Гороскоп на 24 ноября: Раки проведут день в общении, а Скорпионы могут заскучать

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Воскресенье, 24.11.2019
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07:15 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2019 года, для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для неторопливых действий. Важно уделить достаточно времени вопросам здоровья.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 24 ноября 2019 для Овнов 

    День благоприятный во многих отношениях. Если хотите этот день сделать незабываемым, инициативу придется брать в свои руки. Идет удачное время для покупок. Кроме того, нужно больше времени уделять своему здоровью и физической форме.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 23 ноября 2019 для Тельцов 

    Этот день не самый удачный для вас. Могут возникнуть различные конфликты, споры и разногласия. Остерегайтесь коварства и обмана. А со своей стороны не допускайте насилия, пусть даже в словесной форме. Ваша сила — в умении убеждать, а не стучать кулаком по столу.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 24 ноября 2019 для Близнецов 

    Не оставляйте без внимания ближнего своего, присмотритесь, может как раз сейчас он нуждается в моральной поддержке. Но вы действуйте, как всегда, по-своему. Не надо душевных бесед.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 24 ноября 2019 для Раков

    Сегодня вам вовсе не стоит надеяться на то, что немилость вашего начальника обойдет вас стороной. К сожалению, вам придется испытать на себе все ее положительные и отрицательные черты. Впрочем, может случиться так, что на работе он и вовсе не появится. Для вас это бы было оптимальным вариантом.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 24 ноября 2019 для Львов   

    День обещает быть хорошим. Нынче в жизни Львов все располагает к любви. Но учтите, что на этом нелегком пути вам выпадет немало испытаний, в том числе и весьма своеобразных. Будьте к ним готовы и не творите глупостей.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 24 ноября 2019 для Дев  

    Этот день поставит перед вами довольно трудные задачи в области личной жизни, и никто не сможет их решить за вас или вместо вас. Ваш любимый человек будет тем более не помощником вам в этом вопросе, поэтому звезды рекомендуют ни на кого не рассчитывать, а быстро сделать все самому, благо это в ваших силах.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 24 ноября 2019 для Весов 

    Вы, как никогда, нуждаетесь в поддержке и понимании. А помочь вам сейчас смогут либо ваши близкие, либо вы сами! Главное — найти ту золотую середину, которая не позволит вам ударяться из крайности в крайность, то, ссорясь с коллегами и родными, то усиленно пытаясь добиться их расположения.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 24 ноября 2019 для Скорпионов 

    Сегодня вам следует действовать с особой осторожностью, дабы, вызвавшись помочь кому-то, не переступить некоторой грани, и не взвалить на себя ответственность за этого человека и его поступки.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 24 ноября 2019 для Стрельцов 

    Ваша меткость будет выше в несколько раз. Чтобы убедиться в этом, можете отправиться в тир или хотя бы расстрелять помидорами из-за угла кого-нибудь из ваших обидчиков.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 24 ноября 2019 для Козерогов

    Сегодня у Козерогов будет возможность для того, чтобы расслабиться и отдохнуть вместе со своим любимым человеком. Причем отдых должен быть не только физическим, но и моральным!

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 24 ноября 2019 для Водолеев 

    Возможно, в последнее время у Водолеев и их партнера были сложные дни, когда им было трудно понять друг друга. Сегодня у Водолеев есть шанс изменить ситуацию, проведя время вместе и не скрывая своих нежных чувств. Это может оказаться прекрасным ключом к решению целого ряда проблем.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 24 ноября 2019 для Рыб

    Сегодня вам не следует распыляться ни в чем, даже в пище. Лучше скушать «больше» чего-то одного, нежели попробовать массу блюд, отщипывая от всего понемногу.

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