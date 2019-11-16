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Суббота, 16.11.2019
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Гороскоп на 16 ноября: Близнецам повезет в бизнесе, а Водолеям - в личной жизни

Гороскоп на 16 ноября: Близнецам повезет в бизнесе, а Водолеям - в личной жизни
07:27 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Эта суббота обещает пройти довольно курьезно. Есть вероятность стать "жертвой" чьих-то шуток и розыгрышей, либо получить необычный презент.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 16 ноября 2019 для Овнов 

    Не стоит брать на себя слишком много. Остановитесь, посмотрите вокруг себя, приглядитесь к тем, кто вас окружает. Не исключено, что в вашем окружении есть люди, от которых не стоит ждать ничего хорошего. Постарайтесь постепенно от них отойти.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 16 ноября 2019 для Тельцов 

    Постарайтесь в этот день избегать публичной демонстрации собственной личной жизни. Пусть все мелкие бытовые неурядицы и разногласия останутся непосредственно между вами и вашим партнером. Не пытайтесь оказаться в центре внимания. Любая проявленная инициатива может повлечь за собой не самые приятные последствия.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 16 ноября 2019 для Близнецов 

    Возрастает поддержка сотрудников и партнеров. Вполне возможно, что сегодня именно ваш день, потому что звезды сулят похвалу от начальства. Вы ощутите прилив смелости, активности и хорошего настроения. Все это сыграет вам на руку при решении деловых проблем.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 16 ноября 2019 для Раков

    Сократите физическую нагрузку - интеллектуальный труд принесёт гораздо больше пользы. Ищите единомышленников - сегодняшний день благоприятен для новых знакомств и важных встреч.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 16 ноября 2019 для Львов   

    Звезды рекомендуют вам быть очень осторожным в этот день, поскольку велика вероятность того, что кто-то из ближайшего окружения ищет повода подставить или задеть вас. Внимательно осмотритесь по сторонам и постарайтесь не делиться ни с кем своими личными секретами. Проведите день среди родных и близких.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 16 ноября 2019 для Дев  

    Не торопите сегодня события: пусть идут как идут, неторопливо и своей чередой. В противном случае, вам придется работать их пастухом, причем совершенно бесплатно, что вряд ли для вас будет интересно и полезно. Постарайтесь остаться сторонним наблюдателем.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 16 ноября 2019 для Весов 

    Самовыражение сейчас является главным приоритетом, но вы можете увлечься, тщеславием и позёрством настолько, что забудете об окружающих и о важности их поддержки. Важен баланс между вашим личным самовыражением и тем, что другие хотят сказать о себе лично.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 16 ноября 2019 для Скорпионов 

    День будет пестрить самыми разнообразными событиями. Попробуйте привнести в собственную жизнь немного разнообразия. Пусть это будет новое увлечение или хобби. Пройдитесь по магазинам, погуляйте с друзьями. Любая активная деятельность в этот день пройдет на ура. Вечер посвятите отдыху и развлечениям.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 16 ноября 2019 для Стрельцов 

    Деятельность созидательного характера нынче успешной не будет. Пусть люди примут вас сегодня таким, как вы есть, и пусть им будет хуже, если они этого делать не желают. Не пытайтесь изменить в себе что-то лишь потому, что эта черта у кого-то вызвала неудовольствие.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 16 ноября 2019 для Козерогов

    Можете на сегодня ничего не планировать. Судьба все решит за вас, и скорее всего, уже днём вы незапланировано окажетесь где-то далеко от дома, решая финансовые вопросы.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 16 ноября 2019 для Водолеев 

    Не стоит винить и упрекать себя за прошлые ошибки. Звезды приготовили для вас отличное будущее, поэтому расслабьтесь и получайте удовольствие. В этот день хорошо будут удаваться любые решения, касающиеся личной жизни. Постарайтесь выкроить немного времени для общения с родственниками и близкими друзьями.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 16 ноября 2019 для Рыб

    Сегодня вы сможете, если захотите привлечь внимание максимального количества людей. Правда, это не значит, что они тут же проникнутся к вам глубокой симпатией, но некоторый толк можно извлечь и из этого.

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