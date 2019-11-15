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Гороскоп на 16 ноября: Весам не стоит утруждать себя заботами и полное разочарование для Раков

Гороскоп на 16 ноября: Весам не стоит утруждать себя заботами и полное разочарование для Раков
19:24 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

16 ноября 2019 года можно ставить самые смелые эксперименты в любви. Не бойтесь порвать свой несчастливый союз, чтобы попробовать отношения с другим человеком.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 16 ноября 2019 для Овнов 

    Настолько же, насколько вы, желаете урегулировать некоторые недавно возникшие трудности в деловой жизни, положение планет говорит об обратном, настойчиво советуя Овнам отложить на сегодня все дела в сторону. В этот день велика вероятность втягивания Овнов в конфликт между двумя враждующими сторонами, перипетии которого могут поглотить вас целиком и полностью. В конце концов, в этот период у вас есть большой выбор других занятий, например, можно заняться решением домашних забот или просто провести время в ни к чему не обязывающей беседе за чашкой чая с кем-либо из близких знакомых.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 16 ноября 2019 для Тельцов 

    Более чем просто благоприятный день для Тельцов, в дни с таким подходящим расположением небесных сфер в вашем гороскопе можно ожидать чего угодно, но только не проблем. Возможно, кто-то из близкого окружения удивит вас спонтанным выражением нежных чувств или, например, неожиданно предложит свои услуги в поддержку одного из ваших проектов. Главное для Тельцов не забывать поблагодарить за оказанные им знаки внимания, в конце концов, вежливость — это все, что от вас потребуется сегодня.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 16 ноября 2019 для Близнецов 

    Этот день для Близнецов пройдет более чем в спокойной манере. Сегодня Близнецам не стоит ожидать каких-либо недоразумений или неприятностей, а любые действия с вашей стороны, так или иначе, будут направлены на пользу. Однако, несмотря на благосклонность со стороны небес, сегодня не лучший день для принятия важных решений или излишнего проявления активности в делах.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 16 ноября 2019 для Раков

    Сегодня пустые разговоры и хождения вокруг да около основных тем будут наиболее характерны для Раков, что же касается привлечения на свою сторону единомышленников то, в этой области Раков ждет полное разочарование. Вероятно, в последнее время вы слишком много рассчитывали на помощь близких людей, а в действительности оказалось, что у каждого есть свои планы на этот день, которые каждый считает самыми важными и требующими безотлагательного решения именно сегодня.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 16 ноября 2019 для Львов   

    В этот день окружающие с большой охотой последует за вами, так что, главное для Львов знать, куда они направляются. Ваше доверие и власть над умами людей были заслуженны благодаря терпению и упорству, и если в вашей душе не потеряна направляющая искорка, и вы прекрасно представляете цель, к которой нужно стремиться, объединив все усилия, то ни что не сможет стать на вашем пути к достижению желаемого результата.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 16 ноября 2019 для Дев  

    Будь то деловые или личные взаимоотношения, Девы и без стороннего совета прекрасно понимают, что эти связи давно переросли сами себя, они требуют обновления и избавления от старых догм несоответствующих реалиям настоящего момента. Не бойтесь перемен, они принесут с собой новые ощущения. Начните с чистого листа новую страницу в своей жизни, в конце концов, чтобы открыть одну дверь чаще всего приходится закрыть другую.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 16 ноября 2019 для Весов 

    Сегодняшний день, может порадовать Весов весьма благоприятным развитием событий касающихся бизнеса либо управления совместным имуществом. К тому же, обстоятельства складываются так, что вам не придется утруждать себя заботами. Как только вы придете к тому, что нужно произвести ту или иную последовательность действий для успешного течения дел, как судьба тут же подкинет вам сюрприз в виде близкого человека или делового партнера, который к вашему удивлению уже позаботился о только что задуманных вами хлопотах.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 16 ноября 2019 для Скорпионов 

    Одна из идей выдвинутая вами накануне даже на половину не так плоха, как показалась вашему близкому окружению, просто для ее нормального восприятия потребовалось немного больше времени. Скорпионам следует продолжать движение в выбранном направлении, а при необходимости повторить свои намерения коллегам, друзьям или партнерам, дабы они почувствовали изящность вашего предложения. К тому же, такие действия избавят Скорпионов от обвинений в излишней самостоятельности при ведении дел.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 16 ноября 2019 для Стрельцов 

    Сегодня Стрельцам настоятельно рекомендуется использовать все связи, знакомства и помощь соратников по достижению успеха в делах, особенно, подразумевающих совместные коллективные усилия. Так или иначе, повышенная энергетика этого дня, позволит Стрельцам с точностью прорицателя, определять человека необходимого для выполнения намеченной задачи. Вообще, по всем показателям сегодняшний день для Стрельцов очень благоприятный, но, как известно, под лежачий камень вода не течет — действуйте.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 16 ноября 2019 для Козерогов

    Даже если только кажется, что предлагаемое вам сегодня новое предприятие или инвестиции в бизнес, ровно, как и совместный, с близким человеком проект, не стоят потраченных усилий — смело сделайте шаг назад и обдумайте все еще раз, а еще лучше отложите принятие решения до завтрашнего дня. Даже если ваши подозрения не рассеются со временем, вы все равно сумеете найти достойное применение своим силам и средствам.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 16 ноября 2019 для Водолеев 

    Успех вполне достижим, так что, если сегодня повстречается на пути препятствие, постарайтесь не дать ему возможности сбить вас с выбранного направления на обочину жизни. Главное для Водолеев в этот день, с не слишком благоприятным расположением планет, предвещающих большую вероятность недопонимания в отношениях, убедиться еще раз в том, что окружающие достаточно четко представляют масштабы ваших планов и собственные задачи в них.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 16 ноября 2019 для Рыб

    Даже если вы предпочитаете дать понять имеющим отношение к конкретному вопросу людям ваше истинное мнение относительно их предложений и идей, то ничего хорошего в этот день из вашего самовыражения не выйдет. Более того, сегодня Рыбам вообще желательно не высовывать свою голову из общей массы народа. На этот раз, дела будут идти гораздо лучше, если вы заранее подготовитесь сдержать свою импульсивность и не станете поддаваться возможным перепадам в настроении.

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