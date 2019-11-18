Гороскоп на 19 ноября: Весам не стоит строить иллюзий, а Скорпионам нужно побыть наедине с собой

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 18 ноября 2019 для Овнов
Завтра вы поймете, что характер у вас просто золотой! В смысле - драгоценный. В смысле - очень дорогой. То есть, что бы вы, наконец-то стали милой и покладистой, вашей второй половинке надо очень много заплатить. Как минимум, прикупить еще одну горностаевую шубку!
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 18 ноября 2019 для Тельцов
Не придавайте слишком большого значения тому, что подумают окружающие о ваших поступках. Постарайтесь не идти на поводу у обстоятельств и наметьте для себя четкий план действий. Возможно, вам будет достаточно сложно сосредоточиться на каком-либо занятии в этот день, так что ответственности лучше на себя не брать.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 18 ноября 2019 для Близнецов
Не используйте завтра повышенные тоны своего голоса. Во-первых, это вредно для голосовых связок, а во-вторых, тот человек, на которого вы собираетесь наорать, вовсе того не заслуживает.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 18 ноября 2019 для Раков
Уже когда вам начнет казаться, что ситуация полностью выходит из-под вашего контроля, вам на помощь придет знающий человек, который поможет вам уладить все возникшие вопросы и трудности. Это ещё раз докажет вам, что ни при каких обстоятельствах не надо падать духом.
Лев (24 июля – 27 августа)
Гороскоп на 18 ноября 2019 для Львов
Не самое приятное время для решения каких-либо финансовых вопросов. Попробуйте обратить свое пристальное внимание на более простые повседневные занятия. В этот день хорошо бы заняться домашними делами. Небольшая уборка, поход за продуктами и приготовление вкусного ужина помогут приятно провести время и расслабиться.
Дева (27 августа – 29 сентября)
Гороскоп на 18 ноября 2019 для Дев
Чем меньше вы будете думать о себе завтра, тем легче пройдет этот день. Угодить другим, как ни странно, проще, чем себе самому, а зачем же портить себе настроение, мучаясь этой проблемой? Пусть вам угождают другие.
Весы (29 сентября – 24 октября)
Гороскоп на 18 ноября 2019 для Весов
Не позволяйте другим вашим сослуживцам процветать за ваш счет, смотрите на мир реально, а не через розовые очки. Завтра также поступит очень выгодное предложение для вашей фирмы, над которым вам придется хорошо потрудиться, зато результат превзойдет ваши ожидания.
Скорпион (29 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 18 ноября 2019 для Скорпионов
Любая активная деятельность и проявление инициативы в этот день приведет к совершенно противоположному результату по отношению к ожидаемому. Не стоит рассчитывать на собственное везение. Самым лучшим решением в это время будет побыть несколько в стороне от любых событий. Вечер лучше провести уединенно.
Стрелец (24 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 18 ноября 2019 для Стрельцов
Завтра вам следует быть как можно более дружелюбным, открытым и улыбчивым с коллегами и не только. Главное, делайте это искренне, так вы сумеете не замечать мелких разногласий, которые так отравляли вам жизнь в последнее время. А потом вы и сами увидите, что и люди улыбнутся вам в ответ.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 18 ноября 2019 для Козерогов
Признание в той или иной степени требуется всем, посему не стоит скупиться на похвалы людям, которые имеют счастье работать с вами, даже если они их не слишком-то заслужили.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 18 ноября 2019 для Водолеев
День благоприятен для любых новых начинаний. Хорошенько подумайте, чего именно вы хотите добиться в самое ближайшее время. Звезды предоставляют вам возможность кардинально повлиять на собственную жизнь. Не бойтесь использовать обстоятельства. Окружающие с радостью окажут посильную помощь и поддержку в любой непростой ситуации.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 18 ноября 2019 для Рыб
Сослуживцы завтра отметят вас как профессионала, сочетающего терпение и работоспособность, и такая похвала, безусловно, вам очень польстит. Вероятны заключения выгодных контрактов, творческие озарения и неожиданная влюбленность, которая вдохновит вас на экстравагантные поступки.