Гороскоп на 20 ноября: положительные изменения у Дев и нестабильный день у Стрельцов

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 20 ноября 2019 для Овнов Текущее положение планет как нельзя более благоприятно для Овнов, день обещает быть ровным и положительным. По крайней мере, до тех пор, пока некая неведомая сила не заставит вас поступать иррациональным образом разбазаривая собственные ресурсы направо и налево, в этом случае Овны будут более чем предрасположены, сказать или сделать нечто такое, что обязательно, оставит у них в памяти печальный и неизгладимый поступок.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 20 ноября 2019 для Тельцов Если в этот день у Тельцов возникнут даже малейшие подозрения на сомнительность планируемых операций касательно финансовых или деловых договоренностей, то, скорее всего, эти подозрения не беспочвенны. Деловая сфера Тельцов в этот день потребует от них наибольшей концентрации внимания, поскольку дальнейшие события будут зависеть от ваших сегодняшних решений, а их успех от вашего внимания к деталям.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 20 ноября 2019 для Близнецов Если на этот день у вас запланировано некое мероприятие или договоренность, то постарайтесь, как можно безболезненно избавиться сегодня от всех обязательств, поскольку лишние заботы будут только сбивать с правильного маршрута. Тем или иным путем сегодняшний день предоставит в помощь вашим проектам попутный ветер, Близнецам стоит воспользоваться таким щедрым подарком судьбы, наполнить свои паруса и устремиться вперед навстречу новым свершениям.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 20 ноября 2019 для Раков Если только есть такая возможность или вариант, воспользовавшись которым Раки могут переложить свои обязанности по принятию решений на другого человека, вам нужно непременно воспользоваться этим, отложив свою активность как минимум на сутки. Сегодня у Раков слишком мало необходимой информации чтобы полноценно просчитать дальнейшие действия, к тому же, положение планет таково, что многое для Раков преподносящееся как данность, на самом деле может быть ловушкой расставленной их соперниками.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 20 ноября 2019 для Львов Любые сомнительные, по мнению Львов, события, действия или высказывания должны быть непременно взяты на заметку, но самим Львам стоит придержать коней и не торопиться реагировать даже на самые шокирующие ситуации. В любом случае, на данный момент, у вас нет ни подозреваемого, ни места преступления, нет даже четких доказательств того, что виденное вами является замыслом некоего преступного ума. Воспользуйтесь отпущенным временем для изучения окружающих и сопоставления фактов на предмет скрытых мотивов, а принятие решения оставьте для другого дня.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 20 ноября 2019 для Дев Если сложившееся положение дел в этот день не будет следовать в правильном направлении, как предполагали вы ранее, это еще не повод для возможно развития худшего сценария в событиях. В скором времени Девы могут обнаружить деловое предложение или другую возможность, что обещает, более чем серьезное, удовлетворение ваших амбиций. Началом к позитивным изменениям могут послужить как незначительные события, так и события глобального для Дев масштаба, например — переезд в другой регион, но главное то, что вам требуется доверять своим чувствам и с началом самих изменений вы сможете понять правильность выбранного решения.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 20 ноября 2019 для Весов Попытка объяснения противоположной стороне того, что вас можно убедить или диктовать вам условия, с которыми вы в корне не согласны, и что такие действия не будут иметь эффекта над вами, скорее всего, принесет больше проблем, чем оно того стоит. На сегодняшний момент, для Весов гораздо проще выслушать своих партнеров, и с милой улыбкой на устах дать свое одобрение, но не согласие, сославшись на то, что выдвинутая идея хоть и хороша, но требует дальнейшей проработки. Таким образом, вы, по крайней мере, сбережете себе нервы и сэкономите некоторое время, которое так или иначе придется потратить на принятие решения.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 20 ноября 2019 для Скорпионов Звездная обстановка сегодняшнего дня сообщает о надвигающихся фундаментальных изменениях в жизни Скорпионов, и в общих словах говорит о том, что время застоя для вас кончилось, а оставаться на одном месте не получится, тем более, что ваше окружение давно находится в активном движении. Уже к концу дня Скорпионы обретут уверенность в своих силах, начав поступательные движения к правильно определенной цели.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 20 ноября 2019 для Стрельцов Нестабильный, двойственный день, он будет намного лучше, если вы сможете заранее его спланировать. В этот день не рекомендуются перестановки в доме, начало новых дел, смена места работы или проживания. Постарайтесь избегать сегодня проявления негативных эмоций и агрессии, пусть в вашей душе царит покой и равновесие. Сам день лучше всего провести в кругу родственников или близких друзей. Уделите по возможности внимание своему здоровью, вечерняя пешая прогулка или несложные физические упражнения будут как раз кстати.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 20 ноября 2019 для Козерогов В этот день, возможно, Козероги получат заманчивое деловое предложение, однако перед тем как согласиться, постарайтесь хорошенько все обдумать, скорее всего, впоследствии оно окажется не настолько выгодным, как могло показаться вначале. Несмотря на благоприятную для Козерогов расстановку небесных сил сегодня не исключены досадные неприятности на деловом поприще, размолвки с начальством и внутри коллектива. Проявите осмотрительность и контролируйте свои эмоции, в этот день, неосторожно сказанное слово может иметь в дальнейшем весьма неприятные последствия, а любая незначительная ссора способна превратиться в серьезный скандал.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 20 ноября 2019 для Водолеев Начало этого дня крайне неблагоприятно в финансовом отношении. Попытайтесь быть сегодня сдержанными, не теряйте голову и не пускайтесь в авантюры при получении заманчивых предложений и сторонитесь денежных операций связанных с риском. Ведите себя в этот день хладнокровно, конечно, ваша предприимчивость и упорство могут подтолкнуть вас на ускорение событий, однако, дабы не навлечь на себя беды, сохраняйте самообладание. Вторая половина суток пройдет в гармонии и душевном равновесии, сторонитесь агрессивно настроенных людей, избегайте участия в спорах, все, что вам сегодня нужно, это сохранить в своей душе комфорт и спокойствие.