятные события в семье, хорошие новости, касающиеся близких. Вечер подходит для общения с людьми, на которых вы ходите произвести впечатление; понравиться новым знакомым будет нетрудно.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 9 ноября 2019 для Близнецов День насыщенный и удачный, но довольно беспокойный. Вам часто бывает трудно сосредоточиться: масса дел требует внимания, и переключаться с одного на другое нужно быстро. Чаще обычного возникают стрессовые ситуации, но вам все же удается не терять равновесия. Принимать верные решения помогает опыт. Вы и прежде оказывались в подобном положении. Главное сейчас - не повторять своих ошибок. Возможны трудности в общении, не всегда окружающие понимают вас правильно. Старайтесь избежать открытых конфликтов: после них восстановить отношения будет сложно.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 9 ноября 2019 для Раков

5 Масса мелких дел требует внимания, из-за них вы не можете сосредоточиться на том, чем на самом деле хотели бы заняться. К тому же окружающие гораздо чаще, чем обычно, обращаются за помощью, и порой вы понимаете, что просто не в силах отказать. Все это утомляет, а порой и раздражает. Но если вы сохраните спокойствие, то заметите, что ситуация постепенно меняется к лучшему. Вторая половина дня открывает массу интересных возможностей. Она подходит и для начала новых дел, и для того, чтобы завершит старые. В обоих случаях важно не спешить: у вас достаточно времени для того, чтобы обдумать каждый свой шаг. Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 9 ноября 2019 для Львов Сегодня вас, возможно, будет постоянно клонить в сон. Однако звёзды рекомендуют взять себя в руки и преодолеть апатию. Внимательность сейчас очень нужна: день предоставит несколько интересных возможностей. Чтобы их заметить, придётся очень много слушать и замечать то, что происходит вокруг.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 9 ноября 2019 для Дев День складывается неплохо. Утром возможны какие-то напряженные моменты, но со временем влияние позитивных тенденций будет набирать силу. Можно планировать на этот день какие-то важные дела. Вы наверняка справитесь с ними, даже если никто не захочет помочь. А если союзники все же появятся, вы добьетесь того, что прежде считали невозможным. Вероятны неожиданные поездки. Многие Девы вдали от дома смогут завязать интересные знакомства или получат предложения о сотрудничестве. Старайтесь избегать переутомления во второй половине дня: сильные нагрузки могут спровоцировать обострения хронических заболеваний.

7 Весы (28 сентября – 24 октября) Гороскоп на 9 ноября 2019 для Весов Легкий, удачный день. Вы настроены оптимистично, не боитесь трудностей, охотно беретесь за новые дела. Во многом вам просто везет. Часто вы добиваетесь успеха потому, что оказались в нужное время в нужный момент. Кому-то это кажется ужасно несправедливым. Не исключено, что эти люди позавидуют вам, а со временем и попытаются навредить. Будьте внимательны. Близкие радуют хорошими новостями и приятными сюрпризами. Можно строить какие-то планы, касающиеся всех членов семьи. Вместе вы отлично проведете время, найдется дело, интересное для всех.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 9 ноября 2019 для Скорпионов День проходит довольно беспокойно. Едва вы на чем-то сосредоточились, как появляется причина отвлечься, окружающие чаще обычного обращаются с просьбами и вопросами, к тому же не всегда понятно, за что нужно браться в первую очередь, а что стоит отложить. Несмотря на это, вы не нервничаете и не сердитесь на окружающих, стараетесь сохранять спокойствие и принимаете взвешенные решения. Дел может быть много, но на усталость вы вряд ли будете жаловаться. Сил и энергии достаточно для того, чтобы совершать подвиги до самого вечера.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 9 ноября 2019 для Стрельцов Вы проявляете редкую целеустремленность, и сегодня это оказывается очень кстати. Дело в том, что обстоятельства не всегда складываются благоприятно, иногда приходится преодолеть преграды, чтобы достичь поставленных целей. Другие отступили бы, а вы не сдаетесь и отлично справляетесь. Возможны денежные поступления, а также сделки, которые вскоре принесут прибыль. Там, где дело касается финансов, вы можете положиться на интуицию. Необычные деловые предложения получат представители знака, в последнее время задумывавшиеся о том, чтобы сменить работу.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 9 ноября 2019 для Козерогов Удачно начало дня. Правда, сосредоточиться на чем-то одном у вас едва ли получится, куда вероятнее, что придется держать в голове тысячу мелких дел. Однако это не заставит вас упустить что-то из виду или совершить ошибки. Будет шанс узнать много нового; полученная информация вскоре пригодится. Вторая половина дня сложнее. Раздражают задержки в делах, а также то, что люди, обещавшие помощь, не торопятся держать слово. Лучше рассчитывать только на себя - это поможет избежать и иллюзий, и напрасной потери времени. Близким может потребоваться помощь; постарайтесь не отказывать.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 9 ноября 2019 для Водолеев В начале дня едва ли удастся избежать волнений. Это время, когда сохранять самообладание смогут только очень опытные и уверенные в себе Водолеи, не раз преодолевавшие трудности. К счастью, сложный период продлится недолго. Вторая половина дня обещает порадовать новыми возможностями и хорошими новостями. Это время будет особенно благоприятно с точки зрения личных отношений. Вы легко находите общий язык с людьми, которые вам дороги, всегда знаете, где стоит пойти на уступки, а где этого лучше не делать.