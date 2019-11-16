Гороскоп на 16 ноября: Близнецам повезет в бизнесе, а Водолеям - в личной жизни

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 16 ноября 2019 для Овнов Не стоит брать на себя слишком много. Остановитесь, посмотрите вокруг себя, приглядитесь к тем, кто вас окружает. Не исключено, что в вашем окружении есть люди, от которых не стоит ждать ничего хорошего. Постарайтесь постепенно от них отойти.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 16 ноября 2019 для Тельцов Постарайтесь в этот день избегать публичной демонстрации собственной личной жизни. Пусть все мелкие бытовые неурядицы и разногласия останутся непосредственно между вами и вашим партнером. Не пытайтесь оказаться в центре внимания. Любая проявленная инициатива может повлечь за собой не самые приятные последствия.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 16 ноября 2019 для Близнецов Возрастает поддержка сотрудников и партнеров. Вполне возможно, что сегодня именно ваш день, потому что звезды сулят похвалу от начальства. Вы ощутите прилив смелости, активности и хорошего настроения. Все это сыграет вам на руку при решении деловых проблем.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 16 ноября 2019 для Раков Сократите физическую нагрузку - интеллектуальный труд принесёт гораздо больше пользы. Ищите единомышленников - сегодняшний день благоприятен для новых знакомств и важных встреч.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 16 ноября 2019 для Львов Звезды рекомендуют вам быть очень осторожным в этот день, поскольку велика вероятность того, что кто-то из ближайшего окружения ищет повода подставить или задеть вас. Внимательно осмотритесь по сторонам и постарайтесь не делиться ни с кем своими личными секретами. Проведите день среди родных и близких.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 16 ноября 2019 для Дев Не торопите сегодня события: пусть идут как идут, неторопливо и своей чередой. В противном случае, вам придется работать их пастухом, причем совершенно бесплатно, что вряд ли для вас будет интересно и полезно. Постарайтесь остаться сторонним наблюдателем.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 16 ноября 2019 для Весов Самовыражение сейчас является главным приоритетом, но вы можете увлечься, тщеславием и позёрством настолько, что забудете об окружающих и о важности их поддержки. Важен баланс между вашим личным самовыражением и тем, что другие хотят сказать о себе лично.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 16 ноября 2019 для Скорпионов День будет пестрить самыми разнообразными событиями. Попробуйте привнести в собственную жизнь немного разнообразия. Пусть это будет новое увлечение или хобби. Пройдитесь по магазинам, погуляйте с друзьями. Любая активная деятельность в этот день пройдет на ура. Вечер посвятите отдыху и развлечениям.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 16 ноября 2019 для Стрельцов Деятельность созидательного характера нынче успешной не будет. Пусть люди примут вас сегодня таким, как вы есть, и пусть им будет хуже, если они этого делать не желают. Не пытайтесь изменить в себе что-то лишь потому, что эта черта у кого-то вызвала неудовольствие.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 16 ноября 2019 для Козерогов Можете на сегодня ничего не планировать. Судьба все решит за вас, и скорее всего, уже днём вы незапланировано окажетесь где-то далеко от дома, решая финансовые вопросы.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 16 ноября 2019 для Водолеев Не стоит винить и упрекать себя за прошлые ошибки. Звезды приготовили для вас отличное будущее, поэтому расслабьтесь и получайте удовольствие. В этот день хорошо будут удаваться любые решения, касающиеся личной жизни. Постарайтесь выкроить немного времени для общения с родственниками и близкими друзьями.