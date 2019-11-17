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Воскресенье, 17.11.2019
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Гороскоп на 17 ноября: Львам рекомендуется выйти из зоны комфорта, а Козерогам сегодня сопутствует удача

Гороскоп на 17 ноября: Львам рекомендуется выйти из зоны комфорта, а Козерогам сегодня сопутствует удача
07:21 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Остерегайтесь необдуманных фраз в диалогах с каждым из собеседников. Рекомендуется уделить время себе.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 17 ноября 2019 для Овнов 

    Вам будет очень сложно сдерживать себя перед другими. Хорошо, что у вас есть люди, которым можно открыться. Не ждите, пока кто-то спросит о ваших переживаниях. Поделитесь своими чувствами с теми, кто выслушает и поможет.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 17 ноября 2019 для Тельцов 

    Окружающие будут нуждаться в вашей помощи, о чем незамедлительно вам сообщат. Наберитесь терпения и сил, чтобы не поддаться раздражению. Дел у вас будет много. Отказывать близким друзьям и родным в поддержке не стоит, поскольку в скором времени все это окупится вам сторицей. Вечер – прекрасное время, чтобы заняться личными заботами.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 17 ноября 2019 для Близнецов 

    Удачный день по всем параметрам. Звезды говорят о том, что за что бы вы ни брались – все получится: удачными будут переговоры, продуктивно пройдут командировки, а задуманное легко осуществится. Так что используйте свой шанс – сегодня можно много успеть, и оно принесет свои плоды.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 17 ноября 2019 для Раков

    Тренируйтесь в убеждении людей и привлечении их на свою сторону. Хорошенько запаситесь нравоучительными примерами из истории новейшей и древней, а также различных мифологий и народных сказаний.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 17 ноября 2019 для Львов   

    В этот день у вас появится отличная возможность продемонстрировать свой творческий потенциал. Неплохо бы разнообразить свой привычный образ жизни и попробовать заняться чем-то новым. И, конечно, что бы вы ни задумали, не забывайте учитывать интересы других людей. Любые конфликты в этот день строго противопоказаны.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 17 ноября 2019 для Дев  

    Постарайтесь принять необходимые меры для того, чтобы выходной день посвятить именно отдыху, а не чему бы то ни было еще. Это окажется задачей не из простых, однако вы с ней справитесь, если захотите этого, разумеется. А вам стоит захотеть. Крайне рекомендуется.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 17 ноября 2019 для Весов 

    Все что происходит только для того, чтобы показать вам, что если хотите, чтобы что-то было сделано правильно, иногда нужно делать все самому. Вы можете ощутить приятное волнение, поскольку грядет масса интересйых небольших проектов.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 17 ноября 2019 для Скорпионов 

    Вам стоит несколько абстрагироваться от окружающих событий и сосредоточить все свое внимание на собственных планах. Постарайтесь привести в порядок мысли и избегайте постороннего воздействия на вашу личную жизнь. Во второй половине дня вам будет сложно расслабиться, если вы не сможете остаться в одиночестве.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 17 ноября 2019 для Стрельцов 

    Сегодняшние события должны сыграть вам на руку, надо только сообразить, как свое преимущество использовать. Но не тратьте на раздумья слишком много времени - ситуация слишком быстро меняется.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 17 ноября 2019 для Козерогов

    Чем бы вы ни занимались сегодня, вам будет сопутствовать удача. Секрет кроется в вашем воображении, чем более разноцветны ваши мечты, тем лучше вы будете себя чувствовать в реальном мире.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 17 ноября 2019 для Водолеев 

    Вы будете не в силах повлиять на решения окружающих, так что не стоит даже и пытаться. Любое давление в ответ повлечет агрессию и раздражение. В конфликты вступать категорически не рекомендуется, поскольку в этот день выйти сухим из воды не удастся. Хорошей идеей будет на некоторое время затаиться и понаблюдать за ситуацией со стороны.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 17 ноября 2019 для Рыб

    Сегодня вам, похоже, придется выслушать о себе нечто малоприятное. Скорее всего, сказано это будет не в глаза, но менее обидными слова от этого не станут. Что ж - примите к сведению, если сочтете нужным, попробуйте скорректировать свое поведение.

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