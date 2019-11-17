Гороскоп на 17 ноября: Львам рекомендуется выйти из зоны комфорта, а Козерогам сегодня сопутствует удача

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 17 ноября 2019 для Овнов Вам будет очень сложно сдерживать себя перед другими. Хорошо, что у вас есть люди, которым можно открыться. Не ждите, пока кто-то спросит о ваших переживаниях. Поделитесь своими чувствами с теми, кто выслушает и поможет.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 17 ноября 2019 для Тельцов Окружающие будут нуждаться в вашей помощи, о чем незамедлительно вам сообщат. Наберитесь терпения и сил, чтобы не поддаться раздражению. Дел у вас будет много. Отказывать близким друзьям и родным в поддержке не стоит, поскольку в скором времени все это окупится вам сторицей. Вечер – прекрасное время, чтобы заняться личными заботами.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 17 ноября 2019 для Близнецов Удачный день по всем параметрам. Звезды говорят о том, что за что бы вы ни брались – все получится: удачными будут переговоры, продуктивно пройдут командировки, а задуманное легко осуществится. Так что используйте свой шанс – сегодня можно много успеть, и оно принесет свои плоды.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 17 ноября 2019 для Раков Тренируйтесь в убеждении людей и привлечении их на свою сторону. Хорошенько запаситесь нравоучительными примерами из истории новейшей и древней, а также различных мифологий и народных сказаний.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 17 ноября 2019 для Львов В этот день у вас появится отличная возможность продемонстрировать свой творческий потенциал. Неплохо бы разнообразить свой привычный образ жизни и попробовать заняться чем-то новым. И, конечно, что бы вы ни задумали, не забывайте учитывать интересы других людей. Любые конфликты в этот день строго противопоказаны.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 17 ноября 2019 для Дев Постарайтесь принять необходимые меры для того, чтобы выходной день посвятить именно отдыху, а не чему бы то ни было еще. Это окажется задачей не из простых, однако вы с ней справитесь, если захотите этого, разумеется. А вам стоит захотеть. Крайне рекомендуется.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 17 ноября 2019 для Весов Все что происходит только для того, чтобы показать вам, что если хотите, чтобы что-то было сделано правильно, иногда нужно делать все самому. Вы можете ощутить приятное волнение, поскольку грядет масса интересйых небольших проектов.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 17 ноября 2019 для Скорпионов Вам стоит несколько абстрагироваться от окружающих событий и сосредоточить все свое внимание на собственных планах. Постарайтесь привести в порядок мысли и избегайте постороннего воздействия на вашу личную жизнь. Во второй половине дня вам будет сложно расслабиться, если вы не сможете остаться в одиночестве.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 17 ноября 2019 для Стрельцов Сегодняшние события должны сыграть вам на руку, надо только сообразить, как свое преимущество использовать. Но не тратьте на раздумья слишком много времени - ситуация слишком быстро меняется.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 17 ноября 2019 для Козерогов Чем бы вы ни занимались сегодня, вам будет сопутствовать удача. Секрет кроется в вашем воображении, чем более разноцветны ваши мечты, тем лучше вы будете себя чувствовать в реальном мире.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 17 ноября 2019 для Водолеев Вы будете не в силах повлиять на решения окружающих, так что не стоит даже и пытаться. Любое давление в ответ повлечет агрессию и раздражение. В конфликты вступать категорически не рекомендуется, поскольку в этот день выйти сухим из воды не удастся. Хорошей идеей будет на некоторое время затаиться и понаблюдать за ситуацией со стороны.