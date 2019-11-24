Гороскоп на 25 ноября: Девам стоит быть осторожным за рулем и перемены у Козерогов

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 25 ноября 2019 для Овнов Сегодня вероятна путаница в денежных делах, будьте аккуратны и внимательны в обращении с финансами и документами. Если случится попасть в трудную ситуацию, постарайтесь решить проблему самостоятельно. Вечер рекомендуется начать с приятного романтического свидания, если вас еще не пригласили, сделайте это сами. Забавное приключение, скорее всего, приведет к неожиданным последствиям. А случайное знакомство, в этот день, может перерасти в нечто гораздо большее.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 25 ноября 2019 для Тельцов Не исключено, что в этот день Тельцы столкнутся с трудностями, но они лишь раззадорят вас и усилят желание добиться успеха. Не вникайте в проблемы коллег, многие из них пусты и надуманны, а вы только потеряете свое время. У вас есть полное право выплеснуть сегодня эмоции, иной раз это просто необходимо. Не копите раздражение в себе, вы ведь не из железа. Конечно, окружающие, может быть, и обидятся, зато после этого проявят понимание.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 25 ноября 2019 для Близнецов Близнецам представится прекрасная возможность получить прибыль, однако вместе с этим могут испортиться взаимоотношения с проверенными временем партнерами. Если вопрос будет стоять именно так, лучше отказаться от денег и сохранить свое лицо. Итоги встреч с деловыми партнерами и активная деятельность на рабочем месте станут залогом доброго отношения к вам со стороны руководства. Однако успех, достигнутый в сегодняшний день на трудовом поприще, по своим масштабам, будет уступать негативным эмоциям, возникнувшим из-за разногласий с любимым человеком.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 25 ноября 2019 для Раков В сегодняшний день следует проявлять осмотрительность и осторожность, как в словах, так и в делах, вероятно, активизируются ваши тайные враги и завистники. Много сил и времени предстоит потратить на решение мелких вопросов и на заботы, связанные с ведением домашнего хозяйства. Если у вас появился новый поклонник или поклонница, и вы желаете удержать этого человека рядом, не снимайте с себя маски таинственности. Легкая загадочность, это тот короткий поводок, который часто позволяет удержать рядом два любящих сердца. Попытайтесь сегодня большую часть времени провести вместе.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 25 ноября 2019 для Львов Если вам сегодня захочется изменить окружающий мир к лучшему, начните с самого малого, например, переставьте в доме мебель. Возможно, что именно в этот день, пресловутый квартирный вопрос вам неожиданно поможет решить дальний родственник. Удачными могут быть для Львов различного рода поездки. Вечером вас накроет волна романтического настроения и влюбленности, страстность и чувственность преследуют Львов повсюду, если вам повезет, то получите море удовольствия, только не будьте чрезмерно эгоистичны.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 25 ноября 2019 для Дев Выставляйте сегодня себя напоказ, саморекламы много не бывает. Кто-то, вероятно, сочтет вас человеком, лишенным скромности, но это неважно, сейчас Девам нужно выйти на первый план и получить ведущую роль. От ваших действий в этот период времени зависит благосостояние всей семьи на долгие годы. Сегодня для вас окажутся удачными поездки с практическими целями, по возможности выбирайте общественный транспорт. Если вы водите автомобиль, будьте предельно внимательны и осторожны за рулем, не исключены аварийные ситуации.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 25 ноября 2019 для Весов Весов трудно сейчас принять за приятных людей, вы напористы до агрессивности, остры на язык и неосмотрительно дерзки. Приготовьтесь сегодня к вероятным размолвкам и ссорам с возлюбленными, причиной которых, скорее всего, будет ваша гордыня. Не исключено, что близкая подруга или друг попросит вас о помощи. Сделайте все так, чтобы отказать и не нанести обиды, в противном случае вы будете втянуты в чужой конфликт и окажетесь крайним. Вечером могут нагрянуть гости, придется проявить свои кулинарные способности, подготовьтесь и блесните каким-либо экзотическим блюдом.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 25 ноября 2019 для Скорпионов Напряженный день для представителей знака Скорпион. Для Скорпионов, работающих в области бизнеса, наступает нелегкое время. Очень велик интерес к вам со стороны налоговых органов. Если вы чувствуете за собой «грешки», лучше пожертвовать частью, чтобы сохранить целое. Не поддавайтесь сегодня негативным эмоциям, особенно если они касаются ваших сослуживцев, есть шанс оставить хорошее впечатление о себе и приобрести сторонников. Полученные сегодня вами новости весьма интересны, но, скорее всего, недостоверны.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 25 ноября 2019 для Стрельцов Это превосходный день, для того чтобы, невзирая на погодные условия, отправиться на природу. Только не забудьте пригласить друзей и откажитесь сегодня от тяжелой пищи в пользу овощей и фруктов. День благоприятен для брака или помолвки. Семейный союз, заключенный в сегодняшний день, скорее всего, будет долгим и счастливым. Так же сегодня можно попробовать выяснить взаимоотношения и добиться ясности в тех вопросах, которые представляются вам наиболее актуальными, только делать это следует непременно открыто, четко выражая свои мысли.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 25 ноября 2019 для Козерогов В личной жизни Козерогов грядут благоприятные перемены. Если вы соскучились по интересному трудному делу, то появится хорошая возможность показать, на что вы способны. Если будет запущен новый проект, вам необходимо, и это по силам, быть в нем лидером. Дабы соответствовать такому статусу, придется пожертвовать частью своего отдыха и вникнуть в тему более основательно. День сегодня также удачен для планирования ребенка, а секс в эту ночь доставит незабываемые ощущения.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 25 ноября 2019 для Водолеев Эмоциональная и физическая составляющие вашей жизни идет на снижение, многих из Водолеев ожидает чувство неудовлетворенности происходящим, недовольство собой и своими поступками. Текущие дела представляются в виде сложного комплекса проблем, но в действительности все не так плохо, и вскоре вы в этом убедитесь. Не следует сегодня обращаться с ходатайствами и искать деловой или финансовой поддержки. Ближе к вечеру вы, вероятно, почувствуете легкое недомогание, не следует на этот раз, как обычно, отмахиваться, займитесь здоровьем всерьез.