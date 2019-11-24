Гороскоп на 24 ноября: Раки проведут день в общении, а Скорпионы могут заскучать

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 24 ноября 2019 для Овнов День благоприятный во многих отношениях. Если хотите этот день сделать незабываемым, инициативу придется брать в свои руки. Идет удачное время для покупок. Кроме того, нужно больше времени уделять своему здоровью и физической форме.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 23 ноября 2019 для Тельцов Этот день не самый удачный для вас. Могут возникнуть различные конфликты, споры и разногласия. Остерегайтесь коварства и обмана. А со своей стороны не допускайте насилия, пусть даже в словесной форме. Ваша сила — в умении убеждать, а не стучать кулаком по столу.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 24 ноября 2019 для Близнецов Не оставляйте без внимания ближнего своего, присмотритесь, может как раз сейчас он нуждается в моральной поддержке. Но вы действуйте, как всегда, по-своему. Не надо душевных бесед.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 24 ноября 2019 для Раков Сегодня вам вовсе не стоит надеяться на то, что немилость вашего начальника обойдет вас стороной. К сожалению, вам придется испытать на себе все ее положительные и отрицательные черты. Впрочем, может случиться так, что на работе он и вовсе не появится. Для вас это бы было оптимальным вариантом.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 24 ноября 2019 для Львов День обещает быть хорошим. Нынче в жизни Львов все располагает к любви. Но учтите, что на этом нелегком пути вам выпадет немало испытаний, в том числе и весьма своеобразных. Будьте к ним готовы и не творите глупостей.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 24 ноября 2019 для Дев Этот день поставит перед вами довольно трудные задачи в области личной жизни, и никто не сможет их решить за вас или вместо вас. Ваш любимый человек будет тем более не помощником вам в этом вопросе, поэтому звезды рекомендуют ни на кого не рассчитывать, а быстро сделать все самому, благо это в ваших силах.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 24 ноября 2019 для Весов Вы, как никогда, нуждаетесь в поддержке и понимании. А помочь вам сейчас смогут либо ваши близкие, либо вы сами! Главное — найти ту золотую середину, которая не позволит вам ударяться из крайности в крайность, то, ссорясь с коллегами и родными, то усиленно пытаясь добиться их расположения.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 24 ноября 2019 для Скорпионов Сегодня вам следует действовать с особой осторожностью, дабы, вызвавшись помочь кому-то, не переступить некоторой грани, и не взвалить на себя ответственность за этого человека и его поступки.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 24 ноября 2019 для Стрельцов Ваша меткость будет выше в несколько раз. Чтобы убедиться в этом, можете отправиться в тир или хотя бы расстрелять помидорами из-за угла кого-нибудь из ваших обидчиков.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 24 ноября 2019 для Козерогов Сегодня у Козерогов будет возможность для того, чтобы расслабиться и отдохнуть вместе со своим любимым человеком. Причем отдых должен быть не только физическим, но и моральным!

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 24 ноября 2019 для Водолеев Возможно, в последнее время у Водолеев и их партнера были сложные дни, когда им было трудно понять друг друга. Сегодня у Водолеев есть шанс изменить ситуацию, проведя время вместе и не скрывая своих нежных чувств. Это может оказаться прекрасным ключом к решению целого ряда проблем.